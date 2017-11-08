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​Демографическая «яма»: Выживет ли Россия?

Последние 20 лет за демографический кризис в России все палканы вешают на Бориса Ельцина и на демократов. У нас всегда так – кто-то за все виноват. А ведь сегодняшний демографический кризис имеет давнюю предысторию. Он результат более столетней практики управления страной.

Когда началась «яма»?

28 июля 1914 года чахоточный 20-летний студент-серб, член подполь-ной организации «Млада Босна» Гаврило Принципа убил австро-венгерско-го престолонаследника Франца Фердинанда. Началась война, названная позднее Первой мировой. Она закончилась 11 ноября 1918 года и унесла жизни 12 миллионов человек. С карты Европы исчезли четыре империи: Османская, Российская, Австро-Венгерская и Германская.

Для части европейских стран вслед за мировой, начались гражданские войны. В частности, Гражданская война в России длилась до 1922 года. Естественно, за этот восьмилетний период миллионы мужчин оказались оторваны от своих семей, часть из них погибли, часть вернулись с фронта искалеченными и больными. Количество родившихся за этот период детей было по самым скромным расчетам не более одной трети от того количества детей, которые родились бы, если не было войны.

Следует учитывать, что в то время молодые люди вступали в брак (и значит, начинали рожать детей) в 18-20 лет. Детородный процесс продолжался до 40-45 летнего возраста женщины и что в России в тот период в среднем женщина рожала 5-6 детей.

Если примем во внимание период с 20 до 40 лет как самый активный период жизни человека для его воспроизводства, то не родившиеся ТОЛЬКО в 1914 году дети не могли стать родителями, а значит и влиять отрицательно на российскую демографию примерно с 1934 по 1954 год.

А не родившиеся в периоде с 1914 по 1922 гг. дети сказывались отрицательно на воспроизводство человеческих ресурсов примерно с 1934 по 1962 гг. Рождаемость в этот период по мнению российских и зарубежных специалистов было ниже нормальной от половины до двух третьей. Этот период мы называем демографической «ямой». Но были еще голодомор 1932-34 гг, сталинские репрессии 1933-38 гг., Финская и Отечественная войн 1939-1945 гг. Наложившиеся друг на друга эти факторы усилили демографический кризис до предела. В этот период были годы, когда рож-даемость была в пределах 10-15% от нормальной.

Не родившиеся с 1934 года по 1962 год дети не могли стать родителями, родить и вырасти детей примерно с 1954 года и по 2002 год. С 1954 по 1962 года – опять наложение отрицательных факторов.

Если численность население в нынешних границах России с 1897 по 1914 год, т.е. за 17 лет увеличилось на 33%, то примерно за такой же период с 1914 по 1932 года – всего на 4,5%.

С 1939 по 1959 год, т.е. за 20 лет, население увеличилось всего на 8,1%. Но мы не имеем даже приблизительное представление о реальной картине советской демографии. Результаты предвоенной переписи населения были не засекречены – они были уничтожены вместе с теми учеными, которые проводили перепись и анализировали ее результаты. Мы не знаем реальные боевые и гражданские потери от Финской и Отечественной войны, голодомора и сталинские чистки в тридцатых годах.

В период с 1990 по 1996 гг. численности населения застопорилось на уровне 148,3 млн., после чего начался период ежегодного спада примерно на 1,1 млн. человек в год.

С 1948 по 1989 годы в СССР отмечался постоянный естественный прирост населения – примерно на 1% в год. Этот небольшой рост населения был за счет республик Средней Азии и Закавказья; в РСФСР же коэффициент суммарной рождаемости опустился ниже уровня простого вос-производства поколений еще в 1965 году, «на границе» между Хрущева и Брежнева. То есть, численность населения на территории нынешней России начала уменьшаться не с приходим Бориса Ельцина в 1991 году, а еще с приходом Леонида Брежнева в 1965 году.

Почему Борис Ельцин не сохранил Советского Союза?

Недавно в США были рассекречены документы отражающих переговоры и переписки президентов России и США. От этой переписки становится в конце концов ясно почему Ельцин не сохранил СССР после провала ГКЧП. Еще до ГКЧП было ясно, что готовы сохранить страну в какой-то урезанной форме только 9 из 15 республик Советского Союза. Договор, который должны были 20 августа подписать представители союзных республик, и который спровоцировал путча ГКЧП, так и назывался «Девять плюс один» (Центр плюс Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан и Армения; Азербайджан, Грузия, Молдова, Литва, Латвия и Эстония ни под каким «соусом» не соглашались оставаться даже в урезанном и реформированном Советском Союзе).

В сентябре 1991 года Ельцин и его окружение ясно себе представили этно-конфессиальный состав и соотношение в новом Союзе. Плюс характер населения российского Кавказа и Поволжья. Сохранение Союза Борис Ельцин поставил в зависимость от того войдет в нем Украина или нет. Когда референдум на Украине показали, что Украина остается вне нового варианта Союза, Ельцин занял непреклонную позицию «против». Ему стало ясно, что тенденция демографического изменения в потенциальных составляющих нового Союза была не в пользу России. Если и в ближайшие годы Россия оставалась бы доминирующей, то через 10-20 лет картина перевернулась бы на 180 градусов. Плюс к тому Ельцин видел, что мусульманские республики СССР во время ГКЧП заняли сторону путчистов. Это и предопределило судьбу нового Союза.

В свете этой новой информации становятся во многом понятными мотивы Бориса Николаевича.

Сколько могло быть нас сегодня?

Сравнение темпов роста населения Китая, Индии, США, Японии и Франции с ростом населения России и применив среднеарифметический рост по отношении к России, то сегодня в России должны были проживать не 141 млн, а 228 мл. Если рост в России и США был одинаков, то в России сегодня должны были проживать 272 млн. человек или примерно в два раза больше.

По мнению демографа Анатолия Вишневского, общие прямые и косвенные демографические потери России за ХХ век в результате войн, голода, репрессий, экономических и социальных потрясений оцениваются в 140-150 млн человек. Это значит, что сегодня в России могли проживать не менее 300 миллионов человек.

В 1900 году численность населения всего мира составляла 1,66 миллиарда людей. В 2000 году этот показатель составлял 6 миллиардов. Итого имеем увеличение в 3,75 раза.

В 1900 году численность России составляла примерно 68 миллионов человек. Если это соотношение сохранилось бы, то сегодня в России должны проживать 255 миллионов человек. В 2000 году этот показатель составлял примерно 147 миллионов. Итого имеем увеличение в 2,1 раза.

В 1900 году население России составляло 4,1% от всех людей на Земле, т.е. каждый 24-й человек являлся русским.

В 2000 году население России составляло 2,4% от всех людей на Земле и только каждый 41-й человек являлся русским.

Итого доля русского населения от общего количества людей в период с 1900 года по 2000 год сократилась примерно на 30%.

Вылезем ли из «ямы»?

Чтобы ответить положительно на этот вопрос необходимо ясно знать почему оказались в ней и что необходимо сделать, чтобы выбраться из неё. Любая война – это убитые, раненые, искалеченные люди. Любая война – это разрушения, уничтожение ресурсы и отклонения огромных ресурсов от решения насущных проблем населения на создания средств убийств и разрушений. Лучшие умы и руки от создания средств производства и потребления переориентированы на создание оружия и средств уничтожения. Многие изобретения, которые могли бы быть использованы для облегчения жизни людей засекречены.

Значительная часть промышленного производства, при том самая науконасыщенная часть, не создает, а експлуатирует национальный продукт, не пополняет гражданский бюджет, а наоборот.

Огромное количество людей в науке, медицине, промышленному производству связана с обороной, потребляет средства, которые в мирное время могли бы поднимать уровень жизни и благосостояние людей.

И здесь, на передний план выходит внешнеполитическая линия государства. Когда-то генерал Александр Лебедь сказал (цитирую по памяти): «Любая война рано или поздно заканчивается миром. При этом, как правило, даже выигравший теряет больше, чем получит в случае победы. Не лучше ли прежде, чем начинать войну подумать, как ее можно избежать."

И еще одна «болячка» нашего общества – алкоголизм. Еще сто лет таким же развитием российского общества и водка победит нас бесповоротно.

Надо хорошо подумать над этим и принимать решительные меры. А не винить всех вокруг.


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Сегодня в 15:21, просмотров: 162, комментариев: 3


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 16:08
Вот чую, автор не помощник в уменьшении демографической Ямы выползать,
Сергей Б
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Сегодня в 16:37
Какие меры то принимать? Бросить пить и размножаться как кролики?
Саша Алексеев
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Сегодня в 16:41
Если следовать мысли автора (как всегда развесистой), то, никого не виня, нужно немедленно действовать. Принимать решительные меры, из которых прямо, к сожалению, упоминается только исцеление алкоголизма, на прочие детали у автора, наверное, просто не хватило запала. Весь он ушел на псевдоисторический обзор и туманные исчисления.
Демографическая яма девяностых - явление, по сути, отличное от всего, что автор так усердно старался пересчитать. В тот период россияне сами, без большой войны, разрухи или голода отказывались от деторождения, не видя для потомков приемлемых жизненных перспектив. Период этот уже пройден, мест в детсады снова не хватает и школьники учатся посменно. Но автору этого мало, он желает удвоения числа россиян, для достижения среднемировой справедливости. Где и чем они станут жить, автора, видимо, тревожит в последнюю очередь.

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