​Какое будущее у югорского театра после этого?

Почти неделя прошла с того момента, как завершился V Международный театральный фестиваль спектаклей малых форм «Северные встречи» (26-29 октября). Проходил он не в столице Югры и даже не в самом крупном по численности населения городе. В Нижневартовске. Наверное, поэтому вы о нём ничего не слышали и сейчас кусаете локти, что не смогли посмотреть ни одного из 12 удивительных профессиональных спектаклей.

Если бы я не попала на фестиваль, то сейчас кусала бы локти вместе с вами, но мне посчастливилось - увидела и бурятский театр, и моноспектакли, привезённых из Италии и Америки, азербайджанских, литовских служителей Мельпомены. А вот представителей театральной сферы югорских городов не увидела. Даже среди зрителей.

«Северные встречи» сложно назвать «междусобойчиком». В качестве членов творческого экспертного совета присутствовала человек-легенда, театральный критик, драматург и театровед Нина Мазур, ныне живущая в Ганновере. Вездесуще-руссковстречаемый Павел Руднев – театральный критик, театральный менеджер и член жюри драматургических пьес. Народный артист РФ Владимир Орёл и обозреватель драматического театра, автор многих изданий Владислава Куприна. Если уж приезжать не ради постановок, то хотя бы пообщаться с этими людьми, прослушать лекцию Руднева о современном театре и окунуться в среду. Именитых гостей фестиваля тоже съехалось не мало – были и режиссёры, и артисты, и музыканты, и даже исследователи французского шансона (Кирилл Привалов, который любезно подписывал свою «Субъективную энциклопедию»).

Судьба «Северных встреч» горемычная. Фестиваль проводился раз в два года, пока внезапно не кончилось финансирование. К слову, культурных международных фестивалей в Югре раз-два и обчёлся, на память приходит только «Дух огня» и «60 параллель» (даже проводила опрос среди знакомых). Жизнь бренда в прошлый раз не поддержали и поэтому «Северным встречам» пришлось сделать перерыв. В этом году компания «Сибур» выделила грант на проведение мероприятия в рамках своей благотворительной программы «Формула хороших дел» и поэтому мы могли увидеть то, что увидели. Скорее всего, именно замешанность во всей этой истории коммерческого гиганта и сыграло роль в информировании населения. СМИ как-то не очень охотно идут на бесплатное освещение того, что им видится голимой рекламой. Где в театральном фестивале можно было найти трубы и цистерны «Сибура» сказать сложно, на некоторых спектаклях больше половины зала сидели вовсе не чиновники и не рабочие, а дети, но тут, как говорится, хозяин-барин. Может, конечно, и не доглядели товарищи журналисты такой инфоповод – международный фестиваль на фоне благоустройства дворов, действительно, выглядит как-то мелко.

На мой вопрос от чего же представители других театров не смогли вырваться из рабочей рутины, чтобы приехать и в лишний раз заручиться поддержкой друг друга, ответили скромно – рассылали письма всем, видимо, времени не нашлось. То ли загруженность адская, то ли погода не лётная… Жаль, а ведь учиться надо – чтобы вопрос о гастролях, который периодически задаётся на пресс-конференциях, приобретал больше смысла и перспектив.

Привлекать инвестиции в театр сложно, особенно, если ты трудишься не в мегаполисе, однако, опыт, знания и «премиальность» могут сыграть хорошую роль. Не секрет, что инвесторам и спонсорам деньги хочется всё же вкладывать туда, где пахнет профессионализмом и актуальностью. Впрочем, могу ошибаться.

Что же до самих спектаклей на «Северных встречах», то тут можно говорить часами о разнообразии программы. Были и моноспектакли, и детский, и взрослый, и для старшего поколения, и на иностранных языках с заранее раздаваемыми аннотациями. Нижневартовский городской драматический театр не мог не показать свои удивительнейшие «Разводки по-итальянски», «Хочу в Париж» и довольно свежий «Посадить дерево», поставленный по пьесе молодого нижневартовского драматурга Алексея Житковского. Хоть обычный зритель и ищет в спектаклях одного театра единый почерк, то тут его сложно уловить – все три работы различны и по тематике, и образам, и по методу повествования.

Из московского региона было сразу два театра – мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ», задавший жару 60-ью сюжетами из произведений чуть ли не главного из ОБЕРИУТов Даниила Хармса («Среди гостей в одной рубашке»), и московский театр «СНАРК», продемонстрировавший, как можно без назидательности работать с совсем юной аудиторией и при этом добиваться слезы от взрослого зрителя. Кстати, бюджет спектакля последнего составил чуть более 10 000 рублей – в театральной среде это просто немыслимо!

Джулия Филиппо прибыла из Римини, чтобы рассказать историю своей бабушки, оказавшейся без крова на улицах Италии. Возлюбленный бросил её в положении, и бедной женщине пришлось не сладко.

Тьяса Ферме со своим провокационным монологом «Дикая штучка в городе» в жанре стендап, который вовсе не прижился после Гришковца в России, объяснила, чем чреваты поиски квартиры в Нью-Йорке. Сама Тьяша является ученицей словенской театральной школы и поэтому её история кажется надкультурной, проблемно-национальной.

Шовги Гусейнов из азербайджанского государственного театра юного зрителя поднял очень сложную тему служения искусству. «Контрабас» - это когда ты понимаешь, что прожил со своим музыкальным инструментом почти всю жизнь и очень хочется начать всё заново – любить, работать, наслаждаться, но ты не можешь, потому что в тебе контрабаса стало больше тебя самого.

Александр Рубиновас из Литвы вверг всех в ужас своим «Кобой» - историей про страшные злодеяния товарища Сталина, друга всех советских детей… Те, кто знакомы со спектаклем только по афише или аннотации склонны рассуждать о мейнстримовской теме очернения лидера, однако, постановка создана по произведению Эдварда Радзинского, который потратил много времени на исторические исследования темы.

Государственный бурятский академический театр имени Хоца Намсараева представил свою интерпретацию хэмингуэевского «Старик и море». На протяжении более двух часов на сцене бытовыми предметами – фруктами, игрушками, транзисторами - застраивалась объёмная мандала, отражающаяся на экране сцены. Народный артист Республики Бурятия Баста Цыденов размышлял о космосе, предназначении человека и одиночестве. Ему вторил играющий на национальных музыкальных инструментах Виктор Жалсанов, который двумя днями раньше выступал в сургутской галерее современного искусства «Стерх».

«Северные встречи» собрали у себя в гостях несколько сотен жителей и гостей города. Это был тёплый и радужный приём, полный новых идей и стремлений. Становится немного страшно при мысли, что такой профессиональный «квартирник» может угаснуть. Что станет, если грантовых денег крупной компании в следующий раз не будет? Как смогут развиваться югорские профессиональные и любительские театры, если они не научатся контактировать и учиться друг у друга? Почему СМИ предпочитают не обращать внимание на подобные мероприятия или до сих пор не настроили каналы?

Следующий театральный сбор – кажется, в апрельском Югорске. Там тоже фестиваль и он ежегодный. До этого момента порадоваться искусству и актёрской игре можно в своих городах, на «Театральной весне» (у кого проходит) и на спектаклях заезжих.