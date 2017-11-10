​Сургутяне не остались однозначными при выборе наиболее привлекательной этажности дома // ИНФОГРАФИКА

На портале siapress.ru уже неоднократно поднималась тема об этажности домов в Сургуте. Мы решили провести опрос и узнать, что думает по этому поводу наша аудитория.

В итоге, большинство респондентов отдали свое предпочтение таунхаусам (36,6 процента) и малоэтажному жилью (35,2 процента). 10,6 процента респондентов заявили о симпатии к домам средней высоты (7-9 этажей), 10,3 процента к классическим пятиэтажкам. Лишь 7 процентов опрощенных отметили, что им нравятся более высокие дома (выше 10 этажей). Не смогли определиться с ответом лишь 0,4 процента участвующих в опросе.