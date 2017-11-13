Впервые вижу. Сериал «Троцкий»

Посмотрел в интернетете сериал «Троцкий» (на ТВ смотрел в это время «Демон революции», который мне понравился меньше).

«Троцкий» смотрится интересней и живее, ну и игра Хабенского конечно впечатляет. Единственное, не стоит в сериале искать историческую правду. В сюжете очень много свободных интерпретаций. Даже свой псевдоним «Троцкий» Лейба Бронштейн взял из сугубо практических значений, с фамилией известного на всю Сибирь жандарма было проще бежать из ссылки по поддельным документам. Хотя диалог между Гармашем и Хабенским написан и снят очень здорово, браво сценаристам.

То же самое относится к истории с датой революции. Именно Троцкий оттягивал восстание до конца октября (по старому стилю), а Ленин хотел вообще в сентябре, и это широко известный исторический факт. Ну и, конечно, само убийство Троцкого. Там совсем был не журналист, вообще другой персонаж, Рамон Маркадер, проникший в окружение Троцкого как убежденный сторонник, и не было никаких откровенных диалогов между ними. Но зато в сериале они написаны очень классно!

Но самое главное, что действительно было в истории и чего не было в сериале, так это то, что пламенный оратор и фанатичный революционер Троцкий после свершения революции и гражданской войны, в которых он действительно сыграл важнейшую роль, в мирной жизни оказался просто несостоятелен. Один из его утопических проектов – создание из Красной армии трудовой армии, когда рабочие смены и сельхозработы сменялись служебными нарядами и бесконечными строевыми занятиями. Естественно эффективность такой работы равнялась практически нулю, и Троцкого с руководства такой армии быстренько сняли.

И уж тем более Троцкий был просто неспособен управлять огромной государственной машиной. В царское время много властных функций было отдано в регионы, а большевики в лице Сталина к тому времени явили миру очередное чудо в виде гигантского бюрократического аппарата с жесткой вертикалью власти. И этим наследием большевиков мы, по сути, пользуемся до сих пор.

И его дальнейшее фиаско объясняется именно этим, а не только скоропостижной смертью вождя. В этом он чем-то повторил судьбу того же Че Гевары. Как показывает история, истинные революционеры могут быть только революционерами и никем больше.