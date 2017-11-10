Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

От всей души поздравляю Вас с вековым юбилеем советской милиции!

Рабочая милиция, рожденная революцией сто лет назад, была призвана стоять на страже ее завоеваний. Через несколько лет она называлась уже рабоче-крестьянской милицией, затем - советской. Менялись ее названия, но неизменными оставались задачи - стоять на страже законности и правопорядка.

К сожалению, эра милосердия, как мечтали герои фильма «Место встречи изменить нельзя», так и не наступила и в нашей жизни существует добро и зло, преступники и потерпевшие. Поэтому всегда будут нужны те, кто сможет защитить нас, спасти, прийти на помощь! И полицейские Сургута – именно такие: ответственные, смелые, и надежные! Они достойно продолжают лучшие традиции старших поколений.

Особых слов благодарности заслуживают ветераны органов внутренних дел, чьи нравственная закалка и преданность Родине служат примером для более молодых сотрудников.

От всей души благодарю весь личный состав УМВД по Сургуту за добросовестную и самоотверженную службу. Уверена, что каждый сотрудник управления делает все возможное для выполнения поставленных перед ним задач. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемого оптимизма, выдержки, благополучия, дальнейших успехов в служении Родине!