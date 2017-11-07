​Дураки или дороги?

Сургутская власть выдала очередной «шедевр глупости»: колеи на дорогах образуются от шипованных колес и бороться с ними невозможно. Некая институция из Омска по заказу одной из дорожных компаний провела соответствующее исследование и презентовала перед администрацией города, а чиновники на голубом глазу выдали его за истину в последней инстанции.

Если бы в руководители сургутской администрации набирали не дельцов мелкого провинциального пошиба, а хоть сколько-то из себя представляющих специалистов, то они бы просто постеснялись подобную чушь выносить на публику. Потому что любому водителю ясно: колея на асфальте не может образоваться от того, что по нему трутся шипованные колеса – от шипов, если уж искать в них какой-то вред, повреждается верхний слой асфальтового покрытия, в результате чего появляются микротрещины и ямы. И уж совершенно точно колея не может появиться зимой, когда на колесах есть шипы, так как асфальт в холод, возможно, и хрупкий, но никак не мягкий или вязкий.

Колея появляется от жары: асфальт плавится, под большой нагрузкой (больше всего на перекрестках или улицах с медленным колонным движением) продавливается. Возможно, колея появляется в местах неправильно уложенного полотна – не знаю, надо проверять. Но во многих городах мира я видел на перекрестках колеи (правда, на старом асфальте; там, где кладут новый, такой серый, больше похожий на бетон, дорога не деформируется), из чего можно сделать вывод о том, что проблема эта известна не только Сургуту или России.

Что же мешает нашим «премудрым пескарям» из мэрии снарядить командировку в любую из стран, где строительство и эксплуатация дорог ведутся качественно и где уж всяко умеют бороться с колеями и ямами, и набраться элементарного опыта? Вопреки распространенному мнению о том, что в Европе нельзя ездить на шипованных колесах, стран, где шипы разрешены, чуть ли не больше, чем стран, где они запрещены. Австрия, Бельгия, Швейцария, Дания, Испания (!), Франция, Британия, Италия, Ирландия, Люксембург, разумеется, Норвегия, Швеция, Финляндия – в любом муниципалитете (не говоря уж о специальных институтах) расскажут и покажут, как эксплуатировать дороги, как их приспособить под шипованные колеса и откуда берутся злополучные колеи.

Возникает очевидный вопрос: а разве наши «специалисты по покосу» сами не могли додуматься до этого? Разве, читая «доклад» «ученых» из Омска, они не сопоставили его с собственными эмпирическими наблюдениями (сложный термин для нашего руководства, понимаю)? Сообщая сургутскому народу резюме о невозможности решить проблему, они не чувствовали, что говорят глупость и их засмеют?