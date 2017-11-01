​Повторяю для особо одаренных

Господа товарищи, о чем весь этот разговор? О ремонтах властных кабинетов, золотых унитазах, Ботаническом саде и авральном освоении субсидий из центра? О том, что не те назначены неизвестно кем на высокие и не очень посты и что-то не то делают? О бурной начальственной деятельности через Твиттер и соцсети или об имитации общественного обсуждения многостраничных юридических документов в недельный срок? О том, что надо как-то поменять ленивых депутатов на неленивых? От невозможности повлиять на власть некоторые особо одаренные договорились уже до того, что надо объединить город с районом и тогда будет всем счастье. Отчего же не с пухнущей от денег Москвой и «эффективным менеджером» Собяниным, методы руководства которого ничем особо не отличаются от сургутских, и лишь практически неограниченные средства позволяют решать любые проблемы заливанием бюджетными деньгами?

А о главном? Почему о главном все молчат или как-то потихоньку вполголоса в комментариях?

Господа товарищи. Было это уже все. Было. И сформулировано проще некуда почитай триста лет тому назад: «Налоги без представительства — это тирания». И крови за то самое представительство под лозунгом «Нет — налогам без представительства!» пролито немало. И не потому что налоги были неподъемные. А потому что налогоплательщики хотели сами через своих представителей решать, на что их тратить.

А вы? Вы про отмену выборов в России сказали? Про отмену выборов мэра Сургута и губернатора ХМАО? Вы о выборах, превращенных в России в фарс, хоть слово произнесли? О выборах, на которые сгоняют подневольных бюджетников, выборы, в которых победить могут только кандидаты, поддержанные партией власти, монополизировавшей ту самую власть во всех муниципалитетах, во всех регионах, во всей стране?

Дело дошло до того, что Дума Сургута оказалась однопартийной, вся на 100% состоит из членов фракции «Единая Россия», партии, рейтинг которой не превышает 30%. Исключением не стал даже единственный прошедший на выборах кандидат-самовыдвиженец Эдуард Иваницкий, который перед выборами… не знаю, как бы по-мягче выразиться... Ну, не кривил же душой этот респектабельный журналист и директор телеканала, заявляя своим избирателям: «Когда меня спрашивают, от какой партии я иду, я отвечаю: от партии сургутян!» Он, наверное, просто неглупый человек, и потому после выборов на его персональной страничке на сайте Думы ни слова про «партию сургутян» не найти, зато черным по белому написано «Сторонник партии "Единая Россия"», и фамилия Иваницкий на третьем месте в списке персонального состава фракции Всероссийской политической партии "Единая Россия" в Думе города Сургута. Ведь в России известно всем, что, так или иначе, тушкой ли, чучелом не войдя в партию власти, ничего не сделаешь. Можно даже не вступать в само... Как мудро рассудил не только господин Иваницкий, но и сам бессменный лидер этой партии.

А вы о чем? О том, что назначенцы партии власти в высоких кабинетах, назначенные назначенцами партии власти в кабинетах повыше, поддержанные назначенцами партии власти с депутатскими мандатами, что-то не так делают?

Может, давайте уже говорить о главном? Сколько можно ходить вокруг да около, картинно заламывая руки, вопрошать, что же делать, как же быть? Хотя бы о том, что бюджет Сургута в основном состоит из средств, собранных так или иначе с жителей города, которые никоим образом в нынешней системе не имеют возможности его контролировать. Все эти налоги (включая самый показательный — налог на доходы физических лиц, который составляет треть бюджетных доходов), сборы, акцизы, штрафы, которые регулярно увеличивает никем не избираемая (не будучи честными и свободными, выборы выборами не являются) и потому никому не подконтрольная власть, все это в конце концов платят горожане из своего собственного кармана. Все доходы, включая дотации из вышестоящих бюджетов, не с неба упали, а честно заработаны каждым жителем города. Каждый рубль.

И что именно они должны решать, как тратить заработанные ими средства. Решать через своих представителей, избранных на честных свободных выборах с допуском всех политических сил, с равным доступом к СМИ, без подтасовок, наглого использования административного ресурса и циничной пропаганды в бюджетных изданиях.

Не изменив системы, не восстановив сменяемость власти, не дав свободу СМИ, не возродив реальные политические партии и реальную политическую конкуренцию, не вернув, в конце концов, народ в реальный процесс управления, ни одну местную проблему не решить. Как в Москве заливать все проблемы деньгами, швырять десятки миллиардов на никому не нужные прожекты не получится. Хотя бы потому, что только в этой системе и возможен троекратный разрыв бюджетных расходов на душу населения в столице России и нефтяной столице страны.

Для всех безрезультатно ищущих выход из безвыходного положения повторяю, что говорено за последние триста лет уже миллион раз и известно любому образованному человеку. Эта проблема Человечеством уже решена. Граждане-налогоплательщики-избиратели определяют бюджетную, градостроительную и всю прочую политику городов, регионов, стран через своих представителей, избранных на честных свободных равных и тайных выборах. А налоги без представительства это... Ну, вы знаете, что такое налоги без представительства.