16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,4296   EUR  68,0822  

​Собирать платежи за сургутскую коммуналку «помогает» фирма из Костромы

Ее учредитель — компания, где буквально год назад работал замглавы Сургута Алексей Жердев

Бизнес из Костромы в Сургуте помогает не только проектировать школы, но и собирать деньги за коммунальные услуги. Как стало известно СИА-ПРЕСС, любопытная сделка между городским МУП «Рассчетно-кассовый центр ЖКХ» (РКЦ ЖКХ) и акционерным обществом «Единый информационный расчетно-консультационный центр» (ЕИРКЦ), базирующемся в Костроме, была заключена еще в январе-феврале 2017 года.

Тогда, в начале года, сургутский РКЦ ЖКХ пришел к выводу, что для полноценного оказания услуг населению и успешной конкуренции с частными расчетно-кассовыми центрами ему требуется почти 6 млн рублей. Вероятно, найти такую крупную сумму в бюджете города не представлялось возможным, поэтому было решено создать акционерное общество, которое освободилось бы от гнета страшного федерального закона №44-фз и занялось модернизацией программного обеспечения муниципального РКЦ. Так как МУП имеет полное право учреждать акционерные общества только лишь при согласовании в администрации (то есть без участия депутатов), это решение прошло незамеченным.

Согласно письму, полученному от источников СИА-ПРЕСС, 26 января директор РКЦ ЖКХ направила в администрацию письмо с просьбой согласовать создание акционерного общества, и уже на следующий день, 27 января, получила положительный ответ за подписью замглавы Николая Кривцова. Городской МУП вложил в новое предприятие 25 010 рублей уставного капитала. Остальные 74 990 рублей добавило АО «ЕИРКЦ» из Костромы, и в итоге получилось новое акционерное общество с тем же названием – АО «ЕИРКЦ», только с пропиской в Сургуте.

Любопытно, что костромское АО «ЕИРКЦ» – это дочерняя структура ОАО «Управляющая компания «Русэнергокапитал», где ровно до своего переезда в Сургут работал нынешний замглавы города Алексей Жердев.

Там он занимал должность замдиректора по региональному развитию. Что ж, похвально – «региональное развитие» у этой компании продвигается даже после ухода куратора этого направления.

Кажется, упорные слухи о том, что приезжая управленческая команда имеет в Сургуте далеко не альтруистический, а сугубо финансовый интерес, начинают обрастать крайне осязаемой плотью.

Однако давайте разберемся, какие возможности имеет сургутская АО «ЕИРКЦ».

Разные эксперты в коммунальной сфере, опрошенные СИА-ПРЕСС, оценили годовой масштаб коммунальных платежей, протекающих через расчетно-кассовые центры, примерно в 10-12 млрд рублей. Это много. Правда, городской РКЦ ЖКХ в этих потоках не имеет монополии – чуть больше половины этих платежей идут через частные центры (например, два крупнейших ДЕЗа – «Центрального жилого района» и «Восточного жилого района» создали собственный РКЦ ЖКУ, и к ним на обслуживание перешел ряд малых игроков рынка управляющих компаний). Таким образом, можно предположить, что через муниципальный РКЦ ЖКХ протекает порядка 5 млрд рублей в год.

Это много. Но сколько из них оседает в рассчетно-кассовом центре? Разные источники называют разные цифры – от 0,5 процентов в виде комиссии до полного отсутствия комиссии как таковой (кроме банковской). Но, так или иначе, РКЦ ЖКХ получает деньги от договоров с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями (Городские теплосети, Горводоканал, поставщики электроэнергии). Однако эксперты оценили, что из 5-миллиардного потока реальный «осадок», к которому теоретически могли бы получить доступ костромские «акционеры» – это сумма от 25 млн рублей до маловероятных 50 млн рублей. Сумма вроде и немаленькая, но в пределах года – совсем крохотная для того, чтобы проводить ради нее целую межрегиональную спецоперацию.

Другой вариант, который предположили опрошенные нами эксперты – это «прокрутка» оборотных денег в аффилированных банках (Жердев ранее работал в Россельхозбанке, возможно, и там остались контакты). Условно говоря, месячный сбор в размере порядка 400 млн рублей не распределяется по поставщикам, а отправляется в банк на один месяц. За это время накапливается небольшой плюс – в 4-6 млн рублей. Понятно, что не ахти какие деньги, но в качестве месячного бонуса для пары-тройки человек – почему бы и нет? Доход распределяется, изначальные 400 млн отправляются по адресатам – то есть управляющим компаниям и поставщикам ресурсов.

Правда, судя по всему, эта схема в Сургуте не была запущена. Как рассказали СИА-ПРЕСС руководители управляющих компаний, работающих с городским РКЦ ЖКХ, во-первых, они как имели договорные отношения именно с муниципальным предприятием (а не новообразованным в феврале АО), так и имеют. Это значит, что деньги по-прежнему прокручиваются через городские счета. Во-вторых, платежи управляющие компании получают крайне оперативно – если вы заплатили за квартиру днем, то уже утром доля УК уже приходит к ним на счет. То есть никаких «прокруток» тоже нет.

Какой же финансовый интерес есть у костромских «акционеров»? Этим вопросом задавались все эксперты, которых опросил СИА-ПРЕСС. Вероятно, речь идет о неких заказах, которые РКЦ ЖКХ отдал загадочному акционерному обществу. В частности, сопровождение программного обеспечения, на котором идут платежи, или «изготовление, печать и конвертация с перфорацией единого платежного документа» – именно такие закупки, размещенную РКЦ ЖКХ, выиграла АО «ЕИРКЦ». Общая сумма обоих аукционов – 499 700 рублей.

Возможно, «акционеры» взяли прицел на перспективу – например, применить весь административный ресурс и обязать главные коммунальные СГМУПы – «Городские тепловые сети» и «Горводоканал» проводить свои расчеты исключительно через муниципальный РКЦ ЖКХ, либо вообще через сургутское АО «ЕИРКЦ». Тогда денежный поток станет значительно мощнее. Но это – равносильно созданию того уровня шума (с несомненным привлечением внимания округа и даже Москвы), который нынешняя администрация позволить себе не может.

Но даже если получится сделать, то не надолго – максимум на год, потому что Владимир Путин уже дал поручение разработать систему, по которой граждане будет напрямую расплачиваться с поставщиками ресурсов. Едва ли правительство успеет сделать это за ближайшие полгода до выборов, поэтому не исключено, что этим делом займется уже следующий состав кабинета министров, но процесс, так или иначе, запущен. Вполне возможно, все расчетно-кассовые центры будут проводить лишь деньги за содержание жилфонда (и другие небольшие услуги управляющих компаний), что в разы меньше, чем нынешние платежи за коммуналку.

Так что пока нельзя дать четкого ответа – что же костромская фирма, имеющая явные исторические связи с замглавы города Алексеем Жердевым, хочет найти в Сургуте? Тут есть две версии. Возможно, схемы, по которым они планируют заработать, настолько хитроумны, что вскрыть их пока не получается (и это вопрос времени). Но, возможно и другое: просто их устраивает доступ к эфемерным 25 млн в год плюс какие-нибудь небольшие муниципальные контракты. Это мы в Сургуте привыкли, что хитроумные чиновники проворачивают неизменно крупные дела на крупные суммы, а Кострома – город менее богатый и амбициозный.

И, конечно, нельзя полностью исключать третий вариант — что включение в процесс костромских специалистов продиктовано желанием привнести в Сургут передовые практики, и не несет в себе материальной заинтересованности. Правда, кто сейчас, после всех скандалов уходящего года, в это поверит?

Так или иначе, вопрос с действиями РКЦ ЖКХ, скорее всего, будет поднят в думе города. Депутаты, с которыми связался СИА-ПРЕСС, проявили живой интерес к этой ситуации, поэтому руководству Сургута придется в очередной раз объяснять свои действия. Редакция СИА-ПРЕСС тоже очень хочет узнать и рассказать широкой общественности, чем мотивированы городские чиновники, одобряющие подобные проекты с муниципальным РКЦ ЖКХ. Соответствующий запрос направлен главе города Вадиму Шувалову. Мы будем следить за развитием событий.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:49, просмотров: 326, комментариев: 5


QR код
Комментарии:
shpargalo@gk.ru
не нравится
Сегодня в 16:50
Дмитрий, вот это да, вы молодечик, хвалю вас..
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 17:21
Все было понятно сразу, что не просто так едут , а на "работу" к нам в город все, чиновники не исключение. Что делать в нефтяной провинции , как не отработать свою вахту, срубить денег и уехать к себе домой!
Швондер
не нравится
Сегодня в 17:24
А наши то видать раньше на деревьях сидели, пока белые люди из самой Костромы приехали))))
Ну ниче, скоро обыски аресты посадки
сэнсей
не нравится
Сегодня в 17:47
Да не зря начались наезды на хлебозавод с ОМОНОМ- это сигнал всем муниципалам так сказать "черная метка" Где вы раньше были ребята может спасли бы для города совхоз"Северный" который лежит сейчас в руинах такой позор!
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 17:49
Интересно, что скажет на публикацию борцуны с коррупцией? Много какого люду бороться, отчёты пишут, лекции читают, звания, награды получают за борьбу.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Собирать платежи за сургутскую коммуналку «помогает» фирма из Костромы

​Собирать платежи за сургутскую коммуналку «помогает» фирма из Костромы
Ее учредитель — компания, где буквально год назад работал замглавы Сургута Алексей Жердев
Дмитрий Щеглов Сегодня в 15:49
325 5
Псой Короленко в «Порту»: «Будет необычно»

Псой Короленко в «Порту»: «Будет необычно»
А самое главное, что при всем разнообразии тем и настроений их частые смены не бьют слушателя по голове, а благодаря конферансу артиста выглядят как краски одного полотна
Юрий Нуреев Сегодня в 14:51
150 0
В рамках благотворительного проекта в Сургуте подсветили несколько храмов

В рамках благотворительного проекта в Сургуте подсветили несколько храмов
Александра Ипполитова Сегодня в 14:20
133 0
​«Благоустройство» от KFC // ФОТО

​«Благоустройство» от KFC // ФОТО
Почему вообще принято такое решение – строить ресторан быстрого питания рядом с жилым домом? Кто мог разрешить и согласовать заезд в ресторан не сразу с Югорского тракта, а с территории двора нашего дома?
Жильцы дома №20 по улице Игоря Киртбая 02 ноября в 14:28
1047 22
​Статья дня. К столетию русской катастрофы

​Статья дня. К столетию русской катастрофы
Избавиться от мифов. Смысл событий, происходивших в нашей стране 100 лет назад до сих пор не раскрыт официальными историками и продолжает фальсифицироваться нынешними СМИ.
Игорь Чубайс, автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук 02 ноября в 14:01
342 2
Сургут открыт для всех и рад каждому, кто любит свой народ и уважает других

Сургут открыт для всех и рад каждому, кто любит свой народ и уважает других
Накануне встречался с Председателем национально-культурной Автономии азербайджанцев Азадом Сеидовым и исполнительным директором фитнес-клуба «Платинум» Андреем Вартапетовым
Вадим Шувалов, глава Сургута 02 ноября в 12:57
621 4
​Половина читающей аудитории портала siapress.ru не смогла выбрать симпатичных ей оппозиционных политиков // ИНФОГРАФИКА

​Половина читающей аудитории портала siapress.ru не смогла выбрать симпатичных ей оппозиционных политиков // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 01 ноября в 17:00
377 1
​Повторяю для особо одаренных

​Повторяю для особо одаренных
Было это уже все. Было. И сформулировано проще некуда почитай триста лет тому назад: «Налоги без представительства — это тирания».
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 01 ноября в 09:07
819 13
​Чтобы этот документ не стал для вас неожиданностью…

​Чтобы этот документ не стал для вас неожиданностью…
Настоятельно рекомендую внимательно прочитать проект правил благоустройства, ведь у вас еще есть возможность повлиять на содержание.
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 31 октября в 17:52
1387 19
​Почему у нас все так получается в городе?

​Почему у нас все так получается в городе?
Наши же, решили последний общественный туалет приватизировать...
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» 31 октября в 15:22
722 7
​32 фуэтэ или лохотрон «Матильды»

​32 фуэтэ или лохотрон «Матильды»
Фильм откровенно слабый в разработке сюжетной линии, банальный в плане человеческий отношений
Иван Пуртов, сургутянин 31 октября в 14:51
863 19
​Шансы на то, что нефть надолго задержится выше $60, не очень высоки // АУДИО, ТЕКСТ

​Шансы на то, что нефть надолго задержится выше $60, не очень высоки // АУДИО, ТЕКСТ
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 31 октября в 11:44
376 0
​Боремся за почетное звание «Город высокой культуры быта»

​Боремся за почетное звание «Город высокой культуры быта»
Об этажности сургутских новостроек и решении парковочной проблемы
Сергей Антонов, сургутянин 31 октября в 09:51
587 10
Читатели siapress.ru высказали свое мнение о лишении Навального права участвовать в выборах // ИНФОГРАФИКА

Читатели siapress.ru высказали свое мнение о лишении Навального права участвовать в выборах // ИНФОГРАФИКА
Константин Шперлинг 30 октября в 15:56
497 0
Вот так совпадение: конкурс на проектирование двух сургутских школ выиграла компания из Костромы

Вот так совпадение: конкурс на проектирование двух сургутских школ выиграла компания из Костромы
Артем Мазнев 28 октября в 18:18
2936 14
Статья дня. Дама с единорогом

Статья дня. Дама с единорогом
Дочь демократа или крестница тирана, гламурная фря или рабочая лошадка, королевна или фрондерка, шоувумен или серьезный журналист? Ее образ всегда был двойственным, она принадлежала разным мирам
Анна Голубева, Colta.ru 28 октября в 11:21
1474 17
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика