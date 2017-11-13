Собчак в президенты? // ИНФОГРАФИКА

Большинство Россиян знают о намерении телеведущей Ксении Собчак выдвинуться в президенты РФ, но не одобряют, ни ее саму, ни ее президентские амбиции.

Среди аудитории siapress.ruвыдвижение Собчак не одобрили 67,4 процента, что практически совпало с результатами федерального опроса на эту же тему, где аналогично ответили 70 процентов россиян. Противоположную позицию заняли 25 процентов респондентов, которые одобрили выдвижение Собчак в президенты России. Отметим, что 7,6 процента опрощенных не смогли определиться с ответом.