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​Ботанический сад. Итоги

Судя по всему, несуразный скандал вокруг ботанического сада СурГУ подошел к своему логическому завершению – по крайней мере, пока. Если, конечно, на месте детской площадки, которая должна была по первоначальному плану разрушить немалую часть посадок сургутских экологов, не начнут готовить фундамент для ресторана или гостиницы – но в подобное развитие событий уже не верится, это было бы просто за гранью добра и зла. Так что пора подводить итоги.

Первое. Общественники – молодцы. У нас есть какие-то зачатки гражданского общества и есть люди, которые готовы придирчиво и скрупулезно следить за действиями городской власти. В условиях, когда руководство админстрации де-факто (в отсутствие выборов) неподотчетно общественности, подобные вспышки гражданского внимания к протекающим в Сургуте процессам – это маленькие шажки к победе здравого смысла и построения качественно новой системы управления муниципалитетом.

Второе. Власть, полагающая, что она сидит в башне из слоновой кости и может по своему высочайшему решению спускаться и что-то вещать разинувшему рты от изумления и восхищения народу, получила сигнал – это совершенно не так. К слову, под «властью» я подразумеваю даже не главу, а абсолютное большинство чиновников и даже депутатов городской думы, которые варятся в собственном соку и не удосуживаются объяснять свои действия и решения ни широкой общественности, ни СМИ.

Пора уже понять, что башня, где сидит власть, не из слоновой кости, а из стекла. Каждое действие городских чиновников, пусть не сразу, но будет замечено. А плеяда занимательных слухов об интересах нашей управленческой команды к местной коммуналке и земельным участкам способствует тому, что на эту башню ежедневно (и, как выяснилось, еженощно) направлены большие и мощные прожекторы. Поэтому если вы решили причинить городу много добра и нанести ему множественные радости в виде детской площадки и, дабы не вызвать счастливые обмороки граждан, делаете это ночью – нужно иметь в виду, что это придется объяснять. И придется отвечать на неудобные вопросы – не журналистов (от них администрация надежно оградилась стеной официальных запросов, граничащих с полным игнором), так общественников. А в случае обострения – и тех, и других. Следом те же вопросы, но несколько более строго, могут прозвучать от департамента внутренней политики Югры или даже губернатора.

Поэтому когда на прошедшем накануне совете по благоустройству звучали забавные фразы о том, что «надо закрыть вопрос и прекратить спекуляции по этому поводу в СМИ и социальных сетях» – это была типичная раздраженная реакция людей, считающих, что в башню из слоновой кости нельзя заглядывать. (Парадоксально, но среди них есть те, кто живет не в самой башне, а у ее подножия, и тоже имеет какой-то доступ к информации, и тоже полагает, что делиться ею необязательно) Никто же не обратился к главе города с предложением собрать всех журналистов, блогеров и общественников и объяснить им все, ответив даже на злостные и противные вопросы. А стоило.

Третье. Городская власть, создавая имитационные механизмы публичной работы и демократии (соцсети главы, общественные советы) исключительно с целью отчетности перед вышестоящими органами, соблюдения приличий и получения формального народного «одобрямса», сама того не замечая формирует культуру новой открытости. Никогда еще не было так просто разместить в общем доступе любую важную информацию про город и его жизнь – раз уж глава города ежедневно (руками пиарщиков) пишет по несколько постов «ВКонтакте». Тогда почему же он не может ответить на простой вопрос о ботаническом саде? Или о тубдиспансере? А где можно посмотреть, что у меня строится возле дома? А кто строит? А как подрядчик связан с заместителем главы?

Запрос на полный доступ к информации о городе и тех темных местах, которые власти всегда предпочитали скрывать, уже формируется. Завтра он оформится, и мифическая башня, в которой мнит себя городская власть, рухнет окончательно.

Готовы ли наши властные элиты к подобному развитию событий?

На самом деле не важно.


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Сегодня в 15:37, просмотров: 124, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:52
Золотые слова Юрий Венедиктович! - особенно последние пять. Этапять!
Хотя могли бы и омоном ботанов в саду отмудохать

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