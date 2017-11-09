​Впервые вижу: Тор 3. Рагнарек

Вообще, по моему скромному мнению, MARVEL лучшие маркетологи в индустрии кино, и о них я напишу позже. А сейчас мое мнение о фильме.

РАГНАРЕК!

Да простят меня любители скандинавской мифологии - фильм получился действительно добротным и придраться практически не к чему. А вот похвалить есть за что. Пойдем по порядку.

ГРАФИКА

Гjом и молния, мечи из воздуха, порталы, наряды трансформации, видения, огненный демон, полеты в космосе, второй огненный демон, тысячи воинов. Как вы поняли, масштабов от фильма можно ожидать феерических. Большая часть сцен снималась на зеленом экране, но этого почти не заметно. Еще бы, ведь над картиной работали спецы из Lucas film, которые недавно воссоздали игру актера, умершего несколько лет назад. Но и они не безгрешны, в паре моментов можно заметить следы хромокея и зеленые пятна.

МУЗЫКА

Любители кино знают, если в фильме звучат Led Zeppelin, значит минимум ради одной сцены стоит его посмотреть. Так вот, в Торе Led Zeppelin - Immigrant Song звучат дважды. И оба раза эпично. Не могу сказать что Тайка Вайтити поразил звучанием фильма, но уж точно не отвлек от основного произведения. А это важно.

СЮЖЕТ И МОТИВАЦИЯ ГЕРОЕВ

Обычно сюжет - это самое слабое место современного кино, но не в этот раз. Режиссер действительно сделал все по учебнику и заслужил твердую пятерку. Перед нами классический путь героя. Препятствия, поражение, поддержка, снова путь, преодоление препятствий и новый путь, который мы узнаем в следующем фильме.

А вот с мотивацией есть проблемы: Локи предает уже чисто по привычке, непонятно зачем, просто потому, что может. И точно также встает на сторону света. Хэла - «я не хочу ничего объяснять, я хочу всех убить и править», при том что у нее действительно есть полноценное право на трон. Валькирия - «я тут кое-что вспомнила, поэтому изменю-ка я свою жизнь». Женщины, одним словом.

Попытки объяснить мотивацию героев есть, но в некоторых случаях они притянуты за уши, что не особо портит впечатление от картины, но заметно, если вспоминать фильм в деталях.

НОВЫЕ ГЕРОИ

Вот тут заложен очень большой процент успеха фильма, но спойлерить не буду. Знайте только, что у Грута появился конкурент, ЙОУ. Вообще, вспоминая Стражей Галактики, стоит отметить, что ТОР больше похож на них, чем на Мстителей. Схожие сценарные ходы и много добротного юмора.

ЮМОР

Представьте, что количество юмора из двух частей Стражей вместили в один фильм и даже не стали разбавлять пресными диалогами. Герои шутят весь фильм. Комедия положений, комедия действий, текстовые шутки, отсылки к другим фильмам и лучшее камео Стена Ли. Если вы ждете появление этого старика в каждом фильме Marvel, то его образ в этом фильме вызовет у вас колоссальный восторг. Поверьте, вы будете смотреть весь фильм с улыбкой на лице. Смеяться до слез вряд ли, это скорее похоже на приятельские подколы и просто хорошие шутки. Но ощущение позитивного настроя поселится в вас с первой минуты фильма.

Что мы имеем в итоге?

Хороший фильм, который грамотно подводит персонажа к главному событию вселенной MARVEL - войне бесконечности. Из нелепого, молодого, самоуверенного космического принца, которого мы увидели в первом фильме герой перерос в брутального бога грома, прошедшего битвы, потери и испытания. Златовласки больше нет.

Я поставлю фильму 7,5 из 10 и порекомендую на него сходить абсолютно всем, кто хоть немного знаком с миром MARVEL