Самое ценное, что есть в жизни - это мир, спокойствие и стабильность // ВИДЕО

Сто лет назад, 10 ноября 1917 года был утвержден Закон «О рабочей милиции». Именно этот день до сих пор отмечается как профессиональный праздник сотрудника Министерства внутренних дел.

Пройдя через большое количество реорганизаций, милиция просуществовала до 2011 года. Многие из действующих сотрудников начали свою службу в милиции, некоторые граждане до сих пор называют нас «милиционерами». На данный момент, несмотря на реформу МВД, основные функции и задачи не изменились.

Самое ценное, что есть в жизни - это мир, спокойствие и стабильность, поэтому неслучайно за историю существования милиции вписано немало ярких страниц в летопись нашей страны. И, как бы ни называлась служба в прошлом и в будущем, этот день останется праздником для тех, кто героически защищал и сегодня стоит на защите национальных интересов государства, ведет непримиримую борьбу с преступностью, оберегает покой и безопасность граждан.

Не каждый осмелится остановить свой выбор на такой профессии. Работа защитника правопорядка не может быть легкой и простой, но в нашем Управлении несут службу профессионалы, добросовестные, честные и ответственные люди, которые пришли по зову сердца, и, которые, несмотря на все трудности, остаются верными присяге, с честью выполняют свой долг.

Я искренне благодарен вам за службу, терпение и внимание к людям, полную самоотдачу, мужество, решительность и твердость характера.

Сердечно поздравляю наших милых женщин, которые связали свою жизнь со службой в МВД. Вы, не смотря на всю сложность работы, выполняете свой служебный долг наравне с мужчинами и, тем не менее, остаетесь настоящими женщинами, хранительницами домашнего очага.

Лучшие традиции службы закладывались многими поколениями сотрудников милиции. Низкий поклон - ветеранам Министерства внутренних дел. Сегодня многие из вас, дорогие товарищи, несмотря ни на что, вносят посильный вклад в дело воспитания молодых сотрудников и щедро делятся своими профессиональными знаниями и богатым жизненным опытом.

Кроме того, стоит отметить, что мы всегда помним и отдаем дань глубокого уважения стойкости и героизму наших погибших товарищей. Проявляя силу воли и несокрушимость духа, они с честью выполнили свой служебный долг, пожертвовали жизнью ради спасения других. В память о них мы окружаем вниманием и заботой их семьи.

А также, выражаем глубокую признательность родным и близким сотрудников Министерства внутренних дел. Огромное вам спасибо за терпение, понимание и заботу. Ваша поддержка и опора, помогают нам выстоять в любой ситуации в наших нелегких служебных буднях, сохранить силы, веру и доброту. Желаю вам тепла в доме, любви и оптимизма.

От всей души поздравляю весь личный состав Управления за добросовестный труд и высокую результативность. Пусть каждого найдет своя заслуженная награда! Пусть ваши беспокойные будни всегда сопровождает неизменная удача, преданные друзья и соратники, любовь и понимание близких!

С праздником!