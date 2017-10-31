​Шансы на то, что нефть надолго задержится выше $60, не очень высоки // АУДИО, ТЕКСТ

Я, Игнатов Александр, Финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с СИА- Пресс продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей

Об итогах недели на фондовом рынке, ближайших перспективах нефти и рубля, а также о преимуществах для частного инвестора облигаций федерального займа мы побеседуем сегодня.

Минувшая неделя была насыщена событиями. Банк России на заседании в пятницу предпочел действовать осторожно, снизив ключевую ставку только на 0,25%, как, впрочем, и ожидалось.

Состоялось и долгожданное заседание Европейского центробанка, от которого ждали ясности в перспективах денежно-кредитной политики. И ЕЦБ дал понять, что планирует продолжать мягкую монетарную политику в отличие от коллег из Федеральной резервной системы США. Это дало возможность вырасти доллару относительно евро и других валют, в том числе и развивающихся стран. В пятницу к росту доллара добавилась хорошая статистика по ВВП США.

Несмотря на мелкие локальные коррекции, среднесрочная тенденция по ММВБ по-прежнему остается растущей. Целевой ориентир в районе 2125 п. остается актуальным.

Одним из центральных драйверов для нашего рынка акций выступает позитивная динамика рынка нефти. Она дорожала по мере улучшения перспектив черного золота в свете перебоев поставок из Ирака и обещаний Саудовской Аравии сделать все необходимое для восстановления баланса рынка. Котировки североморской смеси благополучно дошли до целей в районе $60-61. Так высоко нефть не торговались с июля 2015 года.

Впрочем, шансы на то, что нефть Brent надолго задержится выше $60, в среднесрочной перспективе не очень высокие, потому что в ближайшие 2-3 месяца мы будем находиться в периоде самого низкого спроса на нефть в календарном году.

Рубль испытывает давление сразу по нескольким причинам. Это и снижение привлекательности операций carry-trade по мере того, как Банк России снижает ключевую ставку. Это и профицит рублевой ликвидности на фоне риска дефицита валюты, и, конечно, рост доллара на мировых рынках.

Одновременно остался позади пик налоговых платежей, что лишило рубль еще одного фактора краткосрочной поддержки.Так что рост цен на нефть сейчас остается для рубля, по сути, единственным значимым фактором поддержкиПо нашим оценкам, доллар в ноябре будет тяготеть к 60 рублям, евро – к 70.

Рекомендую начать работать с облигациями федерального займа (ОФЗ) – этот инструмент достаточно интересен для любых форм инвестирования и он, по сравнению с банковским депозитом, показывает более интересную доходность. Сейчас можно найти предложения с уровнем доходности в 7-8% годовых. Также стоит учесть тот факт, что сохранность и возврат средств гарантируются государством. Купонный доход по ОФЗ начисляется ежедневно и выплачивается несколько раз в год, отсутствуют ограничения по выходу.

ОФЗ можно использовать в разных ситуациях, например, при смене недвижимости. Вы продали квартиру, сколько будете искать новую – пока не известно: может месяц, а может и полгода. За это время можно на полученной сумме немного заработать, и ОФЗ в этой ситуации становится просто незаменим.

Это лишь одна из многих актуальных идей. Чтобы узнать больше, приходите к нам в офис на бесплатную консультацию. Финансовые советники БКС Премьер с удовольствием примут вас и расскажут подробнее об актуальных вариантах для вложений и составят для вас персональный финансовый план.