​Сургутская власть наконец объяснила свои действия в парке «За Саймой»

Сегодня, 26 октября, в Сургуте прошло заседание общественного совета по благоустройству и комфортной среде. Главный вопрос повестки дня – ситуация с детской площадкой в парке «За Саймой», вокруг которой уже месяц происходит скандал за скандалом. Городская власть наконец решила объяснить, что же ей двигало все это время. Ради этого на заседание совета приехал глава Вадим Шувалов с заместителем Николаем Кривцовым, хотя обрисовал всю ситуацию начальник управления по экологии и природопользованию Роман Богач.

Суть той спешки, в которой администрация города пыталась воткнуть эту детскую площадку в парк, чуть не разрушив при этом ботанический сад СурГУ, заключается в попытке освоить бюджеты высших уровней. Сейчас по масштабной программе благоустройства можно строить некоторые объекты при 90-процентном софинансировании федеральной и окружной казны. Таким образом эта детская площадка, которая стоит 6 млн рублей, для города обойдется в 600 тысяч рублей – за остальное заплатит Москва и Ханты-Мансийск. А в следующем году уровень щедрости вышестоящих бюджетов упадет до 50 процентов – и эта же площадка из 600 тысяч вырастет до 3 млн рублей в расчете на городские деньги.

Проблема заключалась еще и в том, что собственные 600 тысяч на этот детский объект город нашел только в августе, поэтому пока прошли торги, дело приблизилось к началу октября. Понятно, что строить в 30-градусный мороз не очень приятное дело, так что подрядчик, равно как и администрация, сильно спешили. А тут еще и вылезла история с ботаническим садом, наличие которого никто не учел, из-за чего пришлось еще больше задержать начало работ, дабы разобраться со справедливым общественным и академическим возмущением.

Представители администрации признали, что на месте той площадки действительно вырубили часть леса, но в основном это были мелкие, сухие или поврежденные деревья. В свою очередь те экземпляры, которые были жизнеспособны и ценны (около 50 штук), выкопали и пересадили на улицы города.

Члены общественного совета приняли объяснение Романа Богача и его коллег и одобрили перенос детской площадки из ботанического сада на новое место. Сургутянин Сергей Глинских резюмировал эту ситуацию как «победу гражданского общества». «Мы выяснили, что власть нас, может быть, не с первого раза, но все-таки слышит. И если бы на наше мнение обратили внимание сразу, может, мы бы избежали тех скандалов, которые сопровождали эту детскую площадку последние недели», – сказал он.

Так оно и есть: если бы власть не просто слушала граждан и прессу, но и рассказывала и тем, и другим, чем она занимается и зачем все это делает – скандалов в Сургуте могло бы быть немного меньше.