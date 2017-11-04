90 лет Сургутской ОКБ. В здоровом деле

Газета "Новый Город" сделала специальный выпуск в честь 90-летнего юбилея Сургутской окружной клинической больницы. Представляем вам материал из этого выпуска.

Одно из старейших в Сибири медицинских учреждений, ныне — Сургутская окружная клиническая больница, начало свою историю 90 лет назад с небольшого деревянного здания на 25 коек. Сегодня это — целый больничный городок в центре Сургута.

В его составе 46 лечебно-диагностических отделений и консультативно-диагностическая поликлиника на 525 посещений в смену. Коечный фонд — 982 круглосуточных койки и 98 пациенто-мест дневного стационара. Учреждение круглосуточно оказывает экстренную и плановую специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь населению округа. Ежегодно в приемные отделения обращаются около 80 тысяч человек.

В учреждении оказывают около ста видов и методов высокотехнологичной медицинской помощи по 11 профилям. Выполняется более девяти тысяч операций; проводится 21 тысяча сеансов гемодиализа и более пяти тысяч перитониального диализа; выполняется свыше трех миллионов лабораторно-диагностических исследований; оказывается более 200 тысяч врачебных посещений.

Общая численность персонала, работающего в СОКБ, более двух с половиной тысяч. Около 500 человек — это врачи, среди которых шесть докторов наук и 34 кандидата медицинских наук. Более тысячи — средний и младший медицинский персонал.

В учреждении открыты 11 клинико-диагностических центров регионального значения, некоторые — уникальные для Югры. Внедряются инновационные технологии — все их нельзя перечислить и объяснить на одной газетной полосе. Например, врачи Сургутской ОКБ освоили лапароскопические операции — для лечения толстой кишки, почек, легких, средостения; химиоэмболизацию — для устранения опухолей печени; фотодинамическую терапию — для борьбы с окологическими заболеваниями, и многое другое.

По целевым программам, разработанным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, которые направлены на развитие медицины, в Сургутской окружной клинической больнице проведены капитальный ремонт девятиэтажного терапевтического корпуса, реконструкция и оснащение инфекционного корпуса и Центра гемодиализа. Выполняется капитальный ремонт первой очереди хирургического корпуса и реконструкция консультативно-диагностической поликлиники.

Специалисты больницы нацелены на расширение стациона­рзамещающих технологий, оснащение учреждения медицинским оборудованием и обучение специалистов для внедренных новых видов ВМП и специализированной медицинской помощи.

«Без личного вклада каждого из сотрудников мы не смогли бы достичь имеющихся результатов и уровня развития нашего учреждения. Каждый из них — профессионал в своей сфере курируемых вопросов, — отмечает главный врач Сургутской ОКБ Галина Шестакова. — Мы — команда единомышленников, неустанно стремящихся вперед, к новым победам».

Стабильное ежедневное функционирование больницы, выполнение всех устанавливаемых показателей, сохранение достигнутого уровня развития и внедрение новых технологий, поступательное движение вперед достигается благодаря слаженной работе всех подразделений.

Девять десятилетий подряд ежедневным трудом коллектив Сургутской окружной клинической больницы вносит неоценимый вклад в дело сохранения здоровья жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры!