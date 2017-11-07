​Еще вопросы про «РКЦ ЖКХ»

Статья СИА-ПРЕСС о том, как костромской бизнес, имеющий опосредованные связи с замглавы Сургута Алексеем Жердевым, встраивается в денежные потоки из городской коммуналки, уже вызвала интерес среди местного и, я уверен, регионального истеблишмента. Но этой темой еще должны заинтересоваться правоохранители, и вот почему.

Один из читателей подсказал нам подробнее перечитать один из пунктов бумажки, в которой описываются «причины необходимости» этой хитрой операции созданию нашим МУП «РКЦ ЖКХ» акционерного общества совместно с костромской фирмой АО «ЕИРКЦ». Давайте сделаем это вместе: «Наличие кассового разрыва* около 5,8 млн рублей, то есть у предприятия отсутствуют финансовые запасы для единовременного выполнения обязательств перед заказчиками».

*Справка: Кассовый разрыв – это когда у предприятия не хватает денег на текущие расходы, он возникает в связи с тем, что сроки поступления денежных средств в бюджет отстают от сроков их расходования. Иными словами, наступает необходимость потратить денежные средства, предусмотренные по бюджету, а поступлений, предусмотренных бюджетом, нет.

Теперь вопросы. Как муниципальное учреждение, за каждым чихом которого следят толпы проверяющих из администрации города и прочих внешних акторов, может вот так неожиданно получить кассовый разрыв? Более того, это учреждение, которое занимается денежным посредничеством – берет деньги у жителей и переправляет клиентам. Откуда взялся кассовый разрыв? Были ли подобные проблемы у МУПа ранее, и как они решались? Почему кассовый разрыв появился именно сейчас, когда «подвернулся» такой удобный «инвестор», как костромская «ЕИРКЦ»? На какие нужды предприятия (уставные или не уставные) были направлены деньги, которые в итоге создали провал в финансах предприятия?

Самое главное: не является ли этот кассовый разрыв первым этапом запланированного банкротства МУП «РКЦ ЖКХ» с последующей передачей всех денежных потоков, проходящих через это предприятие, его нынешним костромским «партнерам»?

Кажется, у городских депутатов, окружных кураторов внутренней политики, а также прокуратуры должно быть очень, очень много вопросов к сургутским чиновникам на фоне этой ситуации.