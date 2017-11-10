Сургутская неделя. ​Эвакуации с перспективами

Самое заметное событие прошедшей недели — очередная волна эвакуаций. Началась она в Нижневартовске и продолжилась в Сургуте, добравшись аж до Тюмени и Омска, после чего сошла на нет. У нас полиция искала бомбы в больницах, школах, детских садах, а также во всех крупных торговых центрах и, на всякий случай, в машинах на въезде и выезде из города. Поводом для переполоха стало письмо, где некто в грубой и довольно безграмотной форме преду­преждал о якобы заложенных где-то бомбах.

Интересно, что пришло это письмо, по некоторым данным, в службы скорой помощи нескольких городов, после чего пошло гулять по инстанциям и по сети. Подписано это письмо было именем министра культуры Владимира Мединского, правда, с добавлением оскорбительного отчества. Связано ли это с содержанием этого послания и допущенными в нем ошибками и грубостями — н­еизвестно.

Может, это были очень крутые и масштабные учения, может, очень крутой и масштабный «розыгрыш», или какие-то недоброжелатели действительно пытаются «расшатать» готовность местной полиции, но как минимум сейчас все прошло спокойно и, главное, без всяких бомб и жертв. Давайте жить дальше.

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А жизнь готовит сургутянам массу хорошего. Правда, все только в будущем времени, но можно погреться в робких лучиках надежды и перспективы. Так, если некоторые сургутяне продержатся до 1 декабря на пустырях, которые раньше были остановками, то там смогут (наверное) увидеть и даже пощупать, и даже погреться в настоящих теплых павильонах. Почему «наверное» — потому что первые такие остановки должны были появиться уже к 1 сентября, но подрядчик подвел. Но на сентябрь их планировали всего четыре, а на декабрь — целых 14. Так что перспектива должна греть еще сильнее (но и морозы в ноябре, мягко говоря, покрепче).

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Дальше — больше. На следующий год дума выделит деньги на проектирование развязки — на пересечении ул. Островского и Нефте­юганского шоссе, а в 2019 году — на улице Аэрофлотской, чтобы разбить «дачную» мега-пробку. Уж не знаю, насколько согреет эта новость автомобилистов, но прежде чем выключать печку в машине, помните, что проектировать — не значит жениться построить. Стройка — другое дело, на которое в местном бюджете денег не будет никогда, а в окружном — может быть, но едва ли (тем более, это все уже после выборов президента). Так что с этой перспективой будет еще очень много «но».

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Но если вы подумали, что это все приятные перспективы, предложенные нам городскими властями, то вы ошибаетесь в городских властях. Вадим Шувалов призвал сургутян повлиять на бюджет города. Точнее, на его 0,075 процента (надо же с чего-то начинать) — 15 млн рублей, выделенных на благоустроительные инициативы. Для этого нужно зайти на сайт bugdet.admsurgut.ru, там зайти в «Бюджет Сургута online», потом в «Онлайн голосования», потом в «Активные голосования» (а вы думали, что повлиять на бюджет — это просто?!), потом в «Голосование за лучшие общественные инициативы в рамках проекта «Бюджет Сургута Online» и, наконец, наслаждаться торжеством демократии прямого действия.

Там штук 30 проектов — от покраски куска асфальта до подсветки моста или установки памятника бездомной собачке, из которых вы можете поддержать три. Самые популярные по итогам этого несложного голосования должны будут получить бюджетное финансирование. Ура. Можно втягиваться и впоследствии претендовать на чуть большие объемы влияния на бюджет.

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А тем временем в Сургуте прошел День народного единства. На площади СурГУ в мощном порыве объединились чиновники, депутаты, общественники, студенты — примерно человек 100. Ну, то есть 0,027 процента от населения города — даже меньше, чем доля бюджета, которую отдали народу на откуп. Но, справедливости ради, в рамках того же праздника город устроил ряд веселых концертов, которые точно догнали объем участников Дня народного единства до искомых 0,075 процента, так что переживать не о чем.

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О чем можно было бы переживать, да не стоит — о праздновании 100-летия революции. Власть этим не занималась вообще, народ — тем более, главные интересанты — КПРФ — занимались эпизодически и не очень в Сургуте, так что итог закономерен. Тем более что в нашем городе юбилей революции на этот раз сменился эвакуацией.

Интересно, сколько участников митинга в честь «единства» вышли бы (или выйдут в будущем) на площадь по своей инициативе, если власть внезапно плюнет на эту дату и не будет организовывать подобные собрания? Тут и никаких эвакуаций не надо.