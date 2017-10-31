​Чтобы этот документ не стал для вас неожиданностью…

В Сургуте в ближайшее время планируется утвердить важнейший документ – «Правила благоустройства на территории города Сургута». По сути, это свод правил регламентирующий, как должен выглядеть наш город, какие в нем должны быть урны и остановки, в какие цвета можно красить заборы, где может висеть реклама, а где должны расти цветы и работать праздничная подсветка. В общем, все-все-все, что так или иначе касается комфортной городской среды. Документ получился объемным, более чем на 100 листах, большинство пунктов при надлежащем их исполнении должны положительно сказаться на нашем городе, но есть и те, что могут вызвать неоднозначную реакцию у горожан, например:

— предлагается запретить использовать автомобильные покрышки и прочее вторсырье для организации клумб;

— фонтаны рекомендуется использовать в зимнее время как каток;

— кататься на лыжах в парках можно будет только по согласованной и специально оборудованной лыжне;

— ограждения будут рекомендовать красить в «нейтральные цвета», например, в черный или белый;

с фасадов домов, выходящих на основные городские улицы должны исчезнуть кондиционеры и спутниковые тарелки;

И много-много еще чего. Чтобы эти правила не стали неожиданностью, а наоборот были желанным документом, настоятельно рекомендую внимательно прочитать предлагаемый проект, ведь у вас еще есть возможность повлиять на содержание! Не смотря на то, что проект уже прошел публичные слушания, Дума города отложила его рассмотрение, предложив создать рабочую группу для доработки документа. Замечания и предложения вы можете направить до 7 ноября через своего депутата. С проектом можно ознакомиться на сайте администрации.

Давайте сделаем наш город лучше!