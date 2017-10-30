Читатели siapress.ru высказали свое мнение о лишении Навального права участвовать в выборах // ИНФОГРАФИКА

Российский суд лишил возможности оппозиционного политика Алексея Навального баллотироваться в президенты РФ на ближайшие 10 лет.

Портал siapress.ru выяснил у своей аудитории, как они отнеслись к данной ситуации. Так по итогам опроса 44,3 процента читающей аудитории портала заявили, что лишение Навального права участвовать в выборах – неправильно. Противоположную позицию заняли 41,5 процента респондентов. Не смогли определиться 14,2 опрошенных.

Напомним, что Навальному предложили инициировать выдвижение своей жены Юлии Навальной. У неё нет никаких формальных ограничений, которые бы помешали ей выдвинуться на президентскую гонку, в отличие от мужа, имеющего судимость. Более подробно читайте по ссылке.