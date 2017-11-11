Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

10 ноября - особенный день, день, когда вся наша огромная страна отдает дань уважения людям в погонах, тем, кто стоит на страже нашей безопасности.

6 лет прошло с тех пор как полиции вернули ее историческое название, данное еще Петром Первым. Ведь полиция дословно означает «управление государством».

Действительно, в ваших руках сегодня находятся самые важные и главные инструменты управления правопорядком!

Хочу отметить, что этот праздник уже давно перерос рамки ведомственного и стал поистине всенародным. Это неспроста. Растет доверие к сотрудникам полиции. А общество все активнее помогает работе органов внутренних дел.

С советских временным все мы помним знаменитые стихи Сергея Михалкова о «Дяде Степе — милиционере». Это и всенародная песня «Наша служба и опасна, и трудна», сериалы — «Рожденная революцией», «Следствие ведут знатоки», «Место встречи изменить нельзя». Герои этих фильмов уже давно стали всенародными любимцами. На них выросло не одно поколение.

И в наши дни служитель закона становится примером беззаветного служения родине, своим согражданам.

Сегодня мы отдаем дань уважения и ветеранам внутренних дел, тем кто честно выполнил свой долг.

Здоровья вам, внеочередных званий, и профессионального роста!