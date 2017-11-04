Поздравляю вас с Днем народного единства!

Уважаемые жители Сургута! Поздравляю вас с Днём народного единства!

Во все времена единение народа было главной национальной идеей. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Всем нам необходимо помнить о том, что только сообща россияне преодолевали трудности, невзгоды, побеждали и созидали. Актуально это и сегодня: только сплотившись, мы можем доказать всем, насколько мы сильны!

Богатство нашего города – люди. Люди разных национальностей, разных культур и разных вероисповеданий. Но любовь к Сургуту, к своей малой родине – то, что их объединяет и связывает. И справедливо говорится, что всякая национальность есть богатство единого и братски объединённого человечества!

Желаю всем и дальше жить также дружно, делать всё от нас зависящее для того, чтобы страна, в которой мы живём, становилась ещё лучше, ещё могущественней!