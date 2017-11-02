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​Статья дня. К столетию русской катастрофы

Избавиться от мифов. Смысл событий, происходивших в нашей стране 100 лет назад до сих пор не раскрыт официальными историками и продолжает фальсифицироваться нынешними СМИ.

В день векового юбилея телеканал «Россия 1» посвятил Октябрю программу «60 минут». От Зюганова и его единомышленников мы услышали:

– История не знает сослагательное наклонение. Что было – то было!

На самом деле, история, как наука, изучает и реализованные и нереализовавшиеся возможности. Во втором случае выявление причин позволяет получить важные дополнительные выводы… «Сослагательный запрет» — это откровенное цензурирование свободной мысли и оправдание преступлений прошлого.

– «Царская Россия проиграла три войны подряд», уверял назначенный телередакцией «главным по дискуссии» Зюганов.

Не подряд, а за двести лет, и не три, а две! Запомним, коммунисты — вечные очернители исторической России!

– «России нельзя было ввязываться в мировую войну», повторял лидер КПРФ. Ввязалась в войну Германия, а не мы. В 1913 кайзер прислал в Петербург своих экономистов, которые, получили необходимую информацию от министра финансов Коковцева. Вернувшись в Берлин, эксперты заявили — если Вильгельм не начнет войну в ближайшее время, он не начнет ее никогда. Россия вырывается вперед невероятными темпами и становится экономическим гигантом Европы!

Спустя несколько месяцев, Германия объявила нам войну. Началась Первая мировая. Ложь Зюганова относительно Великой войны неизменна, с 1914 года картину происходившего в России большевики сверхсфальсифицировали, что позволяет им поддерживать миф «О великом Октябре».

От мифов — к реальной истории. Первый разговор — о Феврале. Многие столетия власть в России, как и в других европейских странах, узаконивалась через Бога. Все россияне были верующими, а восходящий на престол император был не только потомком предыдущего, но проходил особую процедуру – Богопомазания и венчания на царство. Такая легитимация оставалась самой эффективной, пока, к концу Х1Х века не возник и не стал расти слой людей, отрицающих веру. Для них Император терял законную власть. В России появляются нигилисты, бомбисты, террористы… Достоевский предупреждает – «Если Бога нет, все дозволено».

Народ услышал голос пророка. Смысл Февраля – переход от божественной к гражданской легитимации власти. На 12 ноября назначены выборы, на 28 ноября – начало работы Учредительного собрания. Судьбу государства теперь будут определять избранные народом. Другая важнейшая задача февралистов – война до победного конца. К лету 1917 года русскому фронту противостояли и удерживались самые большие формирования противника — 70 дивизий и 3000 орудий.

Что происходило в Октябре. Главной задачей Ленина был захват власти. Но для этого сначала надо проиграть войну, иначе законным триумфатором станет Керенский. События на фронте развивались крайне неудачно для большевиков и удачно для России. Австро-Венгрия оказалась не способна продолжать боевые действия. Входящие в дунайскую империю славянские народы – чехи, словаки, хорваты – после Февральской революции воевать не хотели. На 26 октября в Лодзи была назначена встреча Министра иностранных дел Российского Временного правительства и делегации из Вены для подписания мира. Вслед за австрийцами, из войны выходила Болгария.

Узнав о тайных планах своих союзников, Берлин срочно обратился за помощью к проплаченному другу — Ульянову. И Ленин, с криками «днем позже…, промедление смерти подобно…» поручает Антонову-Овсеенко арестовать Временное правительство. За сутки до окончания войны — 25 октября, министры ВП арестованы.

26 октября «II съезд советов» принял ленинский Декрет о мире (т.е. о сепаратном выходе из АНТАНТЫ, о капитуляции и, как заявил в Совфеде РФ в июле 2012 года В. Путин — о национальной измене.) Про т.н. «2 съезд советов» — напомню: ни 1-й, ни 2-й съезд сами советы не признали, в действительности так назвали сбор представителей советов нескольких регионов, где ленинцы имели большинство. Большевицкая «Правда» про непроисходивший «штурм Зимнего» 26 октября ничего не писала. Что дальше? — Назначенное «съездом» временное большевицкое правительство тихо проводит выборы 12 ноября и их проигрывает, не набрав и четверти голосов. В декабре оно срочно создает ВЧК и уже в следующем году – 18 января, а не 28 ноября, как изначально объявлялось, позволяет части делегатов собраться в Таврическом дворце Петрограда.

УС принимает постановление о незаконности советских декретов и в ту же ночь делегатов разгоняют, а демонстрантов двух столиц, вышедших на поддержку законно избранной власти, расстреливают красные пулеметчики. Убито больше сотни человек. Так большевики решают вторую важнейшую задачу – захват власти. Выступивший на съезде Учсобрания Н. Бухарин заявляет о начале Гражданской войны…

Так где вы разглядели «Великий Октябрь» и «Великую революцию»?

Октябрь и российский разрыв. Незаконная большевицкая власть, в действительности, представляла интересы только своих вождей и не имела никакой социальной базы ни в прошлой, ни в современной им России. Даже русские марксисты – Плеханов, Мартов и др. – не признали путч. Поэтому ленинцам пришлось отказаться от всего тысячелетнего наследия страны. Была отменена национальная символика – герб, гимн, флаг, название государства преобразуется в т.н. «СССР». Меняется форма госустройства – конституционная монархия переходившая в демократическую республику превратилась в «государство диктатуры пролетариата». Отказ от русского права объявлен 30 ноября 1917 года, в этот день Ленин запрещает все российские законы, суды и адвокатура – распускаются. Открыто декларируется отказ от норм международного права.

А как с силовыми структурами? — По инициативе большевиков, Брестский мир распускает и разоружает Русскую армию. Создается Красная армия, а еще раньше, как я уже писал – формируется неведомая в нашей истории тайная политическая полиция — ВЧК. Происходит национализация всей частной собственности. Отменяется русская мораль – вместо «чти отца, чти мать», главная норма — «борьба со старым строем и служение революции». Разграблению и разгрому подвергнута церковь. Ленинский «план монументальной пропаганды» уничтожает национальную память — памятники, топонимику, календарь. В 1921 году закрываются все гуманитарные факультеты российских университетов. Спустя десятилетия изучение истории, социологии, права, филологии, философии восстанавливается, но все это превращается в «марксистско-ленинское»…

Про разрыв, нынче напрочь отрицаемый «концепцией единого лжеучебника истории», пожалуй, хватит. Последнее пояснение и подытоживание. Исторический разрыв явление редкое, но не уникальное. Советско-постсоветский режим соотносится с исторической Россией примерно также, как Третий Рейх и ФРГ. «СССР и Россия – убийца и убитый», писал Солженицын.

СССР — вместо исторической России. Вместо русской идеи, большевики провозгласили «коммунистическую идею» — социальную справедливость, отказ от эксплуатации, свободное развитие каждого – условие свободного развития всех, каждый – по способности, каждому по труду и т.д.

Но громкие лозунги служили прикрытием страшной советской реальности. В СССР царила тотальная цензура, закрытые границы, сверхэксплуатация, экономическая отсталость, дефицит, голод и нищета, катастрофа в агросекторе и т.д.

Не удивительно, что вся история СССР — это история Сопротивления нашего народа тоталитарной власти а также история борьбы этой власти с собственным народом. Большевизм — это три искусственных голодомора, это ГУЛАГ — «тот же Освенцим, но без крематория», это красный террор и большой террор, это депортация 6 миллионов человек. Но это и Белое движение, и власовское движение, и Локоть, и восстания в Кронштадте, Тамбове, Воркуте, Норильске, Новочеркассске, и диссидентство, и неформалы 80-ых…

Итоги и перспективы. В ХХ век Россия вступала с претензией на мировое лидерство, закончила его распадом СССР. За 70 советских лет мы потеряли 5,5 миллиона км. кв. территории — 10 Франций. Население страны в 1917 – 186 миллионов, сейчас – 143 миллиона человек…

Почти все пострадавшие от сталинских репрессий – и народы, и граждане теперь – тихо и незаметно — официально реабилитированы. Это значит, что Сталин, Ленин и их последователи совершили геноцид нашего народа… Что-то еще надо пояснять?

Чтобы выйти из 100-летнего тупика, необходимо проделать гигантское интеллектуальное и духовное очищение. Лишь отказавшись от советчины и дав ей правовую оценку, объявив программу Преемства с исторической Россией, с Февралем и Белым движением, чье наследие надо модернизировать и реформировать, усвоив опыт европейских демократий, мы получим шанс возродить российскую цивилизацию и, выйдя из положения изгоя, занять достойное место в мировой истории.

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Сегодня в 14:01, просмотров: 173, комментариев: 1


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 14:17
Чтоб выйти из тупика надо снять с должности младшего брата автора статьи - небезызвестного всем Анатолия Чубайса и его соратников и под суд. И вообще всего олигархов, коррупционеров, плутократов - к ответу. Вот тогда, может быть, что-нибудь получится.

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