Вот так совпадение: конкурс на проектирование двух сургутских школ выиграла компания из Костромы

Ежегодное строительство новых школ в Сургуте — дело уже традиционное. Поэтому, когда летом администрация города разместила на сайте госзакупок тендер на проектирование образовательных учреждений в 32-м и 33-м микрорайонах, удивления это ни у кого не вызвало. О том, что в этой части города ощущается нехватка школ, говорили давно. Любопытно стало потом, после объявления победителя тендера. Им стала ЗАО «Проектно-инвестиционная компания» из… Костромы, города откуда к нам приехал заместитель главы Сургута Алексей Жердев и его соратница, начальник правового управления Ирина Гордеева.

Согласно информации с сайта госзакупок, подача заявок на тендер началась 24 августа, а завершилась 15 сентября. За это время зарегистрировалось шесть компаний-участников, среди которых были как сургутские предприятия, так и иногородние. Первоначальная цена контракта составляла 28,69 млн рублей, которую в ходе торгов участники постепенно снижали. Но всех побила костромская компания, сбросившая цену сразу до 16,88 млн рублей. Такая сумма контракта показалась экспертам сомнительной, учитывая, что обе школы рассчитаны на 900 детей. Эти опасения прокомментировали источники «НГ» в строительной сфере города:

«16-17 миллионов руб­лей — это нормальная сумма, если речь идет о проектировании одной школы, но никак не двух. Понятно, что многое зависит от проекта, но если школы на 800-1500 учеников, то такая сумма выглядит, мягко говоря, недостаточной. Понятно, что в нынешней экономической ситуации сокращение расходов — вещь важная, но одно дело экономия и совсем другое — недофинансирование. Это скажется на качестве проекта и, соответственно, на качестве строительства. Такая цена за две школы может быть реалистичной, только если у исполнителя есть уже готовые проекты, которые он адаптирует для наших условий. И то, это позволит получить минимальную прибыль или вообще выйти в ноль».

Учитывая, что замглавы Сургута Алексей Жердев — выходец из Костромы, участие компании из этого города в тендере на проектирование школ вызывает вопросы.

Однако репутация «Костромапроект», чьим дочерним предприятием является ЗАО «Проектно-инвестиционная компания», на первый взгляд кажется безупречной. Предприятие создавало генеральный план развития Костромы до 2025 года и на безвозмездной основе участвовало в реконструкции Шаговского пруда в историческом центре города.

Вокруг последнего, к слову, несколько лет назад разгорелся скандал, в котором был замешан Алексей Жердев (будучи депутатом областной думы, он инициировал передачу земли возле пруда под строительство компании, якобы принадлежавшей его отцу). Пока это единственная и очень опосредованная публичная связь между сургутским замглавы и победителем конкурса на проектирование двух школ. «Костромапроект» занимается строительством в других городах, да и опыт работы на Севере у предприятия есть. Представители компании отказались отвечать на вопросы корреспондента «НГ», сославшись на коммерческую тайну.

Так что, несмотря на очевидные подозрения, вполне возможно, что ничего криминального в этой истории нет. У застройщика из Костромы действительно могут быть бизнес-интересы в Сургуте, никак не связанные с замглавы города Алексеем Жердевым. Да и сумма контракта может казаться низкой только потому, что у нас привыкли закладывать в отработку тендеров все возможные издержки, вроде высоких северных зарплат. Другое дело, что за последнее время прибывшая в Сургут управленческая команда приучила общественность к тому, что едва ли не каждое событие в городе может иметь двойное дно и чей-то материальный интерес.