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​Погружение в народ

День народного единства в этом году в Сургуте прошел насыщенно. По всему городу проходили мероприятия, посвященные празднику. Одной из площадок стал Сургутский государственный университет, где уже в шестой раз состоялся ежегодный окружной фестиваль национальных культур «Мы — единый народ!».

Делить на два

Мероприятие предварял митинг, прошедший у памятника Кириллу и Мефодию, на котором выступил глава города Вадим Шувалов. После этой, официальной части участники и гости переместились в Театр СурГУ, где и прошло основное действие фестиваля. Каждый год на мероприятиие собираются до 24 учебных заведений Югры, среди которых определяют сильнейших в различных номинациях.

Фестиваль был разделен на две части. Первая проходила на сцене Театра СурГУ в формате концерта, в рамках которого студенческие коллективы показывали свои творческие номера в нескольких категориях: вокал, народные танцы, этномода и так далее.

Вторая часть была организована иначе: участники расположились в холле театра, где на столах были расставлены традиционные блюда народностей, представленных на фестивале. Задачей студентов было творчески презентовать свои национальности и рассказать о них что-то интересное. В жюри мероприятия вошли представители университета, национальных объединений и окружные чиновники.

Народ не выбирают

Главной особенностью мероприятия на протяжении всех шести лет его существования является принцип, согласно которому команды не выбирают, какую национальность они будут представлять — они тянут жребий. Об этом рассказала руководитель отдела по вне­учебной работе со студентами Людмила Валикова.

«Причина заключается в том, что наш фестиваль имеет прежде всего образовательный характер и встроен в стратегию университета по налаживанию национального диалога и противодействию экстремизму, — рассказала специалист. — Команды не выбирают национальность, которую они будут представлять, за них это делает жребий. Благодаря этому студенты погружаются в ту или иную народность.

При этом они не могут повторяться — каждый год команды получают новую национальность для изучения.

В обязательном порядке должна быть представлена народная кухня: нужно не просто расставить все на столах, но и рассказать членам жюри об обрядах, традициях, какое блюдо по каким поводам подавалось и так далее. Есть и творческая часть, где командам необходимо изучить национальные танцы и песни и выступить с ними со сцены. Участники серьезно готовятся к фестивалю».

Организаторы уверены, что глубокое погружение в национальность меняет мировоззрение молодежи: чем больше студенты узнают о других народах, тем меньше у них становится стереотипов и больше понимания чужой культуры.

О том, что такой подход эффективен, наглядно говорила дружеская атмосфера фестиваля и свобода в общении между его участниками.

Все к столу!

При подготовке к фестивалю команды обязаны работать с национальными объединениями. Последние помогают участникам лучше понять выбранную культуру и добыть всю необходимую информацию. Это дополнительно способствует выстраиванию национального диалога и укреплению межэтнических отношений.

Интерес к фестивалю оказался соответствующий: в общей сложности на мероприятие пришло и приехало больше 600 человек, из них участников-студентов со всего округа — 349. И такие цифры не являются чем-то уникальным. По словам организаторов, каждый год фестиваль собирает аншлаг, а в концертном зале никогда нет свободных мест.

Пока на сцене Театра СурГУ танцевали и пели, часть жюри оценивала знания студентов о народах, которые им выпало представлять. Дагестанцы, армяне, украинцы, русские, чеченцы, азербайджанцы, обские угры, болгары — судьи обошли все столы, попробовали национальные блюда и услышали о традициях и героях народов, живущих в Югре. После жюри удалилось на совещание.

Для студентов же праздник продолжился уже в неформальной обстановке — с песнями и танцами. При этом среди участников чувствовалась атмосфера единения и дружбы. Похоже, что это стало результатом выбранной университетом модели проведения конкурса. Это подтвердил и проректор по социальной и внеучебной работе со студентами Святослав Болотов.

«Для нас принципиален был не только сам выбор народов участниками по жребию, но и то, что все команды состоят из представителей разных национальностей, — рассказывает Святослав Болотов. — Основной целью было интегрировать студентов в другие культуры. Основа такого подхода зародилась даже не шесть, а восемь лет назад, когда фестиваль только появился в университете. Тогда он возник в самой молодежной среде и проводился, как соревнование между факультетами.

Это нам так понравилось, что через два года мы решили сделать фестиваль окружным. С каждым разом его масштаб растет, участников становится все больше. В прошлом году в Санкт-Петербурге на основе нашего фестиваля проходил уже всероссийский.

Там тоже национальности распределялись по жребию. Таким образом, инициатива наших студентов стала частью политики университета по гармонизации межэтнических отношений и противодействию экстремизму. Эта программа стала призером на форуме по национальной политике Российской Федерации».

Праздник завершился церемонией награждения. Дипломы в разных номинациях получили: Институт экономики и управления СурГУ, Институт естественных и технических наук СурГУ, Ханты-Мансийский педагогический технический колледж, СурГПУ и другие учебные заведения Югры.

Члены жюри отметили, что участники прониклись атмосферой праздника, смогли изучить и понять другие культуры. Следующий окружной фестиваль «Мы — единый народ!» обещает быть еще более масштабным и пройдет в ноябре 2018 года.


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11 ноября 2017 в 12:51, просмотров: 866, комментариев: 4


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
11 ноября 2017 в 18:01
Народ не выбирает…
Швондер
не нравится
11 ноября 2017 в 18:48
А доведут - на вилы поднимает...
Сергей Б
не нравится
12 ноября 2017 в 16:19
Прям, как в советские времена: «Мы – единый народ».
Только, тогда народ объединяли на почве социального равенства, а сейчас объединяют, чтоб сам не объединился, – против социального неравенства.
Социализм под олигархическим управлением. Старая сказка – кому-то вершки, а кому-то корешки.
Lady N
не нравится
16 ноября 2017 в 10:31
Уважаемый автор статьи, а Вы сами погрузились в народ? Что хотели сказать вы своим материалом?
Что такое "погружение в национальность", "погружение в ту или иную народность", "блюда народностей", "понять выбранную культуру и ДОБЫТЬ информацию", "жюри оценивало знание студентов о народах"? И каково это знание? А журналисты, посетившие мероприятие, получили хоть какое-то знание, хоть о каком-нибудь народе?
Может я скажу для вас новость, но дагестанцы - это не народ, а термин объединяющий более 40 народов, проживающих на территории Республики Дагестан, которая,находится в составе РФ (если кто забыл).
"Основной целью было интегрировать студентов в другую культуру" Правда, организаторы именно такую задачу ставили, ни больше, ни меньше, интегрировать в другую культуру? И как, получилось ИНТЕГРИРОВАТЬ?
Уважаемая редакция, еще недавно ваши журналисты признавались лучшими в освещении межнациональной темы. Если ВЫ хотите рассказать о мероприятии, возможно стоит идти не от релизов, а от людей и более профессионально готовить материал. Что студенты-то думают о таких мероприятиях?
СурГУ - организатор этого мероприятия, и в вузе, наверное, полно экспертов, политологов, этнологов, историков... Зачем распространять такого низкого качества материал, ведь вас читает весь город?

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