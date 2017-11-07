​Служебная история майора Ербулова

На днях МВД России отметит знаменательную дату – день сотрудника органов внутренних дел. Каждый сотрудник полиции пришёл на службу в эту структуру по-разному: кто-то по зову сердца, кто-то осуществил свою детскую мечту, для кого-то этот выбор является далеко не случайным, а для кого-то наоборот, дело случая… Службу в органах внутренних дел нельзя назвать лёгкой. И в то же время, большинство сотрудников полиции, не боясь трудностей, не спешат менять свой выбор, а наоборот – гордятся своей профессией и стремятся соответствовать заявленным требованиям исполнять свой долг перед Отечеством – служить на благо народу.

В структуре МВД существует множество подразделений, сотрудники каждого из которых вносят свой весомый вклад в главную приоритетную и единую для российской полиции задачу – обеспечение безопасности граждан, чему в наше время уделяется немалое значение. Не исключением является и обеспечение безопасности в области дорожного движения. Подразделения Госавтоинспекции также являются одними из важных направлений деятельности в системе МВД. Автоинспекторов сегодня по праву можно считать первыми помощниками участников дорожного движения. Свою служебную историю рассказывает майор полиции Игорь Ербулов – старший госинспектор отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту.

- Игорь Сергеевич, расскажите, откуда Вы родом и с какого времени Вы состоите на службе в органах внутренних дел?

- Я родился в Саратовской области в 1969 году. На Тюменской земле – с 1984 года. В 1989 году после службы в армии, которую я проходил в знаменитой дивизии Дзержинского, откуда позже пошли «краповые береты», являясь заместителем командира стрелкового взвода в воинском звании «старшина», меня пригласили в милицию и я пришел служить в органы внутренних дел.

- Вы пришли служить по тем временам, еще в милицию… Расскажите пожалуйста, как Вы стали сотрудником органов внутренних дел, что повлияло на выбор?

- Мне всегда нравилась форма офицеров, погоны, но если по честному, мечта у меня была другая – развивать спортивную карьеру, так как я с детства занимался боксом и дзюдо. Здесь сыграл роль случай. В 1984 году наша семья переехала в Сургутский район в г. Лянтор. Когда меня в 1987 году призвали в армию, по распределению я попал служить в воинскую часть, которая входила в состав Министерства внутренних дел – это дивизия Дзержинского. Во время службы меня и пригласили работать в милицию, и сразу после армии я поступил на службу в ОВД.

- Игорь Сергеевич, как складывалась Ваша служба в ОВД, с какой должности Вы начали трудовую деятельность?





- Первый мой опыт в органах внутренних дел начался со службы во вневедомственной охране. Через какое-то время, в 1990 году я поступил в Тюменскую Высшую школу милиции. Во времена Перестройки в школу милиции принимали отслуживших в армии, желательно уже действующих сотрудников ОВД. Мне в этом смысле можно сказать, повезло – я являлся действующим аттестованным сотрудником милиции, имел офицерское звание, и отслужил в армейских рядах. Так как я состоял на службе в ОВД, мне платили не стипендию, а зарплату – это было очень неплохо тогда, и престижно, я с большим интересом учился. Занятия в школе милиции проходили насыщенно: во время обучения, так как я имел спортивный разряд по боксу, то регулярно выступал за нашу сборную. Четыре года подряд я «держал» титул чемпиона по боксу во всей Тюменской области. Очень интересные были для меня те годы, (с ностальгией вспоминает мой собеседник). - В настоящее время, я наверное единственный действующий сотрудник из УМВД Сургута, кто ездил на чемпионаты во времена СССР... Дальше, после обучения я вновь приступил к своим милицейским обязанностям, но уже перевёлся на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска Лянторской милиции.

- Служба в ОВД имеет очень насыщенный, иногда ненормированный график работы. Работа оперуполномоченного не является исключением – требует отдачи большого количества времени… Как мама с сестрой отнеслись к Вашему выбору профессии?

- Мама с сестрой с самого начала одобрили мой выбор и очень меня поддерживали. Они и по сей день относятся с уважением к выбранной мною профессии. Времена 90-х не блистали положительными отзывами о занятиях молодёжи. Многие из знакомых и друзей пошли по «кривой дорожке»: кто-то занимался рэкетирством, кто-то имел дело с наркотиками… Поэтому моя мама была и остаётся рада тому что я не пошёл тем путём, а выбрал достойную, я считаю, профессию. Не жалею, что выбрал именно службу в органах внутренних дел.

- Игорь Сергеевич, Вы начинали с вневедомственной охраны, работали оперуполномоченным ОУР в Лянторе, а сегодня Вы – госинспектор ГИБДД Сургута. Расскажите, почему сменили направление?

- Тоже, дело случая. Оперуполномоченным я проработал недолго. По направлению мне приходилось осуществлять содействие сотрудникам ГИБДД в розыске правонарушителей, которые скрывались с места ДТП. С руководством Госавтоинспекции у нас завязались крепкие деловые отношения, и меня пригласил меня на службу командиром взвода ДПС. И я не отказался. В ГИБДД Лянтора, я проработал чуть больше года, и вскоре мы с семьёй решили постепенно переехать в сам город Сургут. Но переезд произошёл не сразу. В 1996 году Руководство сургутской Госавтоинспекции приняло меня переводом в группу розыска, в которой на тот момент вместе со мной числилось четыре человека. Территория обслуживания БДПС ГАИ УВД Сургута и Сургутского района была огромная: целый город и район. И мы с коллегами ездили по всему району в поисках правонарушителей, иногда расстояния достигали 200- 300 км. Но не всегда получалось ехать на машине, в летнее время до отдалённых районов можно было добраться только на катере, который ходил по определённым дням. И вот, уедешь в какую-нибудь глушь, а катер за тобой приезжает дня через два или три, одним словом – романтика!, (вспоминает с улыбкой мой собеседник былые времена службы)…. Позже, по моей инициативе, руководство назначило меня дежурным дежурной части ГАИ, где график службы кардинально отличался от графика работы в службе розыска: сутки через трое, это было очень удобно для меня, так как В те времена я жил в г. Лянтор и почти год мне приходилось ездить на работу за 100 км. В дежурной части я проработал почти семь с половиной лет. С 2003 года по настоящее время являюсь старшим госинспектором в отделении технического надзора ГИБДД Сургута. Могу сказать, что по каждому направлению есть свои различия в служебной деятельности, но для меня это не являлось преградой и я всегда с интересом и большой отдачей втягивался в работу. Вообще, считаю свой выбор судьбоносным. Моя целеустремлённость добиваться всё самому тоже сыграла немалую роль в жизни, и за годы службы это качество во мне не иссякло.

- Служба шла и продолжает идти своим чередом… А как складывалась Ваша семейная жизнь?

- Со своей будущей супругой Аллой мы познакомились в Тюмени, когда я проходил обучение в школе милиции. К концу 2-го курса из нашей компании я один был не женат - все мои друзья к этому времени уже обзавелись семьёй. После второго курса обучения мы с моей будущей женойсочетались браком. У нас родились две дочери Диана и Карина. В этом году мы с супругой отметили 25-летие со дня нашей свадьбы.

- Поздравляю! Дочери пошли по стопам отца?

И.С.: (Улыбается) Нет, я рекомендовал им другие профессии. Карина занимается экологической безопасностью, а Диана экономист, ещё владеет иностранным языком - имеет два высших образования…

- Игорь Сергеевич, проводить время отдыха с семьёй получается?

- В силу своей деятельности, конечно, не всегда удаётся полноценно выбраться на отдых с семьёй. Но всё же, мы стараемся не упускать возможности проводить свободное время вместе и с пользой. У нас есть семейная традиция, которая сохраняется вот уже на протяжении нескольких лет - каждые выходные мы вместе с супругой и дочерьми посещаем бассейн. Мы ведём здоровый образ жизни и стараемся поддерживать себя в хорошей физической форме. Наверное, одним инициатором в нашей семье не обойтись – все мы с большим желанием посещаем плавательный бассейн, а когда есть возможность, выбираемся на природу или в парк. Но главный ответственный за здоровье семьи – моя супруга Алла, будучи медицинским работником, она поддерживает атмосферу ЗОЖ. Также, я стараюсь ежегодно принимать участие в спортивных состязаниях за сборную УМВД Сургута в городских первенствах по футболу среди ведомственных команд.

- Хорошее у Вас времяпровождение на отдыхе, но вернёмся к службе… Что для Вас служба в полиции? По Вашему мнению, какими качествами должен обладать полицейский, и необходимо ли что-либо изменить или дополнить в системе МВД, чтобы преступности и происшествий стало меньше?

- Для меня служба в полиции, наверное, как и для многих сотрудников ОВД – это, прежде всего долг Отечеству. Честность, порядочность, и главное, искренняя и своевременная помощь гражданам – залог успеха и уважения к нашей службе. За мой многолетний опыт я успел повстречаться с разными людьми, и пришёл к единому и неизменному выводу – не делай людям плохого, чтобы к тебе это не возвращалось и ты не оказался на их месте. Это мой девиз… Оглядываясь назад, я вспоминаю службу с некой ностальгией, раньше было проще и понятней. Но всё же сегодня, в век развития различных нано-технологий и технических прогрессов, хотелось бы активно их использовать. Возможно, именно современная техоснащённость органов внутренних дел поспособствует снижению преступности в целом и поможет предотвратить происшествия. И полиции необходимо идти в ногу со временем!

Незаметно наша беседа с майором полиции Игорем Ербуловым подошла к своему завершению. За время интервью меня не покидало ощущение, что этот человек является искренним и отзывчивым, к своей работе относится ответственно. И к нему, несомненно, коллеги и обратившиеся граждане, относятся с большим уважением и ценят его профессиональные качества. У старшего госинспектора отделения технадзора ГИБДД Сургута много важных дел и задач по службе: технический осмотр транспортных средств и проверка установки дополнительного оборудования, контроль над соблюдением руководством автотранспортных предприятий норм и требований безопасности дорожного движения, проверка автопредприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, приём граждан и обработка документации и другое... И очень отрадно, что такие люди как Игорь Ербулов служат в органах внутренних дел, внося свой профессиональный вклад в общее дело безопасности граждан. Пожелаем ему в дальнейшем успехов в его благородном труде!