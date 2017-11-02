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​«Благоустройство» от KFC // ФОТО

Приходя на новое место жительства, мы всегда хотим познакомиться со своими соседями, найти с ними диалог. И уж тем более не портить и отравлять им жизнь. Это можно сказать не только о человеке, но и застройщике, градообразующем предприятии, органах госвласти.

И радует, что сейчас в Сургуте это новый тренд – я строю не только для себя, но и для города, для людей с которыми я рядом буду работать и жить.

Особенно это хорошо видно у некоторых застройщиков Сургута, которые стремятся благоустроить окружающее пространство. Например, Брусника построила у Новина вдоль Югорского тракта пешеходный тротуар и сделала озеленение. У ЖК «Новые ключи» создается новый парк. Как говорится, кому-то очень повезло!

Но в то же самое время появляются те, кто живут по принципу: «Это моя земля, и я делаю все что захочу. Мне все равно, как будут жить мои соседи».

Благодаря отзывчивости журналистов «Нового Города» на страницах газеты уже поднималась проблема строительства ресторана KFC на Югорском тракте в статье «Съели? Новый ресторан KFC в 37-м микрорайоне создаст очередной виток транспортной проблемы на улице Киртбая в Сургуте».

Мы – жители дома №20 по улице Игоря Киртбая хотим сказать, что проблема не в том, что нам негде ставить свои автомобили. Хотя это тоже проблема. Но, прежде всего, в том, что рядом с жилым домом появляется ресторан быстрого питания с круглосуточным графиком работы и с высоким автомобилепотоком. Поскольку двор сквозной, а владельцы KFC решили сделать заезд в ресторан с территории жилой зоны, жить во дворе станет невозможно.

Почему вообще принято такое решение – строить ресторан быстрого питания рядом с жилым домом? Кто мог разрешить и согласовать заезд в ресторан не сразу с Югорского тракта (как, например, в KFC на ул.30 лет Победы), а с территории двора нашего дома? Почему Макдональдс и Бургер Кинг строят свои рестораны в торговых центрах и зоне ритейла, а KFC разрешил это делать в жилом микрорайоне?

Позиция ресторана KFC и строителей ресторана понятна – мы владельцы земли, у нас есть разрешение на строительство, и мы делаем то, что хотим. Зачем нести дополнительные затраты, если проще сделать заезд в ресторан прямо из двора? Владельцев и застройщика ресторана видимо ничуть не смутил тот факт, что они «вторгаются» в границы земельного участка, закрепленного за жилым домом, выданного Администрацией города (Распоряжение Администрации г. Сургута от 22.12.2010 г. № 3889 «Об уточнении местоположения и вида разрешенного использования земельного участка»).

Никто из представителей ресторана KFC или застройщика ресторана ООО «Эл-Техника» не встречался с жителями дома. Все ограничивалось устными «успокоениями» – мол, все построим, и будет хорошо. А вот мы не уверены!

Кроме того, еще недавно между нашим домом, детским садом №43 «Лесная сказка», автосалоном КИА и строящимся рестораном был хвойный лес. Да, это был просто лес, который очень хотел стать парком. Без дорожек и лавочек. Но в нем гуляли люди, дышали чистым воздухом, кормили белок и даже собирали бруснику.

С началом строительных работ ресторана KFC, лес стал «преображаться». Летом на границе леса и ресторана вырубили деревья.

А осенью там решили выливать строительные отходы. Причем вылили их так много, что земля не успела все впитать, и жидкости хватило, чтобы дойти до забора с детским садом.

Хочется верить, что эта жидкость не заражена строительными химикатами и ядами. Все-таки это происходит в непосредственной близости от детского сада и детской площадки жилого дома.

Или вот, например, строители не нашли лучшего места для стоянки строительной техники, кроме как в лесопарковой зоне.

Переломав при заезде все мелкорастущие зеленые насаждения и смяв под собой всю траву. Причем не только в лесу, но и вдоль всего газона у детского сада №43.

Для строительства коммуникаций ресторана KFC вся территория вдоль детской площадки нашего жилого дома и вдоль леса перекопана и перерыта.

То же самое можно сказать и о зеленом газоне между Югорским трактом и рестораном KFC, который стал больше походить на поле после танкового сражения.

В итоге: лес у детского сада осенью превратился в болотистую жижу, а от зеленых насаждений вдоль леса и детской площадки у нашего жилого дома не осталось и следа.

Сейчас выпал снег, все строительные помои застыли ледяной коркой и покрылись снегом. И следы всего этого варварства уже не так заметны. Но весной вся эта «красота» откроется и, будет ли это кто-то восстанавливать и рекультивировать «зеленку» – непонятно.

По всей видимости, после написания ООО «Эл-техника» «Ответа на статью газеты «Новый Город» «Съели?» владельцы ресторана KFC и строительная компания решили: мол, все законно, есть разрешения и согласования, и теперь с полными силами и в полной уверенности можно делать все, что угодно. В этой же публикации ООО «Эл-Техника» так переживала за свою репутацию, как благонадежного застройщика, что, опираясь на Конституцию РФ и закон «О СМИ», грозила подать на газету «Новый Город» в суд.

Чтобы не быть голословными, в подтверждение наших слов мы направляем достаточное количество фотоматериалов, сделанных жителями. А те, кто захочет увидеть все воочию – милости просим в наш двор, прилегающие уже бывшие «зеленые зоны» и стройплощадку KFC. Все и так будет видно.

Если уважаемый KFC решил, что жильцы нашего дома просто так «проглотят» все это безобразие, спешим разочаровать: у нас иная позиция.

Мы изначально были против строительства ресторана KFC рядом с нашим жилым домом, но раз уж город дал вам такое «добро», видимо опасаясь за общее голодание горожан и гостей города, мы НЕ хотим:

– чтобы заезд в ресторан KFC осуществлялся со стороны двора нашего дома;

– чтобы небольшая лесная зона, между жилым домом и детским садом, возле детской площадки была превращена в строительную помойку;

– чтобы все зеленые насаждения у дома и детского сада, которые высаживались и с таким трудом приживавшиеся в течение последних лет были варварски уничтожены.

В ежегодном обращении Губернатора Югры Н.В. Комаровой к жителям округа, состоявшемся 23 декабря 2016 года, среди приоритетов работы на 2017 год был обозначен вопрос благоустройства и объявлен старт Марафона городского благоустройства.

Получается все, что сделали во дворе нашего дома в 2017 году это такой подход к вопросу благоустройству, который нам «помог» организовать KFC? Спасибо – забирайте обратно!

Уважаемый KFC – вызов принят! Если вы думаете, что мы будем сидеть сложа руки и ничего не делать – ошибаетесь. Мы боремся и будем бороться за свой дом и свой двор!

И надеемся, что найдем поддержку у окружных и городских властей.

Жильцы дома №20 по улице Игоря Киртбая


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Сегодня в 14:28, просмотров: 276, комментариев: 2


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Комментарии:
сургутянка
не нравится
Сегодня в 17:08
Какая дикость! Вход со двора! Вот это практикуется в городе давно.
Швондер
не нравится
Сегодня в 17:44
Не публичный же дом. Жрите и не выкобнивайтесь

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Мнения

​«Благоустройство» от KFC // ФОТО

​«Благоустройство» от KFC // ФОТО
Почему вообще принято такое решение – строить ресторан быстрого питания рядом с жилым домом? Кто мог разрешить и согласовать заезд в ресторан не сразу с Югорского тракта, а с территории двора нашего дома?
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