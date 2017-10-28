Статья дня. Дама с единорогом

Она, по сути, заменяет нам королевскую семью. Я когда-то уже писала о способности Ксении Собчак делать из публики родственников — благородных отцов, сварливых тетушек, завистливых кузин и вожделеющих племянников. Приятно, что, сделавшись взрослой, она этой способности не утратила.

Она — наш главный акционист. Ни у кого больше не получается так непринужденно и постоянно, в рабочем режиме, провоцировать аудиторию на живописные и саморазоблачительные реакции.

Ну вот какие антирейтинги и удаленность от народа? Как раз наоборот. Нравится или нет — для народа она все равно своя. Как становится своим телеведущий, но не всякий телеведущий. Дело, конечно, не в 95-процентной узнаваемости, которую Ксения приводит как аргумент в пользу своего выдвижения. Дело в этой ее способности превращать большие темы и вопросы во что-то близкое и понятное. Общественный конфликт — в частный. Политическую коллизию — в бытовую. Окружающих — в зрителей семейного телешоу. Это, кажется, главный ее дар.

Она появилась среди вечносерых пиджаков — сразу смазав карту будня. И унылая сцена, где президент царит один, как сыч, без жены и детей, озарилась наконец возможностью мелодрамы. Если не драмы — сама Собчак называет шекспировской ситуацию, в которой ей приходится оппонировать Путину, когда-то спасшему ее любимого папу.

Явление блудной дочери, которая то ли борется с «крестным отцом», то ли доказывает в честном соревновании право на отчий трон, — и сразу стало интересно.

А тут же еще Навальный. А где трое — там интрига. Король-дама-валет. В памяти зрителя всплывают смутные образы: это та сказка, где принцесса должна протянуть герою-тираноборцу нить, выводя его к свету («Я сниму свою кандидатуру»), — или та, где господин Дракон велит девушке отравить рыцаря перед боем? Отравит или не отравит?

Дочь демократа или крестница тирана, гламурная фря или рабочая лошадка, королевна или фрондерка, шоувумен или серьезный журналист? Ее образ всегда был двойственным, она принадлежала разным мирам, и сейчас Собчак эту амбивалентность не то что не пытается снять, а подчеркивает, прямо заявляя о статусе посредника между властью и оппозицией, «нами и ими».

Она задала повестку. Если обычно Ксения Собчак вызывает дисперсию реакций, то сейчас можно наблюдать редкое по отношению к ней единодушие. Совершенно разные медиа — федеральные и региональные, провластные и оппозиционные — цитируют ее одинаково активно. Совершено разные люди — Путин и Песков с одной стороны, Ходорковский и Навальный с другой — встречают ее выдвижение одинаковыми словами: «все имеют право идти на выборы». Кажется, еще немного — и Навальный перестанет упоминать ее имя — как Путин избегает упоминать имя Навального.

Таких колоритных спойлеров у нас еще не было. Это не вялый Прохоров, невольник чести. Не говоря уже о том, что Ксения, в отличие от Прохорова, не бросает дело ради исполнения подпевок в предвыборном шоу: она своим делом именно и занимается, шоу — ее профессия. «Я прекрасно понимаю, что то, что происходит сейчас, — это не выборы, это как бы выборы. То, что мы видим сейчас, — это скорее некое высокобюджетное шоу, причем я как профессионал могу сказать — достаточно низкого качества». Она собирается повысить качество шоу. И в любом случае выигрывает в результате этих выборов.

Собственно, она уже в плюсе. За 7 дней, прошедших с момента заявления об участии в выборах, Ксения Собчак вышла на второе место по числу упоминаний на телевидении. Опережает ее в этом отношении только Путин. А если брать одни федеральные каналы — куда до недавних пор путь ей был заказан, — там она третья после Путина и Жириновского. «Медиалогия» насчитала ко вторнику больше 20 новостных сюжетов о Собчак на федеральном ТВ за неделю. Но к вечеру вторника это число как минимум утроилось — в этот день, 24 октября, Собчак сгенерировала целую кучу инфоповодов, дав пресс-конференцию в Электротеатре, где представила свой предвыборный штаб, и попутно отразив под камерами атаку провокатора в резиновой маске единорога. По легенде, укротить единорога может только чистая дева, перед которой неуловимый зверь покорно ложится на землю, — охрана Ксении буквально воспроизвела этот символический акт, выкинув хотевшего что-то спросить шутника на тротуар перед театром.

Первый канал, «Россия-1», НТВ, РЕН ТВ, ТВЦ, ОТР, Пятый канал, «Звезда», «МИР», «Россия-24», не говоря про родной «Дождь», — все телеканалы, где есть информационное вещание, все агентства, крупные и мелкие газеты, радиостанции и сетевые медиа, которые публикуют новости. За первую неделю предвыборной разминки Ксения Собчак взяла почти все медиавершины. В день пресс-конференции в сеть выложили и запись ее беседы с самым актуальным интервьюером современности Юрием Дудем — заодно Ксения Собчак вошла в историю шоу как первый герой женского пола.

Кстати, в этом разговоре Собчак сетовала, что федеральные каналы ее не показывают. А Дудь как-то не смог ей аргументированно возразить. Он в ходе исторической беседы вообще заметно проигрывал собеседнице по части напора — она то и дело перехватывала ход. Ему не удалось заставить Собчак доказывать, что ее выдвижение — не договорной матч. И, несмотря на уверения, что пригласить Собчак он собирался давно, еще весной, трудно было бы доказать, что это интервью, записанное после ее выдвижения и выложенное после пресс-конференции, — не договорной матч.

А с другой стороны — кто бы на его месте отказался? Когда все говорят о Ксении Собчак? И всех можно понять. Давно не было такой движухи. Давно креативному сословию не светили не то чтобы даже гонорары — а просто возможность размять затекшие конечности и взять ими забытые шашки. А зрителям — понаблюдать за чем-то остросюжетным.

Те, кто еще недавно морщился, называя Собчак кандидаткой, согласованной с Кремлем, уже как-то задумались. Ну, согласована — а кто тут не согласован? Это дети считают, что кандидаты в президенты в этой стране самозарождаются в капусте, — а взрослые знают, откуда берутся кандидаты. Все из одних Боровицких ворот — но главное-то, что человек делать будет. Она же показала на пресс-конференции ролик про политзаключенных. Она же заявила, что Крым не наш. Она же обещает оппонировать Путину. Чего еще-то надо?

Надо в самом деле немного — если учесть, как сильно и давно все отвыкли от таких речей на федеральных каналах. Неохота придираться к той, кто их произносит. Ксения Собчак это понимает, а редкие вопросы, на которые ей отвечать не с руки, отбивает легко — «грехов моих разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры».

И правда: качество шоу растет. Спасибо всем, кто это придумал, вы затейники. «Это демократия!» — кричит распластанный на земле шутник в маске единорога.

Оригинал — Colta.ru