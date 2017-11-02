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​Почти оппозиция

Как скандальная «Совесть» неожиданно сыграла на поле классической репрезентативной демократии

Хочу поговорить о вещах, которые могут вызвать некоторое недоумение (вероятно, даже легкий шок) у сургутской прогрессивной общественности, но этот разговор вести стоит – про оппозицию как она есть и какой она могла бы быть.

Недавно посмотрел ролик скандально известной организации «Совесть» о ситуации вокруг 28-го микрорайона, который сначала хотел застраивать «Сибпромстрой», потом из-за возмущения жителей к проекту вопрос застопорился, а затем вообще был закрыт, когда строители в конечном итоге отказались от своих планов на территорию.

Удивительно, но если абстрагироваться от формы подачи – далеко не интеллигентной, местами грубой, резкой и радикальной, то первые тезисы этого видео звучат как яркая апологетика классической репрезентативной демократии. Смотрите сами: авторы ролика указывают на низкую явку (особенно, при голосовании за депутатов разных уровне), отсутствие выборов губернатора и главы, и закономерный итог – почти нулевую заинтересованность населения в принятии городских решений и следующую за этим неподконтрольность власти.

Наш читатель Александр Мазурин, который представителями той же «Совести» воспринимается как страшный идеологический противник (даже враг), в своих блогах пишет ровно то же самое.

Далее в ролике рассматривается вся история вопроса с 28-м микрорайоном. Если опять же отбросить неказистое оформление, специфический эмоциональный окрас и манеру подачи, а также тезисы о том, что чуть ли не ключевую роль в этих событиях сыграла «Совесть» (по моим данным, все было иначе, но это – не тема статьи), то получится вполне себе навальновский формат видео с разоблачениями власти.

К чему я веду: «Совесть» сделала то, чем в нормальном гражданском демократическом обществе занимается оппозиция. Все классически: власть с застройщиками ведет максимально непубличный процесс по передаче в застройку определенной территории, допускает ошибки, а оппозиция это замечает, вскрывает и демонстрирует общественности. И если это реальная, а не выдуманная проблема, то ситуация приводит к политическим последствиям: депутаты, допустившие этот факт, не переизбираются, глава теряет очки и шансы на следующие выборы, и так далее. Противники власти, напротив, набирают очки и шансы на вхождение в систему управления городом в следующем электоральном цикле.

И эти события внесут перемены в саму систему функционирования власти: когда истеблишмент понимает, что за ним наблюдают и за каждым просчетом неизбежно будут следовать политические риски – ради самосохранения действовать придется в совсем ином ключе. До каких там ничем не обоснованных роскошных ремонтов третьего этажа администрации или тем более кулуарных приватизаций городской коммуналки?

Получается, «Совесть» в этой ситуации – это почти оппозиция в самом что ни на есть демократическом смысле. Почти – потому что после ряда довольно глупых скандалов и самопогружения в маргинальное поле им крайне тяжело выбраться в сферу легальной политики. Не хватает харизмы и поддержки той части населения, которая готова пойти на выборы и проголосовать за живую и деятельную оппозицию. Если бы они убрали в дальний шкаф и никому не показывали свои наиболее радикальные и маргинальные идеи, и не позиционировали бы себя как единственных «д'Артаньянов» города, где все обмазаны нечестной политикой и заговорами – у них появился бы такой шанс.

Лично я бы хотел, чтобы у них это получилось. Тогда и другие потенциально деятельные оппозиционные силы, возможно, проснулись бы, поверили в себя, и политика (следовательно – вся система принятия решений) в Сургуте перешла бы совсем в иное качество.


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Сегодня в 12:21, просмотров: 174, комментариев: 4


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Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 13:16
Совесть - молодые неопытные пацаны. Кто займётся их "лепкой", тот и победит в будущем: настоящая демократия или её иммитация! Пока в городе, как и по всей стране - диктат чиновников и беспомощная разобщенная и частью глупая или продажная "оппозиция" с сиюминутной выгодой без заботы о дне завтрашнем!!
Рустем Алакаев
не нравится
Сегодня в 13:20
Статья - очередное заигрывание с серьезной альтернативой. Автор нелегально поддерживает ту самую насральную оппозицию, но силенок у него и его единомышленников с воробьиные какашки. Ну хоть как-то скрьезную силу на свою бы сторону переманить.
Хочется написать "Вон же, аж целый депутат, друг. Вот дела бы делать." Смешно.
Рустем Алакаев
не нравится
Сегодня в 13:24
Себя слепите сначала. Неопределившееся, унылое, всем недовольное хотя и живое существо.
5 ноября 2017 от вас ждут решительных действий, ваши идеологи и кураторы.
Цитатель
не нравится
Сегодня в 13:36
Не, Дмитрий, не получится с "Совестью"))

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