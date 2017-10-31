​Чтобы этот документ не стал для вас неожиданностью…

В Сургуте в ближайшее время планируется утвердить важнейший документ – «Правила благоустройства на территории города Сургута». По сути, это свод правил регламентирующий, как должен выглядеть наш город, какие в нем должны быть урны и остановки, в какие цвета можно красить заборы, где может висеть реклама, а где должны расти цветы и работать праздничная подсветка. В общем, все-все-все, что так или иначе касается комфортной городской среды. Документ получился объемным, более чем на 100 листах, большинство пунктов при надлежащем их исполнении должны положительно сказаться на нашем городе, но есть и те, что могут вызвать неоднозначную реакцию у горожан, например:
— предлагается запретить использовать автомобильные покрышки и прочее вторсырье для организации клумб;
— фонтаны рекомендуется использовать в зимнее время как каток;
— кататься на лыжах в парках можно будет только по согласованной и специально оборудованной лыжне;
— ограждения будут рекомендовать красить в «нейтральные цвета», например, в черный или белый;
с фасадов домов, выходящих на основные городские улицы должны исчезнуть кондиционеры и спутниковые тарелки;
И много-много еще чего. Чтобы эти правила не стали неожиданностью, а наоборот были желанным документом, настоятельно рекомендую внимательно прочитать предлагаемый проект, ведь у вас еще есть возможность повлиять на содержание! Не смотря на то, что проект уже прошел публичные слушания, Дума города отложила его рассмотрение, предложив создать рабочую группу для доработки документа. Замечания и предложения вы можете направить до 7 ноября через своего депутата. С проектом можно ознакомиться на сайте администрации.
Давайте сделаем наш город лучше!
Обращение опубликовано сегодня 31 октября 2017 года почти в 18.00.
Обращаются к НАМ, помогите горожане активные, сами мы осилить 100 страниц тексту не может, ибо работает еще времени нет вникнуть. Вы пожалуйста вникните, найдите спорные моменты и нам их озвучьте, желательно письменно и с пояснением.
А теперь маленько подумаем: вторник, вечер.... пришел горожанин, прочитал и ринулся осваивать 100 страничный документ... Причем мало кто поймет язык на котором он написан..(тарабарскому языку не все обучены). Пусть будет это пенсионер, времени у него свободного больше, дел меньше, душа болит за родной город... Вот начал он читать... сколько ему времени надо, что бы просто его прочесть? Ну день, с перерывами два... некоторые и того больше могут. Потом надо время еще и "осмыслить" прочитанное..Осмыслил... начал вносить свои хотелки и пожелания... неделя прошла... там выходные-мыходные, праздники... Возвращается к работе надо документом в понедельник ... в лучшем случаи... а следующий вторник - как раз последний срок подачи пожеланий и хотелок своему депутату.. Так его еще найти надо, попасть на прием.. мало того еще и помнить почему именно так надо, а не иначе. А депутат денно и нощно сидит и ждет, когда к нему придут горожане с предложениями. А он их примет, систематизирует и выдаст на рабочей группе!
Ну как Вам?! правильно мыслю али нет?
И почему в последний момент бросились ниц перед избирателями, прося о помощи? Раньше времени не было?
Не мог каждый депутат собрать избирателей, обсудить проблему, выработать дополнения и изменения?
Ну я конечно понимаю, депутаты у нас люди - рабочие, у них есть еще и должностные обязанности, которые они должны исполнять во время основной трудовой деятельности, где деньги им платят -на работе.
Но и в депутаты их ни кто палкой и не гнал. Они сами пищали но лезли, победили в конкурентной борьбе, обойдя политических противников на выборах. Значит они добровольно на себя возложили Обязанности - надо выполнять! Можете с,Утками не спать или с гусями - не наше дело, Наше дело - спросить: как вы исполняете свои обязанности депутата - достойно или нет?
Если тяжело - то можете пойти стопами Евгения Барсовая - сложить полномочия и уступить дорогу другим, которые более ответственно подойдут к Общественной нагрузке виде мандата депутата городской Думы.