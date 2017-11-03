В рамках благотворительного проекта в Сургуте подсветили несколько храмов

Реализация благотворительного проекта по архитектурно-художественному освещению храмовых комплексов Сургута, стартовавшего в апреле этого года, продолжается - на сегодняшний день светодиодная подсветка украсила уже три культовых городских учреждения.

Первым в вечерней панораме города засиял Храм святой Татианы, расположенный на территории СурГУ – работы по монтажу архитектурного освещения первого в Югре университетского Храма были завершены еще весной, но включили его позже – ждали окончания отделочных фасадных работ. Сегодня -новый, уютный и светлый – Храм св. Татианы является одной из самых красивых архитектурных доминант вечерней панорамы Сургута.

«Христиане всегда к Храму относились, как к дому, и, безусловно, старались его украсить каким-то особым образом. – рассказал отец Андрей Плешков, настоятель Храма св. мученицы Татианы. – Если в древности это было украшение золотом, деревянной резьбой, то в современное время, когда технологии развиваются – и есть цветовое освещение – почему бы при его помощи не подчеркнуть красивые элементы Храма».

Аэросъемка архитектурно-художественного освещения Храма св. Татианы

Следом за Храмом св. Татианы, в октябре, с новой силой засиял в вечерней панораме района Черный мыс Храм св. Николая Чудотворца – здесь специалистами была проведена реконструкция архитектурного освещения арочных проемов, украшающих фасад Храма.

Никольский Храм – один из первых объектов компании, освещение на нем реализовано еще в 2007 году. На сегодняшний день, система архитектурной подсветки, украшающая фасад прихода уже порядка 10 лет, устарела и пришла в негодное состояние: светотехнические приборы, установленные на здании Храма, уже сняты с производства.

Прогресс за прошедшее время шагнул далеко вперед – взамен устаревших светильников специалисты подобрали качественные аналоги более новой генерации. Как нам рассказали в компании - скроенные по современным стандартам прожекторы нового поколения при той же мощности дают гораздо большую светоотдачу, обеспечивая экономию электроэнергии порядка 30%.

Уже в ноябре перечень реализованных проектов пополнит еще один православный приход – основной объем работ по архитектурному освещению Часовни св. Троицы в районе Горвоенкомата уже выполнен: подведены сети, смонтированы кабельные разводки, установлена часть оборудования. Сейчас осветительная установка работает в тестовом режиме – поэтому сургутяне уже могли оценить новый яркий облик Часовни, ранее не имевшей художественной подсветки. Вот так Часовня св. Троицы выглядит сейчас:

Часовня св. Троицы – осталось смонтировать светильники, которые подсветят купол и нижнюю часть фасада // фото из архива ООО «СДЮ»

Все работы на объектах осуществляются строго в соответствии с проектами, которые согласованы с настоятелями храмовых комплексов.

«На сегодняшний день проект продвигается хорошими темпами - из заявленных к реализации объектов, благодаря поддержке жителей города и меценатов, мы выполнили уже значительную часть. – поделился Рустем Юсупов, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра». – В рамках благотворительной программы в будущем году мы также планируем подсветить еще два культовых сооружения – Соборную Мечеть и Храм Преображения Господня в районе Геологов. Помимо этого, сейчас у нас полным ходом идут работы по монтажу освещения храмового ансамбля «Умиление» в микрорайоне Пикс. Благодарим каждого, кто поддержал нас в этом добром деле».

О том, как все начиналось, читайте здесь.