Уважаемые жители Сургутского района! Поздравляю вас с днём народного единства!

4 ноября сегодня – это символ объединения людей для достижения общих целей. Одна из основных – целостность и независимость многонационального государства. Так исторически сложилось, что Сургутский район стал ярким примером того, как на одной территории могут жить и трудиться представители самых разных народностей, убеждений, религий. Задача властей всё это сохранить и сделать жизнь в муниципалитете максимально комфортной.

Поздравляю всех жителей Сургутского района с праздником! Желаю вам здоровья, мира, согласия и сплоченности, ведь во многом от наших с вами совместных усилий зависит будущее благополучие района.