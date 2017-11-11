​Погружение в народ

День народного единства в этом году в Сургуте прошел насыщенно. По всему городу проходили мероприятия, посвященные празднику. Одной из площадок стал Сургутский государственный университет, где уже в шестой раз состоялся ежегодный окружной фестиваль национальных культур «Мы — единый народ!».

Делить на два

Мероприятие предварял митинг, прошедший у памятника Кириллу и Мефодию, на котором выступил глава города Вадим Шувалов. После этой, официальной части участники и гости переместились в Театр СурГУ, где и прошло основное действие фестиваля. Каждый год на мероприятиие собираются до 24 учебных заведений Югры, среди которых определяют сильнейших в различных номинациях.

Фестиваль был разделен на две части. Первая проходила на сцене Театра СурГУ в формате концерта, в рамках которого студенческие коллективы показывали свои творческие номера в нескольких категориях: вокал, народные танцы, этномода и так далее.

Вторая часть была организована иначе: участники расположились в холле театра, где на столах были расставлены традиционные блюда народностей, представленных на фестивале. Задачей студентов было творчески презентовать свои национальности и рассказать о них что-то интересное. В жюри мероприятия вошли представители университета, национальных объединений и окружные чиновники.

Народ не выбирают

Главной особенностью мероприятия на протяжении всех шести лет его существования является принцип, согласно которому команды не выбирают, какую национальность они будут представлять — они тянут жребий. Об этом рассказала руководитель отдела по вне­учебной работе со студентами Людмила Валикова.

«Причина заключается в том, что наш фестиваль имеет прежде всего образовательный характер и встроен в стратегию университета по налаживанию национального диалога и противодействию экстремизму, — рассказала специалист. — Команды не выбирают национальность, которую они будут представлять, за них это делает жребий. Благодаря этому студенты погружаются в ту или иную народность.

При этом они не могут повторяться — каждый год команды получают новую национальность для изучения.

В обязательном порядке должна быть представлена народная кухня: нужно не просто расставить все на столах, но и рассказать членам жюри об обрядах, традициях, какое блюдо по каким поводам подавалось и так далее. Есть и творческая часть, где командам необходимо изучить национальные танцы и песни и выступить с ними со сцены. Участники серьезно готовятся к фестивалю».

Организаторы уверены, что глубокое погружение в национальность меняет мировоззрение молодежи: чем больше студенты узнают о других народах, тем меньше у них становится стереотипов и больше понимания чужой культуры.

О том, что такой подход эффективен, наглядно говорила дружеская атмосфера фестиваля и свобода в общении между его участниками.

Все к столу!

При подготовке к фестивалю команды обязаны работать с национальными объединениями. Последние помогают участникам лучше понять выбранную культуру и добыть всю необходимую информацию. Это дополнительно способствует выстраиванию национального диалога и укреплению межэтнических отношений.

Интерес к фестивалю оказался соответствующий: в общей сложности на мероприятие пришло и приехало больше 600 человек, из них участников-студентов со всего округа — 349. И такие цифры не являются чем-то уникальным. По словам организаторов, каждый год фестиваль собирает аншлаг, а в концертном зале никогда нет свободных мест.

Пока на сцене Театра СурГУ танцевали и пели, часть жюри оценивала знания студентов о народах, которые им выпало представлять. Дагестанцы, армяне, украинцы, русские, чеченцы, азербайджанцы, обские угры, болгары — судьи обошли все столы, попробовали национальные блюда и услышали о традициях и героях народов, живущих в Югре. После жюри удалилось на совещание.

Для студентов же праздник продолжился уже в неформальной обстановке — с песнями и танцами. При этом среди участников чувствовалась атмосфера единения и дружбы. Похоже, что это стало результатом выбранной университетом модели проведения конкурса. Это подтвердил и проректор по социальной и внеучебной работе со студентами Святослав Болотов.

«Для нас принципиален был не только сам выбор народов участниками по жребию, но и то, что все команды состоят из представителей разных национальностей, — рассказывает Святослав Болотов. — Основной целью было интегрировать студентов в другие культуры. Основа такого подхода зародилась даже не шесть, а восемь лет назад, когда фестиваль только появился в университете. Тогда он возник в самой молодежной среде и проводился, как соревнование между факультетами.

Это нам так понравилось, что через два года мы решили сделать фестиваль окружным. С каждым разом его масштаб растет, участников становится все больше. В прошлом году в Санкт-Петербурге на основе нашего фестиваля проходил уже всероссийский.

Там тоже национальности распределялись по жребию. Таким образом, инициатива наших студентов стала частью политики университета по гармонизации межэтнических отношений и противодействию экстремизму. Эта программа стала призером на форуме по национальной политике Российской Федерации».

Праздник завершился церемонией награждения. Дипломы в разных номинациях получили: Институт экономики и управления СурГУ, Институт естественных и технических наук СурГУ, Ханты-Мансийский педагогический технический колледж, СурГПУ и другие учебные заведения Югры.

Члены жюри отметили, что участники прониклись атмосферой праздника, смогли изучить и понять другие культуры. Следующий окружной фестиваль «Мы — единый народ!» обещает быть еще более масштабным и пройдет в ноябре 2018 года.