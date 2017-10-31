​Боремся за почетное звание «Город высокой культуры быта»

На протяжении уже нескольких десятков лет, гуляя по городу, заходя то в один, то в другой микрорайон удивлялся – насколько они безлики. И даже если кто-то говорил, что «некоторые, в общем-то, ничего», ответить можно было как в старой рекламе: «Все одинаковые!».

Честно говоря, смотря зарубежные фильмы и сериалы, я ждал, что наступят времена и наш город расцветет, а возле каждого дома или целого района можно будет стоять и смотреть на них как на произведение искусства. Но нет! Новые микрорайоны еще серее и грустнее, только что стали выше. Очень… выше! И уже старые советские микрорайоны смотрятся куда более уютными и продуманными. Короче, сделанными для людей.

Мне кажется, что в старые времена хоть как-то задумывались о комплексном проектировании микрорайонов, изучали нужды людей, актуализировали под эти нужды нормативную базу. Как видно из сегодняшнего дня, современные проектировщики тоже ссылаются на ту же «советскую» нормативную базу. Почему то, только на ту базу, которая им удобна. Взять хотя бы нормативы по автомобилям во дворах и ту же пресловутую суперэтажность.

Если вы помните, дорогие читатели, я поставил цель написать некий шаблон города, так как я его вижу, получить от вас конструктивные и не очень замечания и в итоге… В итоге свести всю информацию (вашу и мою) в единый более-менее читаемый документ и передать на рассмотрение руководству города – в думу и главе.

После рассмотрения архитектурного стиля и цветовой гаммы города, предлагаю подумать о застройке и составе каждого микрорайона. Думается, для того чтобы определить, что должно быть возведено в микрорайоне для комфортной жизни людей, нужно провести, так сказать, инвентаризацию нескольких типичных микрорайонов города и посмотреть, какие существуют в них нерешенные проблемы, как в целом микрорайона, так и отдельных дворов.

Как говориться, сам придумал задачу, сам и пошел ее выполнять! Сходил, посмотрел, законспектировал! Хотя надо сказать честно, что по большому счету и ходить-то было не нужно. Ведь живу в Сургуте всю свою жизнь и прошел значительную часть города, а уж проехал на автобусе до СМП и обратно несчетное количество раз.

Как итог, список самых главных, на мой взгляд, проблем микрорайонов (дворов) Сургута:

невероятная высота зданий (новые микрорайоны);

запредельно огромное количество автомобилей;

маленькая площадь и примитивность детских площадок;

практически полное отсутствие озеленения (новые микрорайоны);

безобразные и налепленные то там, то здесь ларьки.

И все-таки, по-моему, из обозначенных проблем на сегодняшний день главными являются суперэтажность и суперавтомобильность наших дворов. Думаю, что выражу свое мнение именно об этих проблемах.

У меня все больше ощущений, что население вообще с каждым годом все меньше считают за людей. Просто невероятно, кто позволил строить братские коммунальные могилы в нашем городе – высота под небеса, общежитский коридорного типа подъезд, невозможность пробраться пожарным, скорым и милиции. И еще в добавок посередине двора мегагараж… Ну это просто какой-то фарш из отрицательных качеств домостроения. Так и хочется сказать: «А еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта»!

Кстати, это касается не только эконом-домов возле «Ауры», тот же вопрос и к домам, так сказать, «элитной» застройки, например, по улице Университетской – та же история только «пуговичками наоборот». Та же запредельная высота здания, общежитский коридор и так далее по списку проблем.

Я считаю, что для решения этой проблемы нужно строго закрепить возможную этажность жилых домов в Сургуте, например, в Правилах благоустройства города. И ориентироваться необходимо в первую очередь на уже сложившийся опыт советских времен. То есть на высоту зданий в 5 и 9 этажей и ни на сантиметр выше.

Во-первых, горожане уже привыкли к данной этажности застройки за десятки лет. Во вторых, как показывает реальная жизнь в домах такой этажности не создается эффект гетто и не ухудшается криминальная обстановка. В-третьих, в домах 5-ти и отчасти 9-ти этажной застройки соседи знают друг друга в лицо, что способствует социальному сплочению людей и, как следствие, возможности самоорганизации и решению общих проблем дома.

Честно говоря, я противник и 9-ти этажек, так как в наших северных условиях и низкого солнца в этих дворах всегда темно и сыро, даже в самый солнечный и теплый день. Но эту проблему легко решить – просто с южной стороны каждого двора строить исключительно 5-этажный дом и тогда солнца хватит всем – и деревьям, и детской площадке и дому напротив.

Сразу скажу, что я не призываю продолжать по старинке клепать дома ленинградского проекта, хотя и они являются самыми комфортными и зарекомендовавшими себя среди жителей города. Наоборот, нужно вновь, как в старые времена, разработать для Сургута особенный проект жилого дома. Конечно учитывая современные веяния и технологии. Но разработать свой уникальный проект, как когда-то для Сургута разработали ленинградки.

Конечно, второй важнейшей проблемой наших микрорайонов и дворов является запредельное количество автомобилей. Эта проблема уже ни в какие ворота не лезет. А если быть точным, то она уже вылезла на все возможные и невозможные газоны, детские площадки. Парковочная проблема уже похожа на сказку про горшочек, в которой горшочек варил и варил, и, в конечном итоге, затопил весь город. Вот нас ждет это? Нет, не ждет! Мы уже в этой каши по самые уши! Если не решить ее в ближайшее время, то мы утонем в этой каше окончательно. Поэтому, пока не поздно, надо сказать: «Горшочек не вари»!

Я предлагаю сказать эти слова, приняв два решения – развивать быстрый (!) и удобный общественный транспорт и разработать городской проект строительства многоуровневых гаражей в микрорайонах города. Про общественный транспорт я напишу в следующей статье, а сейчас про гаражи.



Да, дорогие читатели, я предлагаю построить в микрорайонах многоэтажные гаражи. Снести магазины и построить гаражи!

Вот только не пугайтесь! Сейчас в каждом микрорайоне вдоль дорог стоит не один магазин, а еще рядом с ними растут как грибы ларьки, пристройки и прочие халабуды. Мне кажется, что сегодня нужно мыслить по-другому. Есть крупные сетевые магазины, расположенные по периметру города. В них горожане закупаются, так сказать мелким оптом, рассчитывая прожить на эти запасы всю рабочую неделю. Поэтому такого количества и главное объема магазинов и магазинчиков в микрорайонах уже не нужно. А что нужно?

Нужен определенный многофункциональный центр микрорайона или нескольких дворов. В нем под одной крышей можно собрать небольшой универсальный магазин, магазинчик свежего хлеба и прочей выпечки, ремонтные мастерские, союзпечать, места для размещения почты или цветочного магазина.



К ним еще можно добавить крытую велопарковку (куда-то надо девать велосипеды, в том числе долгой зимой) и, может быть, что-нибудь еще по мелочи. Это все на первом этаже здания. А на втором, третьем, четвертом (думаю больше надо) – гараж в виде открытой многоуровневой парковки.

Такая парковка сможет вместить в несколько раз больше автомобилей, чем сейчас это удается сделать нашим неприспособленным дворам. А во дворах я бы вообще максимально ограничил размещение личных машин, сделав их, по сути, гостевыми парковками.

На этом я закончу дозволенные речи по этой теме… О пока что опять напишу свой призыв к вам!

Дорогой читатель! А как вы видите решение проблем застройки микрорайонов, как сделать двор комфортным для людей и избавиться от его насущных проблем? Предложите свои решения! Может быть нам вместе удастся собрать какую-нибудь солянку и предъявить власти города для воплощения в жизнь!