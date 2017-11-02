Друзья, не устану повторять — Сургут — уникальный многонациональный город. Город, которой построен выходцами со всего Советского Союза, лучшими представителями своих народов.

Но зачастую, отдельные информационные ресурсы — средства, я бы сказал — массовой дезинформации — пытаются раздуть огонь ксенофобии на пустом месте, вводя в заблуждение простых людей.

Все ради красивого заголовка и погоней за количеством просмотров.

Накануне встречался с Председателем национально-культурной Автономии азербайджанцев Азадом Сеидовым и исполнительным директором фитнес-клуба «Платинум» Андреем Вартапетовым. Выяснилось, что в этом клубе больше половины членов – ребята с Кавказа. Руководство и тренеры ко всем относятся доброжелательно. Недопонимание снято, вопросов не осталось.

Хочу, чтобы все помнили - Сургут открыт для всех и рад каждому, кто любит свой народ и уважает других.

Из поста Вадима Шувалова "ВКонтакте"