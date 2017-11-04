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Во все времена единение народа было главной национальной идеей

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Уважаемые жители Сургута! Поздравляю вас с Днём народного единства!

Во все времена единение народа было главной национальной идеей. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Всем нам необходимо помнить о том, что только сообща россияне преодолевали трудности, невзгоды, побеждали и созидали. Актуально это и сегодня: только сплотившись, мы можем доказать всем, насколько мы сильны!

Богатство нашего города – люди. Люди разных национальностей, разных культур и разных вероисповеданий. Но любовь к Сургуту, к своей малой родине – то, что их объединяет и связывает. И справедливо говорится, что всякая национальность есть богатство единого и братски объединённого человечества!

Желаю всем и дальше жить также дружно, делать всё от нас зависящее для того, чтобы страна, в которой мы живём, становилась ещё лучше, ещё могущественней!


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04 ноября 2017 в 11:15, просмотров: 1000, комментариев: 10


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
04 ноября 2017 в 16:44
Она с Трубецким прям как по одной методички шпарят. Интересно, кто у кого сдул?
Большой
не нравится
04 ноября 2017 в 17:58
Какое единение? Думаете председатель верит в то, что за неё написали для поздравления? Ситуация не простая в 100-летие революции! Вот даже президент стал говорит о смене курса, хотелось бы поверить, но вспомнил - скоро выборы, а значит "наша песня хороша, начинай сначала"!
Наталья Мошкина
не нравится
04 ноября 2017 в 18:01
Не получается (а может быть вам так хочется) продемонстрировать единение.... Может быть помните с каким упорством пропихивали депутатов перед выборами. Мы всё понимаем - это точно административный орган. Может быть когда то и был народным. Пропихивали с помощью листовок в каждую квартиру, в каждый почтовый ящик.. Что же случилось, что о встрече с депутатом теперь такого-то энтузиазма нет. Теперь нет объявлений о встрече с депутатами даже на подъездах. Очевидно, некоторым товарищам это для галочки. Но вы показали своё лицо. В общем то это давно заметно для всех. Не пакуете чемоданы?


kosha
не нравится
04 ноября 2017 в 22:05
Единение с теми кто разграбил страну ?
Моби
не нравится
04 ноября 2017 в 22:12
Эта же женщина 30 лет назад горячо поздравляла с другим праздником в эти дни. Как им не стыдно переобуваться?
tanatos49
не нравится
05 ноября 2017 в 06:36
Подтянулись нищие и бездомные страдальцы...
tanatos49 Моби
не нравится
05 ноября 2017 в 06:37
А вы значит как были 30 лет назад пламенным комми, так и остались?
Сергей Б tanatos49
не нравится
05 ноября 2017 в 12:01
Tanatosа, а ты чё, сливки общества? Владелец приватизированных сартиров.
Швондер
не нравится
05 ноября 2017 в 18:19
Сливки от слова Слить
Альберт Леонов
не нравится
05 ноября 2017 в 19:49
Какая разница, раньше со 100 летим октября поздравляли бы, сейчас с....... Главное верить, в то, что говоришь, искренне.. А вера, это прежде все нравственность, нравственность это патриотизм, а патриотизм - обороноспособность страны в которой живёшь!

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