Уважаемые жители Сургутского района!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник возвращает нас к добрым традициям, которые связывают поколения и эпохи. И это важно для такой огромной страны как Россия, где проживают почти 200 различных народов.

На территории Сургутского района соседствуют представители разных национальностей. Вместе мы работаем на благо муниципалитета. Наша молодёжь активна, у нас много талантливых детей. Собственным примером мы учим их ценить дружбу и любить Родину.

Пусть этот день станет торжеством взаимопонимания и добра! Желаю всем здоровья, успехов и хорошего настроения!