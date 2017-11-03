Псой Короленко в «Порту»: «Будет необычно»

«Пойдемте на Псоя Короленко в „Порт“, будет необычно», — так я агитировал друзей, не в силах объяснить, что же такого необычного в Псое может удивить непосвященных, кроме экстравагантного имени и внешности. «Сами увидите», — и увиденное-услышанное определенно того стоило. Артист поприветствовал публику, сел за рояль — и объяснять, за что же его любят совершенно разные люди, уже не пришлось.

Любят за остроумные тексты, за яркие мелодии, за изощренный и парадоксальный юмор, за щемящую сентиментальность, за простое и искреннее общение с публикой (в иных случаях и вовсе кажется, что представление песни не менее важно, чем она сама) — за все, в общем. За то, что программа «Сестра моя жизнь» вобрала в себя лучшее из Псоя — хватило и серьезных тем, и смеха; и собственных сочинений, и «каверов», представленных где-то едва ли не конгениально оригиналу (по крайней мере, эффект присутствия на шуточном прочтении Non Je Ne Regrette Rien Эдит Пиаф был достигнут нешуточный), а где-то — и просто лучше (после псоевской интерпретации Qui A Tué Grand-maman пришлось разочароваться в версии Michel Polnareff: простите, но с Псоем она рядом не стояла).

Совершенно разные настроения — вот некие Туки-ляки-туки сгубили планету (но сгубили смешно — «может быть, помнишь ты»); вот воспоминания о «старом добром зле» — «остальгия», тоска по Восточной Германии; вот филологически-философский изыск «Будущего нет»; вот утесовская «Маркиза» с апокалиптическим сюжетом; вот то, вот это… Избавиться от «списочности» при описании концерта нет никакого шанса, равно как нет возможности избавиться от страха забыть указать на что-то важное в этом списке.

Важно все — можно убедиться, посмотрев видеозапись с концерта (два часа пролетают как 20 минут — проверено); а самое главное, что при всем разнообразии тем и настроений их частые смены не бьют слушателя по голове, а благодаря конферансу артиста выглядят как краски одного полотна, каждая на своем месте, каждая сообщает что-то свое, каждая — главная.

Запись можно посмотреть по ссылке.