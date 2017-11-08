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​Отчего возник и чем закончится всплеск нефтяных цен? // АУДИО, ТЕКСТ

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Добрый день уважаемые инвесторы! Я, Игнатов Александр, Финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с СИА- Пресс продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей

Выпуск посвящен итогам недели на фондовом рынке, причинам внезапного удорожания нефти, и какие это вызвало последствия для рубля и акций.

После длинных выходных российский рынок акций получил неожиданный подарок со стороны нефтяного фактора. Стоимость барреля Brent взлетела до максимумов с июня 2015 года, поднявшись выше отметки $64. Кроме того, на западных площадках накануне преимущественно наблюдалась положительная динамика – ключевые американские индексы в очередной раз переписали исторические максимумы

Несмотря на мелкие локальные коррекции, среднесрочная тенденция по ММВБ по-прежнему остается растущей. Целевой ориентир в районе 2125 п. остается актуальным, причем он может быть достигнут в любой момент, и тогда будем смотреть уже на уровень 2200.

Нефть поддержали новости из Саудовской Аравии. Высший комитет по борьбе с коррупцией этой страны распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. Также обращает на себя внимание и инцидент с запущенной из Йемена в сторону Эр-Рияда ракетой. Напряженность на Ближнем Востоке – ключевой спекулятивный драйвер роста нефтяных цен.

Еще одним драйвером ускорения роста «черного золота» послужила статистика от BakerHughes, согласно которой количество активных нефтяных буровых установок в США начало уверенно снижаться.

И хотя бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис на днях предположил, что тенденция роста цен на нефть сохранится, так как спрос и предложение сырой нефти восстановили свой баланс, преобладает мнение, что текущий ценовой всплеск во многом носит эмоциональный характер.

Мы тоже видим признаки перекупленности, любой локальный негативный фактор может спровоцировать значительную волну коррекции. И это будет угрожать рублю.

Слабость национальной валюты отчасти была обусловлена сообщением о том, что Минфин резко увеличит объем покупки валюты на рынке. Всего с 8 ноября по 6 декабря Банк России потратит без малого 123 млрд руб. на покупку валюты для Минфина. Глобально мы не считаем, что это окажет серьезное давление на рубль. Однако в моменты, когда рынок будет «тонким», это может ощущаться, особенно на фоне ожидаемого нами небольшого дефицита валюты в конце года на фоне профицита рублевой ликвидности.

Конечно, рубль не может проигнорировать позитивную динамику в нефти, мы видим, как он начинает «наверстывать упущенное» – во вторник курс ушел ниже 58,5 рублей.

Впрочем, инвесторы обратили внимание на то, что за счет роста цен фьючерсов на Brent при отсутствии соответствующего укрепления рубля индикатор «нефть в рублях» взлетел выше 3700 руб. Рост этого показателя является позитивным фактором для капитализации индекса ММВБ и прежде всего положительно сказывается на нефтяных бумагах. Поэтому представители этого сектора – Лукойл, Татнефть, Роснефть, Газпромнефть – в ближайшие дни могут выглядеть лучше рынка.

Сначала выбрать надежного лицензированного брокера с солидной историей и твердой репутацией на рынке и определиться с суммой инвестиций. Начинать желательно с сумм не менее 100 тыс. рублей, причем, это должны быть «длинные» деньги (то есть в обозримом будущем не возникнет потребность их вывода) и далеко не последние. Кроме того, инвестору нужно четко понимать, как много времени получится уделять торговле, научиться делать выводы из аналитических материалов, выделять главное в новостном фоне, усвоить базовые понятия и т.д.

Чтобы во всем разобраться еще на старте, полезно скачать умный мобильный софт, например, приложение БКС «Мой Брокер». В нем можно видеть свежую аналитику, живые котировки, актуальные инвестиционные идеи, анализ персонального портфеля – состав, доходность, движение и результативность, подсказки и так далее. Но самое главное – пользователи «Мой Брокер» могут покупать и продавать ценные бумаги и валюту непосредственно в приложении.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 149, комментариев: 0


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