​32 фуэтэ или лохотрон «Матильды»

Коллеги журналисты пишут после просмотра нашумевшего фильма: «Ну зачем вы там ищете историческую правду, это же не исторический, а метафорический фильм». В этом то и ужас. Зрителям предложили метафору, красиво обернув ее в историческую обложку. С таким же успехом можно было бы снять историческую драму «Сталин и младенцы», где одной из сцен станет, конечно же, питье крови в рабочем кабинете, после чая с бутербродом с черной икрой. «Ну что вы, это же метафора. Так он пил кровь нашего народа», – скажут затем эксперты.

Фильм откровенно слабый в разработке сюжетной линии, банальный в плане человеческий отношений. Рядовая мелодрама, которую бы никто и смотреть не стал, если бы это не были образы царской семьи и скандалы, окружающие фильм.

Однако понимаю, почему некоторые депутаты Госдумы рьяно кинулись защищать фильм. Пожалуй ради только одной фразы Александра Третьего, сжимающего трясущийся кулак в инвалидном кресле с гербом, – «Россию надо держать вот так»… «Это правильно, это хорошо. Это в тренде». Только сил у Ники не хватило, куда ему до папеньки. Папенька мог крышу вагона поезда удержать. Кстати, даже эта сцена фильма перековеркана, что, наверное, тоже отражает гениальный замысел режиссера. Не чиновники нормально не построили дорогу (вывод комиссии по итогу железнодорожной аварии, в которой пострадал царский поезд), а народ русский на телеге не смог «вывезти» стремление власти к развитию. Перекрыл, так сказать, дальнейшее движение августейшей семьи.

Что в итоге? Вранье по отношению к императору. Учитель показали его слабым, безответственным, тяготящимся бременем управления государством. Падающим в обморок на собственной коронации, что вообще кажется безумием. Не умеешь, не берись, – скажет зритель. Такую страну прос…, – скажет другой… И сделает правильные выводы, накануне президентских выборов. Тут уж не до святого великомученика – Царя, и не до символа русской весны – Поклонской. Тут, прости Господи, другие ценности на кону.

Кто выиграл в этой истории? Те, кто профинансировал и снял этот фильм.А все остальные проиграли – Поклонская, которая сделала пиар фильму и прослыла сумасшедшей, церковь, которая потеряла авторитет и святого великомученика, зрители, которые, не зная нюансов, получили ширпотреб вместо серьезного исторического анализа. Матильда крутит свои фуэтэ, сбивая стулья – смыслы, которые сформировались последние годы. И никто не может остановить этот лохотрон. Кино теперь для государства – важнейшее из искусств.