​Половина читающей аудитории портала siapress.ru высказались против оппозиционных политиков // ИНФОГРАФИКА

Половина читающей аудитории портала siapress.ru высказались против оппозиционных политиков, согласно проведенному опросу «Кто из представитеей системной оппозиции вам нравится больше».

Из предложенных кандидатов больше всего голосов набрал Алексей Навальный – 20,7 процента. На второй позиции закрепилась Ксения Собчак –12,4 процента. Также в тройке оказался Григорий Явлинский – 7 процентов. Аутсайдером данного рейтинга стал Дмитрий Гудков, он набрал 5,1 процента.

Не смогли определиться с ответом 4,1 процента аудитории. При этом 0,6 опрощенных проголосовали за «свой вариант», но не предложили его.