Сургутяне!

В прошлом месяце по всей стране прокатилась волна ложных сообщений о заминировании торговых центров, кинотеатров и других мест с массовым пребыванием людей. Сотни зданий и десятки тысяч людей были эвакуированы в разных городах нашей страны.

Сегодня в правоохранительные органы города поступило анонимное сообщение о заминировании неких общественных мест в Сургуте без их конкретного указания. Несмотря на то, что поступившее сообщение, по данным правоохранительных органов, предварительно является ложным, антитеррористической комиссией города и оперативными службами принято решение о полномасштабной проверке всех возможных мест массового пребывания людей с упором на школы города с проведением эвакуации части из них.

Прошу всех жителей города с пониманием отнестись к данной ситуации и принимаемым мерам. О результатах проверки информация будет своевременно доводиться через СМИ города.

Со страницы Вадима Шувалова "ВКонтакте".

