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​Золотой унитаз — в студию!

Две новости с Энгельса, 8, которые многое говорят о хитросплетениях сургутской власти. Одна чудесней другой.

Первая: третьему этажу мэрии срочно потребовалось переустройство. Объявленная перестройка интересна не только своей несказанной абсурдностью, но и деталями, проливающими свет на истинную структуру иерархии в администрации Сургута.

В опубликованном техзадании проектирование апартаментов «Заместителя Главы» значится на первом месте, а «Дизайн-проект интерьеров помещений блока» его непосредственного начальника – главы города - ниже, аж на втором. Показательно, да? В принципе, у наблюдающих за сургутской «новой командой» давно не остается сомнений в том, кто в ней – игрушечный «предводитель дворянства», а кто – реальный «решала». Но это были наблюдения. Наконец истинная структура взаимоотношений между членами «команды» получила хоть и косвенное, но документальное подтверждение. Видимо, ситуация внутри администрации Сургута такова, что подсознательное берет верх над формальным, спешка в распределении полномочий и вотчин усилилась на фоне непрекращающихся и набирающих обороты слухов о скором прощании т.н. «новой команды».

Почему «заместителю главы» стало неуютно в кабинете, двадцать лет прекрасно удовлетворявшем и размерами, и отделкой, и оборудованием многочисленных и не в пример более выдающихся предшественников? Нынешняя отделка мешает планировать «покосы травы» и омоновские спецоперации на «вкусных» муниципальных предприятиях? Суровые сибирские стены гнетут немым укором? Не достает барского уюта? Интересно, золотой спецунитаз будет? Или, как бы ни хотелось, но по чину не положено?

После ремонта и «дизайн-проекта интерьеров» дело, конечно же, пойдет. Планирования будет больше, дела станут лучше. В общем, «более лучше» станут рулить несчастным Сургутом члены «новой команды». Глядишь, и с грамотностью дела наладятся. Может, им ремонта как раз не хватает, чтобы знать: не принято ни в русском языке, ни в официальном делопроизводстве употреблять сокращение типа «на 3-ем» (этим «3-им» этажом испещрено все «техзадание» на ремонт). Это безграмотно. Буковки «е» не надо, товарищи. «На 3-м» — норма. «Наращение окончаний имен числительных» — правило называется. Вас этому еще в 5-м классе средней школы должны были учить (вы же ходили в школу?). Любая секретарша знает.

Впрочем, где их найти, нормальных-то секретарш? Разбежались все. Вместе с остальными грамотными специалистами. Не выдали им электронных ключей от кодовых замков. Когда такой покос прёт – тут не до грамотных секретарш. А тем временем город смеется над бесконечными опусами городских «менеджеров». Читать их сколь бесконечные, столь и глупые твиттеры и инстаграммы стало новым аттракционом смеха у многих сургутян.

Поскольку заговорили о покосе, то вот вам новость два. Третий этаж озаботился не только уютными креслами в своих кабинетах (отсекая остальной бюджетный люд от подобных «благ»), но и перемещением своих пятых точек по городу. А именно: «шишки» решили пересадить рядовых работяг муниципалитета на такси, а себе, любимым, по-прежнему оставили дорогие импортные автомобили. Презентуется это (кто бы сомневался) как экономия бюджетных денег.

Идея с аутсорсингом транспортных услуг не нова и не так уж плоха. Покупаешь в рынке услуги и не тратишься на содержание гаражей, транспорта, топлива, персонала с отпусными, больничными и пр., в общем, не создаешь громоздкую и, главное, непрофильную структуру – разумно и дешевле.

Но именно в случае с сургутской администрацией терзают, понимаете, смутные сомненья… Ну как вы себе представляете: начальник какого-нибудь отдела (бухгалтер, например) должен поехать на задание; вызывает такси, и приезжает к нему пыльная засаленная «Дэу» с бородатым джигитом из солнечного Дербента (Баку, Оша, Андижана…). А еще ситуация: вдруг по какой-то причине не хватило хорошей машины, допустим, заму по социалке Пелевину. Он идет к другому «Заместителю Главы» и говорит: займи на два часа свою машину, мне Кобзона надо встретить в аэропорту. А тот отвечает: ты с ума сошел?! У меня покос начинается, мне, знаешь, сколько надо всего успеть! Так что, дружище, поймай тачку!

Смех смехом, но в искренность намерений руководства сургутской мэрии верится с трудом. Невозможно представить, что сургутские чиновники с какого-то перепугу пересядут на прокуренные «Дэу» и «Хёндайки». Ездить на такси – это, возможно, дешево, но – на каком такси? Не создана ли под идею мэра фирмёха, афиллированная с руководителями администрации? (Заметьте: подобное предположение наблюдателями допускается как нечто само собой разумеющееся. Красноречиво характеризирует репутацию сургутской власти, не находите?). Если чиновников пересадят на такси, наверняка это будут не городские извозчики и даже не «Яндекс.Такси», а вполне приличный автотранспорт. Соответственно, и амортизация, а значит, и цена за транспортные «услуги» будут выше, в сравнении с таксомотором «с улицы». В чем же экономия? Не вознамерились ли «оптимизаторы» из «новой команды» под прикрытием красивой декларации организовать банальную перекачку бюджетных потоков в карманы близких им «предпринимателей»?

Говорят, что одна из крупных транспортных компаний предлагала руководству идею аутсорсинга, руководство отмолчалось. И вот теперь – пожалуйста! Чужая идея взята на вооружение, кто и как начнет зарабатывать на развозке чиновников – увидим.

Кроме экономического, в этой истории есть еще и моральный аспект. Почему на такси должны ездить работяги, а не начальство? Ведь именно чиновники нижнего и среднего звена ежедневно мотаются по городу, встречаются с жителями, посещают такие закоулки, куда обычные граждане, а тем более мужи города, зайти боятся. Почему условия их труда ухудшаются – ведь без надежного транспортного обеспечения их эффективность и производительность падает, в то время как комфортность обстановки их руководителей растет? Почему начальники, протирающие штаны в своих уютных апартаментах (см. выше) на бесконечных совещаниях, остаются при дорогих иномарках, а «рабочие лошадки», на которых держится все городское управление, пересаживаются на такси? Или наши стенания беспочвенны, и такси, все же, будут сплошные Ауди и Мерседесы?

А может, поступить самым простым и очевидным способом – компенсировать работникам мэрии использование личного транспорта в служебных целях? И экономия бюджету, и увеличение доходов муниципальным служащим, и – никакой коррупции.

Смешно, да? «Никакой коррупции…»

Мэр города сам за рулем. Его «замы» сами за рулем. Сами едут, сами стоят в пробках, сами паркуются… Особенно в пятницу вечером, после тяжелой, так сказать, трудовой недели. Умора. Сургутские ДПСники откажутся выходить на работу.

Или. Транспортные расходы оплачиваются напрямую чиновникам-трудягам, а не в подконтрольную фирму. Умора в квадрате.

Или. Сэкономить бюджетные деньги, чтобы действительно сэкономить, а не распилить. Сейчас все лопнут от смеха.

Если аутсорсинг – то почему таким образом, что коррупциогенный фактор налицо, а экономия призрачна? Если ремонт муниципальной собственности– то почему такое внимание кабинетам начальства, а не бюджетным учреждениям, где в иные зайти страшно (ну вот хотя бы пресловутые школьные туалеты – чем не тема)? Если забота о городе – то почему она так демонстративно оканчивается заботой лично о главе и нескольких его бестолковых заместителях, а реальные проблемы забалтываются бесконечными бравадами в соцсетях?

Такое ощущение, что рекрутам в городской администрации катастрофически не хватает времени на осуществление задуманных проектов. И, как растерянные игроки в «Поле чудес», они крутят барабан с заветным и примитивным желанием вытянуть хоть какой-то приз… С приватизацией ГТС облом, «поход за хлебушком» кончился выволочкой в высоких кабинетах, передел земли требует времени и ума – а ни на что иное, вроде как, и не замахивались… Вот и приходится на коленках изобретать способы, как отбить потери от простоя. Крутим барабан, сектор приз!

Только вот незадача: за что не возьмутся – все превращается в скандал или анекдот. Ботанический сад вырубали по ночам, чтоб, оказывается, успеть освоить субсидии на строительство какой-то несчастной детской площадки (а народ шепчется, чтоб сын мэра ресторан построил). На хлебозавод ОМОН пригнали, чтобы изъять документы – по-другому никак документы из муниципального предприятия, видимо, не изымаются (но и тут злобный сургутский народишко заподозрил «костромских» в корысти – мол, пообещали наш «хлебушек» каким-то друзьям из Москвы). ГТС с Горводоканалом захотели приватизировать – так даже не смогли в думу города нормально документы представить. То у них вокзал «не говно, а модерн» (где он, этот вокзал – хоть какой уже?). То «покос травы» на центральных улицах в рабочее время под видом нелепого субботника. То резня сургутян исламистом, когда все городское руководство засело в окопы и до сих пор по этому поводу не высовывается. То ликвидация строительного мусора от снесенного тубдиспансера с нарушением всех мыслимых санитарных норм. То запрет использовать гаражи под автомастерские («наведение порядка», как же еще!), одномоментно делающий сотни сургутян безработными. То уничтожение муниципальной собственности с разорением малых предпринимателей и нанесением убытка бюджету в десятки миллионов рублей. Теперь вот – ремонт своих кабинетов придумали, да «проект такси».

Барабан вот-вот остановится, где же приз?


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Сегодня в 09:20, просмотров: 1042, комментариев: 15


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Комментарии:
Blind
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Сегодня в 09:34
Ха, в точку. И еще снежные полигоны, которых нет и не будет, судя по всему.
Бедный Сургут
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Сегодня в 10:26
когда уже Богданов грохнет кулаком по столу и разгонит всю эту камарилью?
Швондер
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Сегодня в 10:49
Сами выбирали камарилью - сами и грохайте. По своим медным лбам
Д.Щеглов Швондер
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Сегодня в 11:11
В том-то и проблема, что никто никого не выбирал.
Аптекарь
не нравится
Сегодня в 12:10
Да, про унитаз вы совершенно правильно уложили. Вся перестройка этажа для того, чтобы у замков появился персональный "горшок". Чтобы, так сказать, не отвлекаться от принятия важных для города управленческих решений и не тратить драгоценное время на хождения по коридорам к общему санузлу. Кстати, сейчас мужской туалет находится прямо напротив приемной Жердева. Но, видимо, даже так добежать не может. Не хочет открываться от работы на такие мелочи. Хотя, если уж они "озабочены" экономией бюджетных средств и работой на благо города, не жалея организма своего, то дешевле было бы просто запастись памперсами. С гербом города... Для замов (чтобы не нарушать иерархию) можно было бы надевать их прямо поверх штанов. Чтобы сразу было видно, власть идет...
Саша Алексеев
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Сегодня в 13:44
Если начинать непосредственно с золотого унитаза, как это сделал автор, то необходимо отметить, что статья, по большей части, состоит из допущений, слухов и откровенного передергивания.
Реальные грехи администрации уложились, хронологическим списком, в один финальный абзац. Все прочее скорее напоминает беседу престарелых сплетниц, пытающихся затмить друг друга размахом анонимных домыслов.
У меня нет иллюзий относительно управленческих успехов действующей администрации, проколов, ошибок и нарушений в ее работе вполне достаточно для острой сатиры.
Но формат, выбранный автором статьи, далеко не сатирический, он имеет отчётливый жёлтый оттенок, с обильными желчными брызгами и оборотами, вроде "подобное предположение наблюдателями допускается как нечто само собой разумеющееся".
Так вот, если уж тут наблюдатели делятся предположениями, то и я позволю себе предположить, что качество жизни сургутян сегодня, в среднем, то же, что и при двух предыдущих главах администрации. А так же допущу, что уровень коррупции при Попове, а уж при Сидорове то несомненно, был не ниже, чем теперь.
Только вот местным деятелям от бюджетной кормушки перепадает, видимо, тоже поменьше, заезжие администраторы снимают сливки, отсюда и весь этот густой авторский сарказм.
Не слишком то приятно оказаться объектом чужих досужих рассуждений, не правда ли, дорогая редакция?

Dochimacho Саша Алексеев
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Сегодня в 14:17
А финального абзаца разве мало, чтобы спросить у власти ответ.
Тарас Самборский Саша Алексеев
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Сегодня в 14:38
Сумбурная логика. Наличие коррупции в администрациях Сидорова или Попова не служит основанием для замалчивания грехов администрации Шувалова. И уж тем более это никак не влияет на стилистику, в которой любой автор- будь то ваш покорный слуга или некто иной- считает необходимым эти грехи обнажать.
Иван Иванов
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Сегодня в 16:41
Мне интересно, когда представитель администрации возьмет на себя смелось, не смелость ответить, а смелость выйти к журналистам и сказать (ответить) на все вопросы, уверен, что они читают все что печатает новый город (сиа-пресс) все они знают, о чем идет речь. Выйти и ответить в таком формате, вот были заданы вопросы по списку, нет никакой коррупционной составляющей, вот вам ответы дорогие жители города. Либо все это будет продолжаться до отставки 3-е этажников, надеюсь правильно написал Поговорил с людьми из других городов, вроде нет нигде вот такой ситуации, таже Москва, а она для нас во всем пример, наооборот и горячие линии по округам проводят, на вопросы отвечают и двигаются в правильном направлении. В Тюмени, а там по понятным причинам такой же порядок, как и в Москве, также наооборот максимально информируют о проделанной работе и спокойно отвечают на вопросы. У нас какая то уникальная ситуация наблюдается, которая только злит и без того обозленных людей
Швондер Д.Щеглов
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Сегодня в 16:54
Премногоуважаемый великий и мудрейший ДЩ)))))
А вот не надо реагировать просто и на то, что лежит на поверхности))))
Выбирали-выбирали... Еще как выбирали;) Вот поройтесь в закоулках памяти
tdn Швондер
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Сегодня в 17:02
> Выбирали-выбирали
Сложно назвать выборами то действие которое происходило в России и в Сургуте, в частности.
Альберт Леонов
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Сегодня в 17:11
Администрация любит тишину, ровно как и деньги ее любят. Все темные дела делаются под покровом ночи или в полной тишине. Как создать вакуум, создать тишину?! Да все просто: надо одно раскрутить по полной, вон и тут он, там он... и говорит и пишет... Все внимание на нем... А в это время другие делают то, что привыкли делать, как надо и для того что надо...
Швондер
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Сегодня в 17:12
Сами-сами мы понавыбирали тех людей, что зосцали поднять хвост за Базарова. К примеру. И много этих примеров, так много....
Швондер
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Сегодня в 19:13
И чо на встречи к ним теперь идти? Зашкварно
Швондер
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Сегодня в 19:16
И чо там их сидит? Убогий синенко продолжатель дела маразматика старостенко? Никчёмный кучин? Нарциссичный айсин? Мажор зять черняка слепов? Никому не нужные птицын и кириленка? Правый сектор а не дума.
Золотой унитаз им подавай

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