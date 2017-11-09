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​«Матильда» не интересна сургутянам // ИНФОГРАФИКА

Не смотря на то, что в предыдущем опросе 41,3 процента аудитории siapress.ru заявили, что пойдут на «Матильду», фильм посетили всего 13,2 процента аудитории. Из них 7,3 процента отметили, что фильм не понравился, противоположную позицию заняли 5,9 процента опрощенных. Соответственно 86,8 процента респондентов заявили, что не смотрели данный фильм.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 208, комментариев: 1


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Комментарии:
Petr
не нравится
Сегодня в 11:38
И правильно делают. Фильм абсолютно не стоит той шумихи, которую вокруг него развели. Откровенно слабый фильм

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