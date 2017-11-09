Не смотря на то, что в предыдущем опросе 41,3 процента аудитории siapress.ru заявили, что пойдут на «Матильду», фильм посетили всего 13,2 процента аудитории. Из них 7,3 процента отметили, что фильм не понравился, противоположную позицию заняли 5,9 процента опрощенных. Соответственно 86,8 процента респондентов заявили, что не смотрели данный фильм.
«Матильда» не интересна сургутянам // ИНФОГРАФИКА
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