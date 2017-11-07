16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,4557   EUR  67,7677  

​Служебная история майора Ербулова

На днях МВД России отметит знаменательную дату – день сотрудника органов внутренних дел. Каждый сотрудник полиции пришёл на службу в эту структуру по-разному: кто-то по зову сердца, кто-то осуществил свою детскую мечту, для кого-то этот выбор является далеко не случайным, а для кого-то наоборот, дело случая… Службу в органах внутренних дел нельзя назвать лёгкой. И в то же время, большинство сотрудников полиции, не боясь трудностей, не спешат менять свой выбор, а наоборот – гордятся своей профессией и стремятся соответствовать заявленным требованиям исполнять свой долг перед Отечеством – служить на благо народу.

В структуре МВД существует множество подразделений, сотрудники каждого из которых вносят свой весомый вклад в главную приоритетную и единую для российской полиции задачу – обеспечение безопасности граждан, чему в наше время уделяется немалое значение. Не исключением является и обеспечение безопасности в области дорожного движения. Подразделения Госавтоинспекции также являются одними из важных направлений деятельности в системе МВД. Автоинспекторов сегодня по праву можно считать первыми помощниками участников дорожного движения. Свою служебную историю рассказывает майор полиции Игорь Ербулов – старший госинспектор отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту.

- Игорь Сергеевич, расскажите, откуда Вы родом и с какого времени Вы состоите на службе в органах внутренних дел?

- Я родился в Саратовской области в 1969 году. На Тюменской земле – с 1984 года. В 1989 году после службы в армии, которую я проходил в знаменитой дивизии Дзержинского, откуда позже пошли «краповые береты», являясь заместителем командира стрелкового взвода в воинском звании «старшина», меня пригласили в милицию и я пришел служить в органы внутренних дел.

- Вы пришли служить по тем временам, еще в милицию… Расскажите пожалуйста, как Вы стали сотрудником органов внутренних дел, что повлияло на выбор?

- Мне всегда нравилась форма офицеров, погоны, но если по честному, мечта у меня была другая – развивать спортивную карьеру, так как я с детства занимался боксом и дзюдо. Здесь сыграл роль случай. В 1984 году наша семья переехала в Сургутский район в г. Лянтор. Когда меня в 1987 году призвали в армию, по распределению я попал служить в воинскую часть, которая входила в состав Министерства внутренних дел – это дивизия Дзержинского. Во время службы меня и пригласили работать в милицию, и сразу после армии я поступил на службу в ОВД.

- Игорь Сергеевич, как складывалась Ваша служба в ОВД, с какой должности Вы начали трудовую деятельность?


- Первый мой опыт в органах внутренних дел начался со службы во вневедомственной охране. Через какое-то время, в 1990 году я поступил в Тюменскую Высшую школу милиции. Во времена Перестройки в школу милиции принимали отслуживших в армии, желательно уже действующих сотрудников ОВД. Мне в этом смысле можно сказать, повезло – я являлся действующим аттестованным сотрудником милиции, имел офицерское звание, и отслужил в армейских рядах. Так как я состоял на службе в ОВД, мне платили не стипендию, а зарплату – это было очень неплохо тогда, и престижно, я с большим интересом учился. Занятия в школе милиции проходили насыщенно: во время обучения, так как я имел спортивный разряд по боксу, то регулярно выступал за нашу сборную. Четыре года подряд я «держал» титул чемпиона по боксу во всей Тюменской области. Очень интересные были для меня те годы, (с ностальгией вспоминает мой собеседник). - В настоящее время, я наверное единственный действующий сотрудник из УМВД Сургута, кто ездил на чемпионаты во времена СССР... Дальше, после обучения я вновь приступил к своим милицейским обязанностям, но уже перевёлся на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска Лянторской милиции.

- Служба в ОВД имеет очень насыщенный, иногда ненормированный график работы. Работа оперуполномоченного не является исключением – требует отдачи большого количества времени… Как мама с сестрой отнеслись к Вашему выбору профессии?

- Мама с сестрой с самого начала одобрили мой выбор и очень меня поддерживали. Они и по сей день относятся с уважением к выбранной мною профессии. Времена 90-х не блистали положительными отзывами о занятиях молодёжи. Многие из знакомых и друзей пошли по «кривой дорожке»: кто-то занимался рэкетирством, кто-то имел дело с наркотиками… Поэтому моя мама была и остаётся рада тому что я не пошёл тем путём, а выбрал достойную, я считаю, профессию. Не жалею, что выбрал именно службу в органах внутренних дел.

- Игорь Сергеевич, Вы начинали с вневедомственной охраны, работали оперуполномоченным ОУР в Лянторе, а сегодня Вы – госинспектор ГИБДД Сургута. Расскажите, почему сменили направление?

- Тоже, дело случая. Оперуполномоченным я проработал недолго. По направлению мне приходилось осуществлять содействие сотрудникам ГИБДД в розыске правонарушителей, которые скрывались с места ДТП. С руководством Госавтоинспекции у нас завязались крепкие деловые отношения, и меня пригласил меня на службу командиром взвода ДПС. И я не отказался. В ГИБДД Лянтора, я проработал чуть больше года, и вскоре мы с семьёй решили постепенно переехать в сам город Сургут. Но переезд произошёл не сразу. В 1996 году Руководство сургутской Госавтоинспекции приняло меня переводом в группу розыска, в которой на тот момент вместе со мной числилось четыре человека. Территория обслуживания БДПС ГАИ УВД Сургута и Сургутского района была огромная: целый город и район. И мы с коллегами ездили по всему району в поисках правонарушителей, иногда расстояния достигали 200-300 км. Но не всегда получалось ехать на машине, в летнее время до отдалённых районов можно было добраться только на катере, который ходил по определённым дням. И вот, уедешь в какую-нибудь глушь, а катер за тобой приезжает дня через два или три, одним словом – романтика!, (вспоминает с улыбкой мой собеседник былые времена службы)…. Позже, по моей инициативе, руководство назначило меня дежурным дежурной части ГАИ, где график службы кардинально отличался от графика работы в службе розыска: сутки через трое, это было очень удобно для меня, так как В те времена я жил в г. Лянтор и почти год мне приходилось ездить на работу за 100 км. В дежурной части я проработал почти семь с половиной лет. С 2003 года по настоящее время являюсь старшим госинспектором в отделении технического надзора ГИБДД Сургута. Могу сказать, что по каждому направлению есть свои различия в служебной деятельности, но для меня это не являлось преградой и я всегда с интересом и большой отдачей втягивался в работу. Вообще, считаю свой выбор судьбоносным. Моя целеустремлённость добиваться всё самому тоже сыграла немалую роль в жизни, и за годы службы это качество во мне не иссякло.

- Служба шла и продолжает идти своим чередом… А как складывалась Ваша семейная жизнь?

- Со своей будущей супругой Аллой мы познакомились в Тюмени, когда я проходил обучение в школе милиции. К концу 2-го курса из нашей компании я один был не женат - все мои друзья к этому времени уже обзавелись семьёй. После второго курса обучения мы с моей будущей женойсочетались браком. У нас родились две дочери Диана и Карина. В этом году мы с супругой отметили 25-летие со дня нашей свадьбы.

- Поздравляю! Дочери пошли по стопам отца?

И.С.: (Улыбается) Нет, я рекомендовал им другие профессии. Карина занимается экологической безопасностью, а Диана экономист, ещё владеет иностранным языком - имеет два высших образования…

- Игорь Сергеевич, проводить время отдыха с семьёй получается?

- В силу своей деятельности, конечно, не всегда удаётся полноценно выбраться на отдых с семьёй. Но всё же, мы стараемся не упускать возможности проводить свободное время вместе и с пользой. У нас есть семейная традиция, которая сохраняется вот уже на протяжении нескольких лет - каждые выходные мы вместе с супругой и дочерьми посещаем бассейн. Мы ведём здоровый образ жизни и стараемся поддерживать себя в хорошей физической форме. Наверное, одним инициатором в нашей семье не обойтись – все мы с большим желанием посещаем плавательный бассейн, а когда есть возможность, выбираемся на природу или в парк. Но главный ответственный за здоровье семьи – моя супруга Алла, будучи медицинским работником, она поддерживает атмосферу ЗОЖ. Также, я стараюсь ежегодно принимать участие в спортивных состязаниях за сборную УМВД Сургута в городских первенствах по футболу среди ведомственных команд.

- Хорошее у Вас времяпровождение на отдыхе, но вернёмся к службе… Что для Вас служба в полиции? По Вашему мнению, какими качествами должен обладать полицейский, и необходимо ли что-либо изменить или дополнить в системе МВД, чтобы преступности и происшествий стало меньше?

- Для меня служба в полиции, наверное, как и для многих сотрудников ОВД – это, прежде всего долг Отечеству. Честность, порядочность, и главное, искренняя и своевременная помощь гражданам – залог успеха и уважения к нашей службе. За мой многолетний опыт я успел повстречаться с разными людьми, и пришёл к единому и неизменному выводу – не делай людям плохого, чтобы к тебе это не возвращалось и ты не оказался на их месте. Это мой девиз… Оглядываясь назад, я вспоминаю службу с некой ностальгией, раньше было проще и понятней. Но всё же сегодня, в век развития различных нано-технологий и технических прогрессов, хотелось бы активно их использовать. Возможно, именно современная техоснащённость органов внутренних дел поспособствует снижению преступности в целом и поможет предотвратить происшествия. И полиции необходимо идти в ногу со временем!

Незаметно наша беседа с майором полиции Игорем Ербуловым подошла к своему завершению. За время интервью меня не покидало ощущение, что этот человек является искренним и отзывчивым, к своей работе относится ответственно. И к нему, несомненно, коллеги и обратившиеся граждане, относятся с большим уважением и ценят его профессиональные качества. У старшего госинспектора отделения технадзора ГИБДД Сургута много важных дел и задач по службе: технический осмотр транспортных средств и проверка установки дополнительного оборудования, контроль над соблюдением руководством автотранспортных предприятий норм и требований безопасности дорожного движения, проверка автопредприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, приём граждан и обработка документации и другое... И очень отрадно, что такие люди как Игорь Ербулов служат в органах внутренних дел, внося свой профессиональный вклад в общее дело безопасности граждан. Пожелаем ему в дальнейшем успехов в его благородном труде!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:36, просмотров: 78, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Служебная история майора Ербулова

​Служебная история майора Ербулова
Для меня служба в полиции, наверное, как и для многих сотрудников ОВД – это, прежде всего долг Отечеству
Ксения Струтинская, группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту Сегодня в 16:36
77 0
Прошу всех жителей города с пониманием отнестись к данной ситуации

Прошу всех жителей города с пониманием отнестись к данной ситуации
Сегодня в правоохранительные органы города поступило анонимное сообщение о заминировании неких общественных мест в Сургуте без их конкретного указания.
Вадим Шувалов, глава Сургута Сегодня в 13:07
1330 1
​Обращение к главному архитектору города Сургута Усову А.В.

​Обращение к главному архитектору города Сургута Усову А.В.
Гаражная экономика — это социальное явление, а не экономическое! Здесь земельный контроль, приставы и трактор не помогут, а только усугубят.
Руслан Юсупов, житель Сургута Сегодня в 11:21
611 7
​Лишь чуть больше 14 процентов аудитории siapress.ru могут похвастаться повышением доходов в 2017 году // ИНФОГРАФИКА

​Лишь чуть больше 14 процентов аудитории siapress.ru могут похвастаться повышением доходов в 2017 году // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:49
195 0
​Собирать платежи за сургутскую коммуналку «помогает» фирма из Костромы

​Собирать платежи за сургутскую коммуналку «помогает» фирма из Костромы
Ее учредитель — компания, где буквально год назад работал замглавы Сургута Алексей Жердев
Дмитрий Щеглов 06 ноября в 11:22
3048 16
Этот общенациональный праздник является символом патриотизма и единения народа

Этот общенациональный праздник является символом патриотизма и единения народа
В этот день мы отдаем дань уважения не только великому подвигу наших предков в далеком 1612 году, отстоявших свободу Отечества, показав образец сплоченности и патриотизма.
Вадим Шувалов, глава города Сургута 05 ноября в 19:14
1054 39
Редакция СИА-ПРЕСС

90 лет Сургутской ОКБ. ​Спасибо за спасение
Читатели «НГ» благодарят Сургутскую окружную клиническую больницу за отношение и профессионализм медицинских работников
Редакция СИА-ПРЕСС 04 ноября в 17:21
479 0
Оксана Ищенко: «Информационное воздействие на молодёжь оказывается очень серьёзное»

Оксана Ищенко: «Информационное воздействие на молодёжь оказывается очень серьёзное»
Артем Мазнев 04 ноября в 15:21
636 6
90 лет Сургутской ОКБ. Галина Шестакова: «Мне хотелось бы, чтобы внуки избрали профессию врача...»

90 лет Сургутской ОКБ. Галина Шестакова: «Мне хотелось бы, чтобы внуки избрали профессию врача...»
Ангелина Калугина 04 ноября в 14:55
537 0
90 лет Сургутской ОКБ. В здоровом деле

90 лет Сургутской ОКБ. В здоровом деле
С чем Сургутская окружная клиническая больница подошла к своему юбилею
Илья Фадеев 04 ноября в 13:41
539 0
Во все времена единение народа было главной национальной идеей

Во все времена единение народа было главной национальной идеей
Желаю всем и дальше жить также дружно, делать всё от нас зависящее для того, чтобы страна, в которой мы живём, становилась ещё лучше, ещё могущественней
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 04 ноября в 11:15
624 10
Этот праздник возвращает нас к добрым традициям, которые связывают поколения и эпохи

Этот праздник возвращает нас к добрым традициям, которые связывают поколения и эпохи
Пусть этот день станет торжеством взаимопонимания и добра! Желаю всем здоровья, успехов и хорошего настроения!
Анатолий Сименяк, Председатель думы Сургутского района 04 ноября в 10:45
442 0
Сургутский район стал ярким примером того, как на одной территории могут жить и трудиться представители самых разных народностей

Сургутский район стал ярким примером того, как на одной территории могут жить и трудиться представители самых разных народностей
Желаю вам здоровья, мира, согласия и сплоченности
Андрей Трубецкой, глава сургутского района 04 ноября в 10:30
531 3
​Какое будущее у югорского театра после этого?

​Какое будущее у югорского театра после этого?
Что станет, если грантовых денег крупной компании в следующий раз не будет?
Екатерина Тайлакова 03 ноября в 19:21
512 0
В рамках благотворительного проекта в Сургуте подсветили несколько храмов

В рамках благотворительного проекта в Сургуте подсветили несколько храмов
Александра Ипполитова 03 ноября в 14:20
456 0
​«Благоустройство» от KFC // ФОТО

​«Благоустройство» от KFC // ФОТО
Почему вообще принято такое решение – строить ресторан быстрого питания рядом с жилым домом? Кто мог разрешить и согласовать заезд в ресторан не сразу с Югорского тракта, а с территории двора нашего дома?
Жильцы дома №20 по улице Игоря Киртбая 02 ноября в 14:28
1448 22
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика