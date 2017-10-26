​Аудитория siapress.ru не осталась однозначной в выборе такси // ИНФОГРАФИКА

Ранее сервис вызова такси Gett подал жалобу в ФАС на «Яндекс.Такси», обвинив тех в воровстве клиентов. Представители Gett считают, что «Яндекс.Такси» исследует телефон на наличие других приложений по вызову такси и, если видит их, снижает цены на свои поездки.

Мы опросили своих читателей и выяснили, каким такси пользуется наша аудитория. Таким образом, 36,9 процента опрошенных заявили, что пользуются местными операторами. 24,8 процента респондентов пользуются крупными сетевыми такси, такими как «Яндекс.Такси» или Gett. 21,1 процента голосующей аудитории не привержены к какому-то определенному такси и каждый раз ищут, где подешевле. 17,2 процента опрощенной аудитории вовсе не пользуются такси.