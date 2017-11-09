​Служить – это мое призвание…

Нужно знать очень много, чтоб по нашим дорогам

Все потоки машин регулировать…

Инспектор дорожно-патрульной службы – это человек, который должен обладать определенным набором качеств: быть ответственным, гибким, морально устойчивым, внутренне дисциплинированным, собранным и смелым. Владеть знаниями в различных областях и умением принять единственно верное решение в самых сложных ситуациях, которые преподносят нам дороги. Но самое главное качество, без которого сотрудник и не сотрудник вовсе, а просто человек в форме – это желание помочь и сделать нашу жизнь лучше.

На дороге приходится встречаться с разными людьми. К каждому нужен свой подход. Инспектор должен быть внимательным и вежливым, уметь выслушать человека и дать грамотный ответ.

Именно о таком знающем, понимающем, а в некоторых ситуациях и очень строгом сотруднике мне бы хотелось рассказать. Олег Николаевич Радев – командир второй роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД вот уже больше 10 лет стоит на страже Сургутских дорог. Это тотчеловек, на которого можно положиться, точно зная, что он поможет.

Родился Олег Николаевич Радев в селе Альбота, Кагульского района Молдавской ССР. Через 1 месяц после рождения совместно с родителями переехал в г. Фролово Волгоградской области, там же окончил школу и поступил в Фроловский промышленно-экономический техникум по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных гражданских зданий» с квалификацией «техник».

- В городе, где я жил был только один техникум, в котором обучали только по трем специальностям – это бухгалтер, механик и техник-электрик. Бухгалтером я себя никогда не видел. Электриком тоже быть не хотел, а с техникой справляться получалось, потому и выбрал направление с квалификацией «техник», - вспоминает Олег.

В семье у Олега Николаевича военных не было. Отец был водителем городского автобуса, мать - инженерно-техническим работником на заводе. Выбор сына, сделанный сразу же после службы в военно-морском флоте в городе Севастополь, очень удивил, но и порадовал его родителей.

- Мои родители всегда и во всем меня поддерживали. В те годы, когда я только поступил на службу, быть сотрудником милиции, а уж работать во вневедомственной охране было очень престижно. Да еще и друзья мои работали в РОВД и я, как говорится, из первых уст знал о службе в милиции. Они в какой-то степени повлияли изначально на мой выбор.

Свою карьеру в системе МВД Олег Радев начал еще в 1993 году со службы милиционера отделения милиции по охране Арчединского элеватора отдела вневедомственной охраны при Фроловском РОВД г. Фролово Волгоградской области, где прослужил 7 лет. В определенный момент своей жизни Олег решил, что должен уйти из милиции, и в 2002 году был уволен по собственному желанию.

- Два года я работал «на гражданке». Сказать, что я об этом жалею… совсем нет. Ведь именно в этот период своей жизни я понял, что служба – это мое призвание.

В 2004 году Олег Радев вместе со своей супругой переехал в Сургут, город, который сейчас стал для него родным. Как он признается, выбор был сделан его супругой, поскольку ее родные уже жили в Сургуте.

В этом же году он восстановился на должность помощника дежурного дежурной части отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по г. Сургуту. А после двух лет работы помощником дежурного стал работать инспектором дорожно-патрульной службы.

- Раньше все было по-другому. Инспекторы ДПС всегда должны были знать и изучать очень много нормативных документов. Но сейчас работать стало сложнее. И дело не только в том, что граждане стали более начитанными, а в том, что изменилось отношение к сотрудникам. И не всегда оно положительное. Теперь инспектор на дороге должен быть еще и психологом, и оценивать ситуации, которые могут возникнуть при общении с гражданами. Неизменным остается только то, что если что-либо случается, люди все равно обращаются в полицию и ждут помощи.

В свободное от службы время, которого бывает совсем немного, Олег Николаевич проводит с семьей и друзьями. Все вместе они любят бывать на рыбалке или на охоте.

- Мои коллеги, они же мои друзья – это те люди, которые всегда поймут и поддержат. Люди, проверенные временем. Могу сказать, что в коллективе у нас доверие и взаимопонимание. Мы как одна большая семья. К сожалению, многие ребята приходят и, не выдерживая нагрузки, уходят. Но самые стойкие остаются. Со всеми мы поддерживаем связь. Особенно мы рады видеть ветеранов. Ведь это те люди, которые передают нам бесценный опыт.

Мы каждый год собираемся 22 мая в День батальона. Всегда очень рады встречам с ветеранами наши молодые сотрудники, которые могут пообщаться со старожилами службы. Они ведь наши учителя и наставники.

Уже 13 лет Олег Николаевич служит в отдельном батальоне дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Сургута. И не смотря ни на что продолжает оставаться верным себе и своей работе, поскольку никогда не жалел о выбранном однажды пути. И, несмотря на все сложности, а таких сегодня немало, не задумываясь, отвечает «Совсем не думаю об уходе! И не задумывался никогда. Ведь это мой выбор и я о нем не жалею. Да приходится задерживаться и усталость накапливается, но это мой выбор – это мое призвание… ».