​Обращение к главному архитектору города Сургута Усову А.В.

Уважаемый Алексей Васильевич!

Позвольте посредством сайта СИА-ПРЕСС обратиться к Вам с предложениями, относительно решения №160-VI ДГ, принятого на заседании Думы города Сургута 21 сентября 2017 года. Тема о добавлении в карту градостроительного зонирования города новой зоной «ГН», для размещения гаражных объектов.

Дмитрий Щеглов достаточно подробно изложил свое виденье в статье «Кооператив Зеро». И хотя, как мне кажется, Дмитрий выбрал риторику обвинительную и очень грамотно связал это с избирательной кампанией президентских выборов 2018, я остановлюсь на другой стороне этого вопроса.

Для начала хочу отметить, что «гаражная» тема мне очень близка. С самого раннего детства ходил вместе с отцом в гараж, который для нашей семьи был очень знаковым местом – там хранился провиант, там хранилось все, что имело ценность. Несколько лет спустя я был председателем того самого кооператива, в котором по-прежнему стоит наш семейный гараж и могу многое рассказать о специфике гаражной действительности изнутри. А не так давно я помогал моему другу Андрею Заборщикову изложить и систематизировать свое мнение по предложениям для ГСК. Еще один мой друг уже несколько лет весьма успешно ведет свой бизнес в одном из кооперативов города. Не говоря уже о многочисленных знакомых, использующих гаражи для самых разных коммерческих целей.

Но вернемся к вопросу о «ГН». В пояснительной записке написано, что «вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало». Не уверен, что проведенные публичные слушания таковыми являлись, поэтому прошу считать статью Дмитрия Щеглова, статью Андрея Заборщикова, а также данный текст – вопросами, предложениями и замечаниями по существу данного вопроса.

Гаражная проблема существует, отрицать это невозможно. Предполагаю, что предложение о создании территориальной зоны «ГН» было продиктовано желанием решить эту проблему. Но прошу обратить Ваше внимание, что при подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон устанавливаются с учетом возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков.

Еще раз особо хотелось бы выделить: существующего и планируемого. Т.е. принимая решение об использовании на землях кооперативов гаражей только под хранение автотранспорта полагается, что это и есть существующий и далее планируемый вид использования. Как же это далеко от истины. Утверждаю – в большинстве кооперативах города для целей только хранения (стоянки) автомобиля гаражи используются примерно в 20-30% от общего количества гаражей в кооперативах.

Реальность такова, что гараж – это полезная и очень удобная недвижимость и она используется горожанами как склад, как мастерская, как площадка для бизнеса. (О последнем случае поговорим отдельно). Но как место хранения автомобиля гараж используется только теми, кто живет в непосредственной близости с гаражным кооперативом, либо когда температура воздуха в городе падает до критически низких показателей. В остальных случаях авто ставят как можно ближе ко двору дома, собственно и создавая транспортный коллапс. Если уж и внедрять «ГН» в градостроительное зонирование, то нужно продумать систему общественного транспорта, которая сделает использование гаражей как стоянок по настоящему удобным.

Таким образом и существующий вид использования не является местом хранения транспорта и в планируемой перспективе таковым не будет.

Порассуждаем на тему, что будет если «ГН» будет принято. Плюсы такого решения безусловно есть. Во-первых, это юридическая возможность влиять на кооперативы, в которых много самовольных строений. В этом случае процедура будет (может) выглядеть следующим образом. Органы муниципального земельного контроля (который конечно не первый год наводит порядок на городских землях, мы помним это здесь и конечно здесь)выезжают на место самовольной застройки, где быстро выясняют что двухэтажный магазин/СТО/мастерская/цех/склад не является гаражом для хранения авто и составляют акт, который будет основополагающим документом для судебного разбирательства. Разбирательство это очевидно затянется на годы, чем нагрузит правовое управление администрации, ведь только по публичным данным картографического справочника 2ГИС на территории кооперативов мне удалось насчитать не менее 100 таких объектов, а значит в дальнейшем не менее 100 судебных процессов. Естественно это кратно усилит социальную напряженность в городе (умалчиваю про коррупционный фактор). И не дай бог повторения инцидентов. Или к каждому сотруднику МЗК будет приставлен полицейский?

Во-вторых, «ГН» позволит изымать земли кооперативов под коммерческую застройку. Учитывая, что большинство кооперативов находятся в черте города, рядом с дорожной и инженерной инфраструктурой – полагаю этот довод основной. В совокупности с предыдущим позволит решить давние земельно-правовые вопросы в кооперативах поймы Бардыковки, на Югорском тракте, на ул. Профсоюзов. Опять же эти изъятия непременно натолкнутся на сопротивления председателей и опять суды и взаимные обвинения.

И насколько дорогим в конечном счете станет «ГН»? И самое главное – что вообще полезного и нужного городу принесет такое решение?

А как насчет другой проблемы? Некоторые гаражные кооперативы города находятся в неопределенном юридическом статусе. Не имея (по разным причинам) акта ввода кооператива (в целом как объекта) в эксплуатацию владельцы гаражей не могут зарегистрировать право собственности на гараж. Сейчас уже накоплена обширная судебная практика по регистрации самостроев в кооперативах, и там все очень неопределенно. Сделки купли-продажи таких кооперативах происходят очень сомнительно, ведь продается не право собственности, как должно быть, а продается членство в кооперативе, т.е. условный пай. Это опять же создает неопределенность, возможность для теневых сделок и пр.

Приведу в пример конкретный городской кооператив – ПГК-1. Он расположен напротив Городской библиотеки, в пойме реки Бардыковка, один из самых старых кооперативов города. В нем порядка 340 гаражных боксов. Гаражи здесь не зарегистрированы, и уже много лет активисты местного гаражного движения не могут добиться ввода в эксплуатацию всего кооператива. Это соответственно препятствует оформлению гаражей в собственность, а также продлению договорных отношений по аренде земли у города. Посчитайте сколько упущенной выгоды в виде недополученного налога на имущество физических лиц (местного кстати налога, идущего напрямую в городской бюджет) не получает город?

Что касается ведения бизнеса в гаражах – это конечно отдельная история. Она малоизучена, но такой феномен, как гаражная экономика, точно не может быть решен одним только «ГН». Действительно, что заставляет человека уйти в гараж на промыслы? Почитайте исследование фонда «Хамовники» по этому вопросу. Ключевые выводы авторов:

1. Гаражники – типичные ремесленники.

2. Гаражная деятельность – не бизнес.

3. Гаражная деятельность – явление социальное, а не экономическое.

4. Особенности гаражной деятельности: примат личного труда, опора на социальное окружение и гибкость.

Особо хочу заострить на этом внимание – это социальное явление, а не экономическое! Здесь МЗК, приставы и трактор не помогут, а только усугубят.

А есть ли другой вариант? Есть, и он уже был предложен ранее.

Первое, что нужно сделать – провести масштабную и адресную инвентаризацию всех ГСК города. И у нас есть что предложить. Вот карта городских кооперативов, которую можно добавить в состав интерактивных карт города. Андрей не первый год занимается этим вопросом, но без тесного взаимодействия с администрацией полезного конечного продукта не получится. Сделайте встречный шаг, помогите наполнить карточку каждого кооператива ценной и полезной информацией. Она (в интерактивной онлайн форме) будет полезна всем – администрации, владельцам гаражей, жителям города.

Второе. Понимая, что гаражи, где они есть, в большинстве случаев уже не снести – помогите их зарегистрировать, дайте этот злополучный акт о вводе в эксплуатацию.

И наконец, главное. А что если на территории гаражных кооперативов установить (там, где это возможно и обоснованно) не «ГН» а «ОД» («общественно-деловая зона» — прим. ред.)? Представьте, как с одной стороны увеличится ценность земли в этих местах и активизирует многие бизнесы? Как «раскачается» рынок, как «зашевелятся» предприниматели? Это не простое решение и у него есть очевидные минусы, но это лучше чем условное «ГН».

Кстати в Северном промышленном районе есть подобный пример. Физически там построен вполне типовой гаражный кооператив, а фактически это деловой квартал, почти технопарк с вполне успешными резидентами.

И вообще для полноценного диалога с подачи Администрации города можно (и нужно) создать ассоциацию гаражных кооперативов и рабочую группу при главе города (не знаю и не говорю о деятельности существующей). Озадачим этим вопросом профессиональное сообщество, поговорим на урбанистических форумах. Пригласим на встречу авторов «Гаражников», им наверняка есть что рассказать.

И ведь если посмотреть на проблему шире, ровно такие же вопросы возникают и по поводу дачных кооперативов. И это конечно не вопрос к одному только главному архитектору – здесь почва для плотной работы всей администрации и в первую очередь ее экономического блока.

Тем не менее, Алексей Васильевич, надеюсь на конструктивный диалог.