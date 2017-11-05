Уважаемые сургутяне и гости нашего города!

От всей души поздравляю Вас с Днём народного единства!

Этот общенациональный праздник является символом патриотизма и единения народа, гражданской солидарности и бережного отношения к своим традициям и духовным ценностям.

В этот день мы отдаем дань уважения не только великому подвигу наших предков в далеком 1612 году, отстоявших свободу Отечества, показав образец сплоченности и патриотизма. Нельзя забывать о том, что основу процветания нашего многонационального города и его внушительных успехов заложили совместными усилиями несколько поколений сургутян, независимо от этнической и социальной принадлежности, религиозных, политических и иных убеждении.

Уверен, что приумножить их достижения, сохранить богатое духовно-культурное наследие нашего многонационального города и передать его будущему поколению помогут только любовь к Родине, гордость за свою историю и совместная ответственность за будущее Сургута. Только взаимное уважение и искреннее стремление жить в согласии друг с другом сделают жизнь в нашем городе еще комфортнее.

Желаю Вам, дорогие сургутяне, здоровья, неиссякаемой душевной теплоты, успехов и благополучия!