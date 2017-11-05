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Этот общенациональный праздник является символом патриотизма и единения народа

Уважаемые сургутяне и гости нашего города!

От всей души поздравляю Вас с Днём народного единства!

Этот общенациональный праздник является символом патриотизма и единения народа, гражданской солидарности и бережного отношения к своим традициям и духовным ценностям.

В этот день мы отдаем дань уважения не только великому подвигу наших предков в далеком 1612 году, отстоявших свободу Отечества, показав образец сплоченности и патриотизма. Нельзя забывать о том, что основу процветания нашего многонационального города и его внушительных успехов заложили совместными усилиями несколько поколений сургутян, независимо от этнической и социальной принадлежности, религиозных, политических и иных убеждении.

Уверен, что приумножить их достижения, сохранить богатое духовно-культурное наследие нашего многонационального города и передать его будущему поколению помогут только любовь к Родине, гордость за свою историю и совместная ответственность за будущее Сургута. Только взаимное уважение и искреннее стремление жить в согласии друг с другом сделают жизнь в нашем городе еще комфортнее.

Желаю Вам, дорогие сургутяне, здоровья, неиссякаемой душевной теплоты, успехов и благополучия!


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Сегодня в 19:14, просмотров: 195, комментариев: 3


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 19:42
Родиной гордится? А чем конкретно? Президентом можно, ВКС можно, рабочими, колхозник аминь - нужно! Некоторыми руководителями предприятий. Землёй Югорской не горжусь, я просто люблю то место в котором живу, болотами и рекам, лесами и озерами, Югорскими просторам и, горжусь! Но городом нет! Раньше я был горд, сейчас нет! Нечем гордится мне, нет руководства того масштаба, плохого, хорошего, которые делали дороги, строили мосты.. Нет их! Сейчас эффективным менеджерам все отдано на откуп! Которые боятся принимать решения, боятся своей тени, но делают свое тёмное дело! Разрушает город. Раньше были депутаты, а сейчас... Они не могут отстоять мнение горожан, и своего не имеют!
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 20:08
Сначала грызня придворных кланов поставила сильное государство на грань потери суверенитета, а потом титаническими усилиями и большой кровью отскочили. Теперь празднуем.
Рустем Алакаев
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Сегодня в 23:19
Вадим, да не было никакого единения в те годы.

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Мнения

Этот общенациональный праздник является символом патриотизма и единения народа

Этот общенациональный праздник является символом патриотизма и единения народа
В этот день мы отдаем дань уважения не только великому подвигу наших предков в далеком 1612 году, отстоявших свободу Отечества, показав образец сплоченности и патриотизма.
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