16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,0833   EUR  67,5276  

Вот так совпадение: конкурс на проектирование двух сургутских школ выиграла компания из Костромы

Ежегодное строительство новых школ в Сургуте — дело уже традиционное. Поэтому, когда летом администрация города разместила на сайте госзакупок тендер на проектирование образовательных учреждений в 32-м и 33-м микрорайонах, удивления это ни у кого не вызвало. О том, что в этой части города ощущается нехватка школ, говорили давно. Любопытно стало потом, после объявления победителя тендера. Им стала ЗАО «Проектно-инвестиционная компания» из… Костромы, города откуда к нам приехал заместитель главы Сургута Алексей Жердев и его соратница, начальник правового управления Ирина Гордеева.

Согласно информации с сайта госзакупок, подача заявок на тендер началась 24 августа, а завершилась 15 сентября. За это время зарегистрировалось шесть компаний-участников, среди которых были как сургутские предприятия, так и иногородние. Первоначальная цена контракта составляла 28,69 млн рублей, которую в ходе торгов участники постепенно снижали. Но всех побила костромская компания, сбросившая цену сразу до 16,88 млн рублей. Такая сумма контракта показалась экспертам сомнительной, учитывая, что обе школы рассчитаны на 900 детей. Эти опасения прокомментировали источники «НГ» в строительной сфере города:

«16-17 миллионов руб­лей — это нормальная сумма, если речь идет о проектировании одной школы, но никак не двух. Понятно, что многое зависит от проекта, но если школы на 800-1500 учеников, то такая сумма выглядит, мягко говоря, недостаточной. Понятно, что в нынешней экономической ситуации сокращение расходов — вещь важная, но одно дело экономия и совсем другое — недофинансирование. Это скажется на качестве проекта и, соответственно, на качестве строительства. Такая цена за две школы может быть реалистичной, только если у исполнителя есть уже готовые проекты, которые он адаптирует для наших условий. И то, это позволит получить минимальную прибыль или вообще выйти в ноль».

Учитывая, что замглавы Сургута Алексей Жердев — выходец из Костромы, участие компании из этого города в тендере на проектирование школ вызывает вопросы.

Однако репутация «Костромапроект», чьим дочерним предприятием является ЗАО «Проектно-инвестиционная компания», на первый взгляд кажется безупречной. Предприятие создавало генеральный план развития Костромы до 2025 года и на безвозмездной основе участвовало в реконструкции Шаговского пруда в историческом центре города.

Вокруг последнего, к слову, несколько лет назад разгорелся скандал, в котором был замешан Алексей Жердев (будучи депутатом областной думы, он инициировал передачу земли возле пруда под строительство компании, якобы принадлежавшей его отцу). Пока это единственная и очень опосредованная публичная связь между сургутским замглавы и победителем конкурса на проектирование двух школ. «Костромапроект» занимается строительством в других городах, да и опыт работы на Севере у предприятия есть. Представители компании отказались отвечать на вопросы корреспондента «НГ», сославшись на коммерческую тайну.

Так что, несмотря на очевидные подозрения, вполне возможно, что ничего криминального в этой истории нет. У застройщика из Костромы действительно могут быть бизнес-интересы в Сургуте, никак не связанные с замглавы города Алексеем Жердевым. Да и сумма контракта может казаться низкой только потому, что у нас привыкли закладывать в отработку тендеров все возможные издержки, вроде высоких северных зарплат. Другое дело, что за последнее время прибывшая в Сургут управленческая команда приучила общественность к тому, что едва ли не каждое событие в городе может иметь двойное дно и чей-то материальный интерес.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:38, просмотров: 524, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 12:47
"Другое дело, что за последнее время прибывшая в Сургут управленческая команда приучила общественность к тому, что едва ли не каждое событие в городе может иметь двойное дно и чей-то материальный интерес."- лучше и не скажешь! Именно с такой позиции и оценивают горожане любое действие нынешней администрации!!! и априори - им нет веры!!!
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 13:38
На охоту на ведьм тоже похоже. Нужно просто заранее персонифицировать (можно и неофициально) ответственность в случае, если озвученные в статье опасения подтвердятся.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Нужно ли подводить 12-летних детей под уголовку? Аудитория siapress.ru разделилась // ИНФОГРАФИКА

Нужно ли подводить 12-летних детей под уголовку? Аудитория siapress.ru разделилась // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:52
70 0
Впервые вижу. «Матильда»: что же это было?!

Впервые вижу. «Матильда»: что же это было?!
Кино обернулось банальной «Бедной Настей» — пошлейшей слезливой мелодрамой в исторических декорациях с полным игнорированием исторической же правды
Юрий Нуреев Сегодня в 14:26
197 3
Вот так совпадение: конкурс на проектирование двух сургутских школ выиграла компания из Костромы

Вот так совпадение: конкурс на проектирование двух сургутских школ выиграла компания из Костромы
Артем Мазнев Сегодня в 11:38
523 2
Мы в администрации боремся с мусором, но часто поймать за руку правонарушителей не удается // ФОТО

Мы в администрации боремся с мусором, но часто поймать за руку правонарушителей не удается // ФОТО
Но если это так, то откуда в городе постоянно возникают стихийные свалки?
Вадим Шувалов, глава города Сургута Сегодня в 09:08
281 2
​Сургутская власть наконец объяснила свои действия в парке «За Саймой»

​Сургутская власть наконец объяснила свои действия в парке «За Саймой»
Все дело в освоении «вышестоящих» бюджетов
Дмитрий Щеглов 26 октября в 17:50
1050 4
​Аудитория siapress.ru не осталась однозначной в выборе такси // ИНФОГРАФИКА

​Аудитория siapress.ru не осталась однозначной в выборе такси // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 26 октября в 11:12
312 0
Вот и делают они свое черное дело под покровом ночи

Вот и делают они свое черное дело под покровом ночи
Новое руководство так подкупало своей открытостью в соцсетях, своими появлениями с губернатором… Казалось, вот оно, «счастье сургутское» настало! Но...
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» 26 октября в 09:23
571 5
Рядом с ботаническим садом продолжают строить детскую площадку // ФОТО

Рядом с ботаническим садом продолжают строить детскую площадку // ФОТО
Хотя все работы должны быть приостановлены до декабря
Артем Мазнев 25 октября в 15:58
1183 3
Дмитрий Щеглов

​Мощная комбинация
Если предположить, что там действительно идет строительство детской площадки – зачем тогда ее ваять под покровом ночи? Если вы делаете благое дело, зачем прячетесь? Или вы не очень благое дело делаете?
Дмитрий Щеглов 25 октября в 15:53
1060 7
90 лет для учреждения здравоохранения – это потрясающая дата

90 лет для учреждения здравоохранения – это потрясающая дата
Спасибо Вам, Галина Никандровна, и всему большому коллективу за труд, терпение, верность профессиональному долгу!
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 25 октября в 15:05
542 9
Каждый день и час вы спасаете жизни, дарите надежду и помогаете обрести веру в себя! Ваша миссия – ответственна!

Каждый день и час вы спасаете жизни, дарите надежду и помогаете обрести веру в себя! Ваша миссия – ответственна!
От всей души поздравляю Вас и всех сотрудников Сургутской окружной клинической больницы с 90-летним юбилеем учреждения!
Анатолий Сименяк, Председатель думы Сургутского района 25 октября в 11:49
296 0
В общем, то, что было после премьеры сериала, вызвало у меня гораздо больше вопросов, чем сам сериал

В общем, то, что было после премьеры сериала, вызвало у меня гораздо больше вопросов, чем сам сериал
Пропустил сериал «Спящие» по тв, посмотрел его в интернете. Очень понравилось
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 25 октября в 09:20
703 9
«Сургутская окружная клиническая больница воспитала целую плеяду талантливых и высокопрофессиональных медиков, которыми сегодня может гордиться Югра!»

«Сургутская окружная клиническая больница воспитала целую плеяду талантливых и высокопрофессиональных медиков, которыми сегодня может гордиться Югра!»
Депутат окружной Думы Ирина Урванцева поздравила одно из первых медицинских учреждений региона с 90-летием
Ирина Урванцева депутат думы ХМАО-Югры 25 октября в 09:15
615 0
​Возможность новых рекордов по ММВБ до конца года реальна // АУДИО, ТЕКСТ

​Возможность новых рекордов по ММВБ до конца года реальна // АУДИО, ТЕКСТ
Об итогах недели на фондовом рынке, перспективах цен на нефть, прогнозах по ключевой ставке Банка России
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 24 октября в 14:05
378 0
​Сургут грязный город? Более половины читателей siapress.ru считают, что да // ИНФОГРАФИКА

​Сургут грязный город? Более половины читателей siapress.ru считают, что да // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 24 октября в 12:33
439 2
Каждый квадратный метр городской земли обретет своего хозяина

Каждый квадратный метр городской земли обретет своего хозяина
К этому большому проекту мы подготовили большой опрос. В нем мы интересуемся вашим отношением к текущему и желаемому уровню благоустройства района, в котором вы проживаете.
Вадим Шувалов, глава города Сургута 24 октября в 10:31
1160 13
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика