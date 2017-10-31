​Почему у нас все так получается в городе?

Бывая в разных городах, замечаю, как власть относится к своим жителям, что делает напоказ, а что остается за кадром. Возьмем Екатеринбург, центр города, пешеходная зона: магазинов – тьма, торговых центров – тоже достаточно, но есть и маленькие формы торговли: нехитрым, но нужным товаром. Вроде, зачем они? Но они, помимо зарабатывания денег, исполняют одну важную социальную функцию: они содержат и обслуживают общественные туалеты! Да, те самые, которых в Сургуте днем с огнем не сыщешь! Да он платный, но он есть! Приспичило – сходил! Получается и предпринимателям хорошо – они торгуют, и власти хорошо – они заботятся о гражданах.

Новосибирск – то же самое, только есть еще и «автоматические» без участия человека: кинул 10 рублей, тебе чек, и проходи через турникет... Технологично и удобно!

Наши же, решили последний общественный туалет приватизировать... Но, получается, что жителю или гостю города нет другого места сходить, кроме как за угол, нарушив КоАП с возможностью быть изолированным на несколько суток от общества.

У нас же эту функцию могут, причет очень важную могут предоставлять те самые киоски, которых много! Во дворах, на остановках общественного транспорта. Вот реальное дело для общественного блага.

Теперь пошли дальше, в Екатеринбурге – там не все сладко, и власть берет и отжимает бизнес под благовидными предлогами, и сама помогает «приватизировать». Видно по количеству новых домов, точечной застройки и борьбе с конкурентами, полное вытеснения формата «магазин у дома». То же самое и в Новосибирске! Дороги не лучше наших, но чистенько... осадочек есть, когда видишь асфальт, уложенный при царе горохе и не ремонтированный с тех пор, но чисто, подметено... А все почему?! Просто: у каждого земельного участка есть хозяин и он отвечает материально за чистоту на нем!

У нас границ не можем сделать: то денег нет, то нет желания. А почему?! Да потому что много чего непонятно кому принадлежит, и стоит пустое... А когда что-то на этом месте появляется – все диву даются... Потом красиво все обоснуют и все довольны – например, Ботанический сад.

Вся катавасия – с маски шоу, громкими заявлениями после дней тишины и красивое обоснование своих действий, – пришла из Урала, Поволжья ... Там практика большая, с приходом нового градоначальника – переделить все по-новому, поставить под свой контроль – финансы всех интересуют, и не более того.

Почему так получается в городе?! Да все просто: депутаты у нас отбывают «повинность», они идут потому что «надо», и все знают: кому надо, и для чего надо! Некоторые, конечно же, идут для начала или продолжения политической карьеры или партийной, таких видно сразу... Они вроде деятельные, в реальности играют по правилам и себя любимых не забывают вознаграждать. Если бы дума пошла на роспуск и не дала введения «городского управляющего», тогда расклад другой был бы. А избрали кого?! Того, кто ни сном ни духом не умеет управлять таким большим организмом, как городское хозяйство. Что делать?! Да просто объединять район с городом, путем вхождения города в район, и оставлять одного главу всего этого образования.

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