​Собирать платежи за сургутскую коммуналку «помогает» фирма из Костромы

Бизнес из Костромы в Сургуте помогает не только проектировать школы, но и собирать деньги за коммунальные услуги. Как стало известно СИА-ПРЕСС, любопытная сделка между городским МУП «Рассчетно-кассовый центр ЖКХ» (РКЦ ЖКХ) и акционерным обществом «Единый информационный расчетно-консультационный центр» (ЕИРКЦ), базирующемся в Костроме, была заключена еще в январе-феврале 2017 года.

Тогда, в начале года, сургутский РКЦ ЖКХ пришел к выводу, что для полноценного оказания услуг населению и успешной конкуренции с частными расчетно-кассовыми центрами ему требуется почти 6 млн рублей. Вероятно, найти такую крупную сумму в бюджете города не представлялось возможным, поэтому было решено создать акционерное общество, которое освободилось бы от гнета страшного федерального закона №44-фз и занялось модернизацией программного обеспечения муниципального РКЦ. Так как МУП имеет полное право учреждать акционерные общества только лишь при согласовании в администрации (то есть без участия депутатов), это решение прошло незамеченным.

Согласно письму, полученному от источников СИА-ПРЕСС, 26 января директор РКЦ ЖКХ направила в администрацию письмо с просьбой согласовать создание акционерного общества, и уже на следующий день, 27 января, получила положительный ответ за подписью замглавы Николая Кривцова. Городской МУП вложил в новое предприятие 25 010 рублей уставного капитала. Остальные 74 990 рублей добавило АО «ЕИРКЦ» из Костромы, и в итоге получилось новое акционерное общество с тем же названием – АО «ЕИРКЦ», только с пропиской в Сургуте.

Любопытно, что костромское АО «ЕИРКЦ» – это дочерняя структура ОАО «Управляющая компания «Русэнергокапитал», где ровно до своего переезда в Сургут работал нынешний замглавы города Алексей Жердев.

Там он занимал должность замдиректора по региональному развитию. Что ж, похвально – «региональное развитие» у этой компании продвигается даже после ухода куратора этого направления.

Кажется, упорные слухи о том, что приезжая управленческая команда имеет в Сургуте далеко не альтруистический, а сугубо финансовый интерес, начинают обрастать крайне осязаемой плотью.

Однако давайте разберемся, какие возможности имеет сургутская АО «ЕИРКЦ».

Разные эксперты в коммунальной сфере, опрошенные СИА-ПРЕСС, оценили годовой масштаб коммунальных платежей, протекающих через расчетно-кассовые центры, примерно в 10-12 млрд рублей. Это много. Правда, городской РКЦ ЖКХ в этих потоках не имеет монополии – чуть больше половины этих платежей идут через частные центры (например, два крупнейших ДЕЗа – «Центрального жилого района» и «Восточного жилого района» создали собственный РКЦ ЖКУ, и к ним на обслуживание перешел ряд малых игроков рынка управляющих компаний). Таким образом, можно предположить, что через муниципальный РКЦ ЖКХ протекает порядка 5 млрд рублей в год.

Это много. Но сколько из них оседает в рассчетно-кассовом центре? Разные источники называют разные цифры – от 0,5 процентов в виде комиссии до полного отсутствия комиссии как таковой (кроме банковской). Но, так или иначе, РКЦ ЖКХ получает деньги от договоров с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями (Городские теплосети, Горводоканал, поставщики электроэнергии). Однако эксперты оценили, что из 5-миллиардного потока реальный «осадок», к которому теоретически могли бы получить доступ костромские «акционеры» – это сумма от 25 млн рублей до маловероятных 50 млн рублей. Сумма вроде и немаленькая, но в пределах года – совсем крохотная для того, чтобы проводить ради нее целую межрегиональную спецоперацию.

Другой вариант, который предположили опрошенные нами эксперты – это «прокрутка» оборотных денег в аффилированных банках (Жердев ранее работал в Россельхозбанке, возможно, и там остались контакты). Условно говоря, месячный сбор в размере порядка 400 млн рублей не распределяется по поставщикам, а отправляется в банк на один месяц. За это время накапливается небольшой плюс – в 4-6 млн рублей. Понятно, что не ахти какие деньги, но в качестве месячного бонуса для пары-тройки человек – почему бы и нет? Доход распределяется, изначальные 400 млн отправляются по адресатам – то есть управляющим компаниям и поставщикам ресурсов.

Правда, судя по всему, эта схема в Сургуте не была запущена. Как рассказали СИА-ПРЕСС руководители управляющих компаний, работающих с городским РКЦ ЖКХ, во-первых, они как имели договорные отношения именно с муниципальным предприятием (а не новообразованным в феврале АО), так и имеют. Это значит, что деньги по-прежнему прокручиваются через городские счета. Во-вторых, платежи управляющие компании получают крайне оперативно – если вы заплатили за квартиру днем, то уже утром доля УК уже приходит к ним на счет. То есть никаких «прокруток» тоже нет.

Какой же финансовый интерес есть у костромских «акционеров»? Этим вопросом задавались все эксперты, которых опросил СИА-ПРЕСС. Вероятно, речь идет о неких заказах, которые РКЦ ЖКХ отдал загадочному акционерному обществу. В частности, сопровождение программного обеспечения, на котором идут платежи, или «изготовление, печать и конвертация с перфорацией единого платежного документа» – именно такие закупки, размещенную РКЦ ЖКХ, выиграла АО «ЕИРКЦ». Общая сумма обоих аукционов – 499 700 рублей.

Возможно, «акционеры» взяли прицел на перспективу – например, применить весь административный ресурс и обязать главные коммунальные СГМУПы – «Городские тепловые сети» и «Горводоканал» проводить свои расчеты исключительно через муниципальный РКЦ ЖКХ, либо вообще через сургутское АО «ЕИРКЦ». Тогда денежный поток станет значительно мощнее. Но это – равносильно созданию того уровня шума (с несомненным привлечением внимания округа и даже Москвы), который нынешняя администрация позволить себе не может.

Но даже если получится сделать, то не надолго – максимум на год, потому что Владимир Путин уже дал поручение разработать систему, по которой граждане будет напрямую расплачиваться с поставщиками ресурсов. Едва ли правительство успеет сделать это за ближайшие полгода до выборов, поэтому не исключено, что этим делом займется уже следующий состав кабинета министров, но процесс, так или иначе, запущен. Вполне возможно, все расчетно-кассовые центры будут проводить лишь деньги за содержание жилфонда (и другие небольшие услуги управляющих компаний), что в разы меньше, чем нынешние платежи за коммуналку.

Так что пока нельзя дать четкого ответа – что же костромская фирма, имеющая явные исторические связи с замглавы города Алексеем Жердевым, хочет найти в Сургуте? Тут есть две версии. Возможно, схемы, по которым они планируют заработать, настолько хитроумны, что вскрыть их пока не получается (и это вопрос времени). Но, возможно и другое: просто их устраивает доступ к эфемерным 25 млн в год плюс какие-нибудь небольшие муниципальные контракты. Это мы в Сургуте привыкли, что хитроумные чиновники проворачивают неизменно крупные дела на крупные суммы, а Кострома – город менее богатый и амбициозный.

И, конечно, нельзя полностью исключать третий вариант — что включение в процесс костромских специалистов продиктовано желанием привнести в Сургут передовые практики, и не несет в себе материальной заинтересованности. Правда, кто сейчас, после всех скандалов уходящего года, в это поверит?

Так или иначе, вопрос с действиями РКЦ ЖКХ, скорее всего, будет поднят в думе города. Депутаты, с которыми связался СИА-ПРЕСС, проявили живой интерес к этой ситуации, поэтому руководству Сургута придется в очередной раз объяснять свои действия. Редакция СИА-ПРЕСС тоже очень хочет узнать и рассказать широкой общественности, чем мотивированы городские чиновники, одобряющие подобные проекты с муниципальным РКЦ ЖКХ. Соответствующий запрос направлен главе города Вадиму Шувалову. Мы будем следить за развитием событий.