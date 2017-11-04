90 лет Сургутской ОКБ. ​Спасибо за спасение

Газета "Новый Город" сделала специальный выпуск в честь 90-летнего юбилея Сургутской окружной клинической больницы. Представляем вам материал из этого выпуска.

Что самое главное в работе врача? Чтобы лечение оказалось успешным — и пациент выздоровел. Из года в год подписчики нашей газеты пишут сотни писем с добрыми словами в адрес сургутских медиков. Львиная доля благодарностей обращена к персоналу Сургутской ОКБ. Мы предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них.

Врачам по призванию

Выражаю слова благодарности врачам онкологического отделения СОКБ. На протяжении девяти лет я состою на учете в этом отделении. Здесь работают врачи по призванию — каждый день они борются за спасение жизней. Особенно я хотела бы отметить молодого хирурга Юлию Пинчук, которая меня прооперировала. Это очень чуткий, внимательный, заботливый, отзывчивый человек и высокопрофессиональный хирург! Огромное спасибо вам, Юлия, за ваше неравнодушие, человечность и теплоту. Низкий поклон вам и вашим коллегам!

С глубоким уважением, Танира Бектимирова,

пенсионерка

«НГ» № 239, 5.12.2012

Молодость — не помеха

Так случилось, что мой муж заболел и мы попали в Сургутскую окружную клиническую больницу. Первая консультация у онколога — это всегда стресс для больного, поэтому я сопровождала мужа. Мы попали на прием к врачу-онкологу Артуру Сайфуллину. Увидев молодого врача, сразу разочаровалась, но после первых минут общения все недоверие улетучилось. Внимательный, добрый, вежливый, на все вопросы давал полные ответы. По каждому назначенному препарату объяснил действия, противопоказания — и из его беседы было понятно, что врач он очень грамотный.

Хочется выразить огромную благодарность Артуру Сидоровичу за то, что он на практике показал, что молодые врачи могут быть грамотными и помогать пациентам не хуже врачей со стажем.

Еще хотелось бы выразить благодарность врачу, выполнявшему МРТ — Виктору Вайвалову. Так получилось, что при записи на обследовании была накладка по времени. Я объяснила, что мы иногородние и ездить нам сложно. Виктор Петрович задержался после работы и провел нам все обследования. Спасибо огромное за все!

С уважением,

Татьяна Балицкая,

жительница Пыть-Яха

«НГ» № 5, 23.01.2014

Побольше бы таких талантливых медиков

Хочу официально поблагодарить сотрудников отделения урологии Сургутской окружной клинической больницы, заведующего Урываева Юрия Михайловича и моего лечащего врача-уролога Галиуллина Ильфара Амировича.

Неоднократно лежала в больнице с серьезным диагнозом «камни в почках» и попадала к этим врачам. Ильфар Амирович, несмотря на свой молодой возраст, занимался мной с профессионализмом опытнейшего врача. Он не просто назначает лечение, но и объясняет все детали пациенту, разъясняет проблему и то, как именно ее будут устранять. Несмотря на большое количество больных, И. А. Галиуллин с каждым работает так, будто во всей больнице этот пациент единственный. В урологическом отделении СОКБ это правило, а не исключение: Ильфар Амирович за считанные дни ставит на ноги людей, которые еще вчера были в тяжелом состоянии.

Юрий Урываев ведет каждого пациента так, будто это его родственник. Он контролирует ход лечения, лично приходит поприсутствовать на каждом УЗИ и других процедурах, навещает пациента перед операцией, успокаивает его и настраивает на выздоровление. Считаю, что так лечить людей — это талант и дар. Не только я, но и многие другие, кто лежал в этом отделении, согласны, что Юрий Михайлович — лучший уролог нашего округа.

Хочется поблагодарить за доброе отношение к пациентам и профессионализм медсестер урологического отделения СОКБ. Все эти специалисты бесценны и выводят медицину на новый, самый высокий уровень. Побольше бы в нашем городе таких талантливых медиков.

С уважением и огромной благодарностью лично от себя и всей моей семьи,

Людмила Николаевна

(Предоставлено СОКБ)

Тем, кто заботится

В ноябре находилась на лечении в СОКБ в пульмонологическом отделении. Мне часто приходится там лечиться. В отделении такая чистота! Отменное лечение, питание, отношение всего персонала к больным. Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Я благодарна молодому доктору Денису Волошину. Он с большим уважением и заботой относится к больным. Столько человечности, терпения! Очень грамотный доктор. Думаю, у него большое будущее. Не только препараты лечат больных, но и отношение докторов.

Галина Сефиханова

«НГ» № 61, 2.04.2013

Быть снова зрячим — здорово!

Уважаемая редакция! Очень хочу со страниц вашей газеты выразить свою признательность и благодарность. Я лежала в больнице СОКБ в отделении офтальмологии. Была просто поражена терпимостью и добрым отношением медсестер, санитарок, врачей к своим пациентам. Я ни разу не слышала, чтобы работники ругались в отделении — до того там теплая атмосфера, которую создает заведующая отделением Светлана Вячеславовна Калюжная.

Эта атмосфера, чистота и уют в отделении быстро поставили нас на ноги. Светлана Вячеславовна делала мне операцию по замене хрусталика. У нее золотые руки!

Уже дома, выписавшись из больницы, вспоминаю всех медиков с теплотой и добротой. Медицинские сестры — Оксана, Динара, Ирина и еще одна Оксана — очень милые девушки. Буфетчицы нас очень хорошо кормили. Всегда вовремя. А тем, кто не мог сам до буфета дойти, приносили еду прямо в палату. Санитарки целыми днями ходили с тряпочками и наводили чистоту и порядок. Я нигде не видела такого отношения к пациентам! Спасибо огромное Светлане Вячеславовне Калюжной, к которой приходят за помощью слепые люди, а уходят зрячими, радуются солнцу, свету. Так здорово быть снова зрячим! Поклон до земли всем врачам-офтальмологам, в том числе И. В. Красновой и В. Н. Матвеевой. Дай бог работникам отделения офтальмологии и их семьям здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни. Продолжайте дарить свой заряд бодрости и доброты пациентам!

Пациентка палаты № 3,

почетный донор России,

ветеран труда А. Г. Агрянова

«НГ» № 190, 9.10.2010

Спасибо за чуткость

Здравствуйте, уважаемая редакция «НГ»! Разрешите на страницах вашей газеты поблагодарить врачей Сургутской ОКБ. А именно — заведующую гинекологическим отделением Шиленко Ирину Алексеевну, докторов Вишнякову Ингу Анатольевну и Пелевину Анжелу Владимировну. Благодаря вашему профессионализму и искренней заботе пациенты в разы быстрее идут на поправку! Огромное спасибо за чуткое, внимательное отношение! Всего вам самого доброго и светлого!





С уважением,

пациентка СОКБ Елена Щербакова

«НГ» № 199, 22.10.2010

Поклон врачам!

Я познакомилась с удивительным коллективом, который работает в отделении ревматологии и остеопороза СОКБ. Это отделение было организовано врачом, являющимся экспертом по ревматоидному артриту, членом профильной комиссии Минздрава соцразвития Инной Банниковой, имеющей две высшие категории. В мае 2011-го коллектив отмечал пятилетний юбилей. Администрация больницы поздравила всех. Но Инна Геннадьевна давно достойна звания заслуженного врача РФ. Уважаемый коллектив ревматологии и остеопороза, будьте все здоровы и счастливы! Вы нужны нам здоровыми, чтобы лечить нас, больных.

Пелогея Жукова

«НГ» № 218, 24.11.2011