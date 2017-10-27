Мы в администрации боремся с мусором, но часто поймать за руку правонарушителей не удается // ФОТО

Все мы любим, когда вокруг чисто, красиво. Но если это так, то откуда в городе постоянно возникают стихийные свалки мусора? Мы в Администрации боремся с мусором, но часто поймать за руку правонарушителей не удается. Однако, в этом году 15 свалок были ликвидированы силами тех, кто эти самые свалки и организовал. Всего же за 2017 год были убраны 105 свалок, а это 8 000 кв.м. мусора и 523 000 кв.м. города, освобожденных от мусора.

Отдельно хочу поблагодарить активистов, в частности ребят из группы «Я за Чистый Город». Они не жалеют времени и сил, собираются вместе и устраивают субботники в разных частях города. Спасибо вам!

Фраза «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» актуальна во все времена. Поэтому, друзья, я призываю вас любить Сургут и не выбрасывать мусор, где попало! Если же вы увидели незаконную свалку или переполненную урну, то фотографируйте ее и вместе с адресом отправляйте на эл. почту: bogach_ra@admsurgut.ru