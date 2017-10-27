Нужно ли подводить 12-летних детей под уголовку? Аудитория siapress.ru разделилась // ИНФОГРАФИКА

13 октября в Госдуме заявили о подготовке изменений в УК РФ, предусматривающих снижение возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления до 12 лет.

В ходе опроса на данную тему публика siapress.ru поделилась на два примерно равных лагеря. 43,6 процента респондентов поддержали данную инициативу. Противоположную сторону знали 46,8 процента опрошенных. Отметим, что 9,6 процента голосующей аудитории не смогли определиться с ответом.