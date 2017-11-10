​Стабильность – не развитие

Так получилось, что за последние дни я несколько раз обсуждал со сторонниками условно называемой «патриотической» идеологии один вопрос: успех компании Apple. Удивительно, но эта тема ярко демонстрирует обоснованное с научной точки зрения состояние российского общества.

Так, один мой друг рассказывал, какие они в Apple козлы и как они делают абсолютно никчемный продукт, ставят на него свой яблочный логотип и за это дерут с людей три-четыре цены, утверждая, что они самые крутые в мире. Но это вроде как ненадолго, потому что где-то скоро закончится ключевой элемент для производства, и они загнутся. А наши комментаторы пошли дальше – на новость о том, что рыночная капитализация компании чуть ли не в полтора раза превысила суммарную стоимость 100 крупнейших предприятий России, включая Газпром, Роснефть и наш родной Сургутнефтегаз, они ехидно напоминают, что зимой отапливать помещения вы будете не айфонами, а газом. И, мол, случись что, все эти гаджеты не спасут от голода и холода, и вы поймете, что главная ценность – это керосин для генератора, спички, гречневая крупа и установка для очистки воды.

Аналогично: однажды я услышал от одного из друзей, что он хочет не просто отправить сына в армию, но и вообще сделает все, чтобы он научился убивать, дабы не быть убитым в будущей войне. Стоит ли тогда удивляться, что при первом упоминании «сбора биологических материалов по всей стране» вызывает обсуждение того, как против русских генов готовится специальное оружие и в повестку дня входит понятие «биологическая безопасность».

Все эти, казалось, друг с другом не связанные эпизоды ярко подтверждают итоги крупнейшего мирового социологического исследования – всемирного обзора ценностей (World Values Survey). В нем принимают участие 97 стран, охват – около 90 процентов населения планеты. Идет этот проект с 1981 года, последнее исследование датировано 2012 годом.

В нем весь мир разложен по двум системам координат: от традиционных до секулярно-рациональных ценностей и от ценностей выживания и безопасности до самовыражения и развития.

Интересно, что по оси традиционных/секулярных ценностей Россия находится на уровне Южной Кореи, Германии, Нидерландов, Норвегии и Дании. Это значит, вопреки отечественной пропаганде, что российское общество невысоко оценивает религиозную составляющую жизни и руководствуется светскими ценностями.

Но на другой оси – безопасность/развитие – Россия уступает даже Болгарии, Азербайджану, Зимбабве и Бангладешу. И это можно понять и объяснить – мало кто пережил столько же бед в XX веке, сколько выпало нашей стране. В то же время как в «топе» по этому показателю находятся: Швеция, Дания, Исландия, Новая Зеландия, Канада, США.

Исследователи пришли к очевидному выводу: страны, где общество настроено на развитие, более благополучны, чем те, кто видит главную ценность в безопасности и выживании.

Почему? Страны, где доминантой считается безопасность, платят гигантскую ренту за эту самую безопасность, и каких-то пределов этому стремлению «выжить» нет. Простейший пример: посмотрите, какую армию правоохранителей и просто частных охранников содержит Россия. По количеству только одних полицейских на душу населения наша страна – первая в мире. Жаль, что по тяжким преступлениям против личности – тоже где-то очень высоко.

Проблема в том, что безопасность, когда власть за нее берется основательно, никогда не бывает избыточной. Вы же заметили, что мы повсюду ищем угрозы, и, разумеется, находим их. Вот враги делают против «русского гена» (которого нет) биологическое оружие, значит, нам нужна «биологическая безопасность» – разумеется, недешевое удовольствие. А здесь враги могут отключить страну от электронного оборота денег, поэтому нам нужна национальная платежная система. И еще здесь у нас терроризм, а тут – кибертерроризм (привет, закон Яровой), а следом и авианесущий флот нужно подлатать и пополнить – ведь война не за горами. Кто претендует на ресурсы, тот должен нарисовать максимально страшную картинку того, чего он поможет избежать, и тогда получит финансирование. Вполне логично, что этот маховик поглощения денег сам по себе не остановится никогда – даже когда деньги закончатся.

Сейчас мне скажут, что американский военный бюджет – самый большой в мире. Это так. Но у них еще есть образование, наука, медицина и прочие вещи, которые двигают страну и человечество вперед. Это – вопрос приоритетов. Было бы глупо заниматься передовыми разработками в сфере генной инженерии или квантовой физики, не поставив в лаборатории дверь с замком. Но ставить дверь с 18-ю замками и охраной численностью в несколько тысяч человек для охраны полупустого, хотя и очень большого чулана – тоже глупо.

Пока вы вкладываете свои ресурсы в бесконечное обеспечение безопасности, вы не получите развития. Время, когда военные технологии трансформировались для гражданской сферы, давно прошло. Теперь технологии продвигают частные компании – тот же Apple, Google, Tesla и многие другие.

Возвращаясь к началу – стоит ли удивляться, что консервативно-охранительная общественность хихикает над глупым Apple и глупыми хипстерами, которые покупают айфоны, потому что вот-вот война (возможно, даже мировая), и вся эта техника никому не будет нужна, а газ, нефть и спички – снова будут в цене. И тут-то пригодятся наши ракеты, авианосцы и прочее, на что мы бесконечно тратились все последние годы.

Это – плоды мировоззрения, которое продуцирует власть и которое, по сути, сейчас является российским общественным консенсусом. Правда, это не навсегда – исследователи World Values Survey пишут, что поддержка ценностей развития и самовыражения в большинстве стран растет с каждым новым поколением. И желание людей участвовать в политической жизни и в управлении своими городами-странами тоже растет. Поэтому сейчас комментаторы обвинят меня во всех либеральных грехах, полном непонимании ситуации, объяснят, почему на самом деле инвестировать в будущую войну лучше, чем в будущий мир, но через какое-то количество лет люди поменяются (первые ростки этого запроса мы увидели 26 марта и 12 июня), и страна – вслед за ними.