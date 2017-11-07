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​Дураки или дороги?

Сургутская власть выдала очередной «шедевр глупости»: колеи на дорогах образуются от шипованных колес и бороться с ними невозможно. Некая институция из Омска по заказу одной из дорожных компаний провела соответствующее исследование и презентовала перед администрацией города, а чиновники на голубом глазу выдали его за истину в последней инстанции.

Если бы в руководители сургутской администрации набирали не дельцов мелкого провинциального пошиба, а хоть сколько-то из себя представляющих специалистов, то они бы просто постеснялись подобную чушь выносить на публику. Потому что любому водителю ясно: колея на асфальте не может образоваться от того, что по нему трутся шипованные колеса – от шипов, если уж искать в них какой-то вред, повреждается верхний слой асфальтового покрытия, в результате чего появляются микротрещины и ямы. И уж совершенно точно колея не может появиться зимой, когда на колесах есть шипы, так как асфальт в холод, возможно, и хрупкий, но никак не мягкий или вязкий.

Колея появляется от жары: асфальт плавится, под большой нагрузкой (больше всего на перекрестках или улицах с медленным колонным движением) продавливается. Возможно, колея появляется в местах неправильно уложенного полотна – не знаю, надо проверять. Но во многих городах мира я видел на перекрестках колеи (правда, на старом асфальте; там, где кладут новый, такой серый, больше похожий на бетон, дорога не деформируется), из чего можно сделать вывод о том, что проблема эта известна не только Сургуту или России.

Что же мешает нашим «премудрым пескарям» из мэрии снарядить командировку в любую из стран, где строительство и эксплуатация дорог ведутся качественно и где уж всяко умеют бороться с колеями и ямами, и набраться элементарного опыта? Вопреки распространенному мнению о том, что в Европе нельзя ездить на шипованных колесах, стран, где шипы разрешены, чуть ли не больше, чем стран, где они запрещены. Австрия, Бельгия, Швейцария, Дания, Испания (!), Франция, Британия, Италия, Ирландия, Люксембург, разумеется, Норвегия, Швеция, Финляндия – в любом муниципалитете (не говоря уж о специальных институтах) расскажут и покажут, как эксплуатировать дороги, как их приспособить под шипованные колеса и откуда берутся злополучные колеи.

Возникает очевидный вопрос: а разве наши «специалисты по покосу» сами не могли додуматься до этого? Разве, читая «доклад» «ученых» из Омска, они не сопоставили его с собственными эмпирическими наблюдениями (сложный термин для нашего руководства, понимаю)? Сообщая сургутскому народу резюме о невозможности решить проблему, они не чувствовали, что говорят глупость и их засмеют?


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Сегодня в 11:44, просмотров: 733, комментариев: 34


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Комментарии:
Марина Соболевская
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Сегодня в 13:13
была в Канаде, провинция Альберта. Там на дорогах был настоящий каток после ледяного дождя. И все авто были с шинами. Но на дорогах АБСОЛЮТНо не было нигде никаких колейностей. Мой вопрос об этом поставил наших друзей в тупик. Предлагаю съездить в Эдмонт и убедиться в этом нашим чиновникам. Но только не просто скататься, а с пользой для города. автор ПРАВ!!!!
Старожил
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Сегодня в 13:42
Какая командировка, какое изучение проблемы, о чем вы? Городом правит шайка Шувалова-мл. Которая здесь только для того, чтобы отжать несколько финансовых потоков и свалить. Эти все жердевы -шуваловы-меркуловы-кривцовы ненавидят Сургут и считают дни, когда их «командировка» закончится и они свалят со своими заработанным миллионами.
Коллега
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Сегодня в 14:03
Не все так однозначно. Механика то простая:
В году 12 месяцев. Зима в других городах месяца 3-4. У нас снежный покров держится 9 месяцев а шипы носят и подоле. То есть минимум воздействие шипов увеличено в 2 раза. Раскрученное колесо с шипами воздействует как бормашина на асфальт и тупо сошлифовывает его 9 месяцев в году особенно в местах троганий и торможений (а это как раз те места - перекрестки и места с постоянными пробками).
Швондер
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Сегодня в 14:07
Ты - Шуваловский коллега?)))
Коллега Швондер
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Сегодня в 14:18
Я за правду. У нас какое-там место по количеству авто на население? Плюс 9+ месяцев в году включены шипы на полную. разве это не надо учитывать или если зимой асфальт твердый то он твердее металлического шипа?
Швондер
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Сегодня в 14:26
Каждый владелец авто платит столько прямых и косвенных налогов, что государевы дармоеды должны перед ними с метелками бегать и снежок сметать
Коллега Швондер
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Сегодня в 14:30
А при чем тут это? Мы же о механическом воздействии, разрушающем дорожное покрытие по колесами говорим.
Швондер
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Сегодня в 14:42
А при том что проблемы вождя это не только громко в бубен бить но еще и работать
Александр Коллега
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Сегодня в 14:43
Правда в том, что наш асфальт Г, с большой буквы причём. И чиновники знают об этом. Но без работы дорожников не оставят
Коллега Швондер
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Сегодня в 14:46
Так с этим я не спорю. Но любой асфальт все-таки мягче металла шипов. А учитывая что они мелкие то воздействие их усиливается.
Сергей Б
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Сегодня в 15:01
Ни чё так, Тарас идейку подкинул чиновникам – тур по странам: «Австрия, Бельгия, Швейцария, Дания, Испания (!), Франция, Британия, Италия, Ирландия, Люксембург, разумеется, Норвегия, Швеция, Финляндия».
В Локосово их. Пусть там климатические условия с колейностью изучают.

Жучка Коллега
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Сегодня в 15:02
Как бы, если вы местный конечно, шипы в большей части с ноября по апрель на соприкасаются с асфальтом. Бред какой-то. Где научное подтверждение этим утверждениям?
Сергей Б
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Сегодня в 15:06
А вообще, в сложившихся обстоятельствах мы с Альбертом Леоновым давеча уже разобрались, как дороги беречь. Я, летом на велосипеде, зимой на лыжах, Альберт с авто решил на ролики пересесть, круглогодично…
Жучка
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Сегодня в 15:07
Возьмите ту же Москву, пусть там зимний период меньше, зато ежедневный поток машин в разы больше, машины шипованные, бывает гололёд, но нет там никакой келейности. И при Сидорове такого не было. Были плохие дороги, но колеи не было.
Жучка
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Сегодня в 15:11
Напоминает мультик про жадного богача, который из одной шкуры хотел семь шапок пошить. Размазывают асфальт где только можно или в лужи укладывают, вместо того чтобы один раз хорошо сделать.
Жучка Коллега
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Сегодня в 15:14
С ноября по апрель обычно уже снег на дорогах лежит. В этом году нас погода балует. Какое соприкосновение в этот период происходит? ))))
Сергей Б Жучка
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Сегодня в 15:18
Если вы так и по дорогам частите, то понятно, откуда колейность.
444 Жучка
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Сегодня в 15:29
Вынужден вас огорчить. В Москве колейность есть. Только асфальт можно ежегодно перекладывать, денег - залейся. И колейность на московской кольцевой и других многополосных магистралях вовсе не в двух правых полосах, где ездят многотонные грузовики и автопоезда, а в крайней левой, где носятся лимузины и джипы на шипах. И ничего с этим не поделаешь...
Коллега Жучка
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Сегодня в 15:47
Жучка, в Москве вообще в моде всесезонки без шипов. Есть конечно и шипы но большая часть без них обходятся. Там же реактивы и прочее для растапливания льда используют. Зимой у нас дороги чистят под ноль. Так что шипы прикасаются. А чтобы со слоя утоптанного снега добраться до асфальта - надо лишь немножко шлифануть при трогании.
Шипы, шипы - основная причина. Допустим что асфальт тает летом. Но простите - каковы у нас тут температуры летом? 25С то редко бывает а с такой температурой плавится разве мед только.
Максим Максимов
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Сегодня в 15:47
Посмотрите таблицу твердости материалов и не пишите бред.
Сергей Б
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Сегодня в 15:48
Помнится, из Сургута за муниципальный счет целая делегация в Германию ездила. Посмотреть, как в бывшем ГДР старый жилой фонд реконструируют. В результате изнурительных командировок и творческих мук целый дом с мансардой появился на Энергетиков. Так и с дорогами будет, если чё…
Жучка 444
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Сегодня в 16:03
В своё время Базаров утверждал, что это из-за кондиционеров образовывается. )) не могу найти интервью.
Время идёт, но ещё ни один чиновник не инициировал исследование какому-нибудь научному институту этого факта. Проблема по всей стране, а потратиться нужно один раз. Чтоб было понятно, кто виноват, погодные условия или человек.
Коллега Жучка
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Сегодня в 16:08
Обыкновенная логика гововрит нам что это шипы. По подсчетам у нас
1. в почти 3 раза больше времени ездят на шипах.
2. Дороги почти круглосуточно перегружены.

Отсюда и изнашиваемость в 3 раза быстрее происходит. Была бы жара виной - но кто ее видел эту жару в Сургуте?
Швондер
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Сегодня в 16:13
Жучка, в дырдочку. Только не из кондиционеров, а когда с конца конденсат капает. У глушителя авто. Гениально дятел выразил
Жучка Коллега
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Сегодня в 16:20
Коллега: «Зимой у нас дороги чистят под ноль.»
С этого и стоило начинать.
Зимой в Москве бываю, многие машины шипованные. На центральных улицах может да, реагенты, но Москва не только из них состоит.

Коллега : «А чтобы со слоя утоптанного снега добраться до асфальта - надо лишь немножко шлифануть при трогании».
Не всегда так. Зимой снега столько бывает, на некоторых улицах по одной полосе остаётся вместо двух. Не чистят у нас «под ноль», если только на центральной улице. И если «шлифануть», как вы утверждаете, то только на светофорах и перед пешеходными получается, не по всей же дороге?
Жучка Коллега
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Сегодня в 16:26
То лето было невероятно жарким. Вы не живете в Сургуте. )
И дороги ночью свободны, исключение в пятницу вечером до 22 примерно. В остальное время с 8, 9 вечера особых пробок нет.
Коллега Жучка
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Сегодня в 16:27
Жучка, так а колеи где?)) Там они и есть. + еще где постояные пробки.
Жучка Коллега
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Сегодня в 16:31
Где - где? В Сургуте! Приезжайте в Сургут и хорошенько все рассмотрите. )))
Коллега Жучка
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Сегодня в 16:35
Вы думаете я из Омска здесь строчу каменты?))
Сергей Б
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Сегодня в 16:36
И так, касательно всех проблем, включая «дураки и дороги», все, наверное, сводится к одному. Как сказал Швондер: задача «вождя это не только громко в бубен бить, но…». Но и больно…
Жучка Максим Максимов
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Сегодня в 16:55
Результаты научных исследований предоставьте с учетом всех воздействующих факторов.
Мудрец 444
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Сегодня в 16:57
Вынуждены вас огорчить - в Москве колейности нет. Состояние дорог в центре отличное!
Не в шипах дело, разумеется.
Жучка Коллега
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Сегодня в 17:06
С Костромы есть ещё вариант. )
Коллега Жучка
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Сегодня в 17:13
Вот вам, здоровенькя. Жучка раскусила-таки костромское савушкино))

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