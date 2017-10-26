Тур по культуре

Творческий бренд города. Международный культурный мост. «Национальное событие-2017». Все это об уникальном фестивале искусств «60 параллель» — детище Сургутской филармонии. Созданный на основе проекта из 2000-х и принявший сегодняшний вид пять лет назад, этот фестиваль дал возможность горожанам не только услышать, но и увидеть воочию музыкантов из США, Эстонии, Швеции и Финляндии. Ну а заморские гости с Фарерских островов и вовсе стали традицией «60 параллели». Чем удивил горожан недавно завершившийся фестиваль искусств?

29 сентября: Старое, русское

Сказка для всей семьи «Конек-Горбунок»

«60 параллель» открывается выступлением коллектива из Москвы. Днем Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Людмилы Зыкиной показывает сказку с оркестром для всей семьи «Конек-Горбунок».

Произведение Петра Ершова читает актер Вячеслав Корниченко. В режиме онлайн сказку иллюстрирует одаренная художница Лилия Чистина, работающая в жанре песочной анимации. Зал реагирует, дети аплодируют — вершится волшебство. Хорошо, что в большом серьезном фестивале есть место и для детской программы.

Концерт-посвящение Людмиле Зыкиной «Ты тоже родился в России»

Вечером того же дня столичные артисты выходят на сцену с концертом-посвящением Людмиле Зыкиной «Ты тоже родился в России». Худрук и главный дирижер ансамбля Дмитрий Дмитриенко совместно с солисткой Ольгой Чирковой окунают зрителей в атмосферу глубокую и народную, где клен шумит, течет река Волга и поет под дугой колокольчик.

Вообще, концерты этого коллектива, проходящие в рамках программы Минкульта РФ «Всероссийские филармонические сезоны», удачно вписываются в межкультурное полотно фестиваля, представляя собой квинтэссенцию русского творчества. Вот, мол, вам выступления иностранных талантов, но и про своих — родных — не забывайте.

1 октября: Как в кино



Премьера концертной программы «Утомленные солнцем»

Третий концерт «60 параллели» проходит под знаком именитого композитора Эдуарда Артемьева, чьи песни хорошо известны каждому, кто любит отечественный кинематограф. В Международный день музыки Симфонический оркестр Сургутской филармонии под руководством Станислава Дятлова представляет программу «Утомленные солнцем», состоящую из саундтреков к российским фильмам. Мощные музыкальные партии вкупе с видеорядом: зрители ощущают себя героями кинокадров.

Композитор не преминул дистанционно поздравить сургутян с праздником, и его обращение зачитывается со сцены.

«Музыка многогранна, всеобъемлюща и обладает огромной силой, она присутствует в жизни каждого и обладает сильным воздействием на внутренний мир человека», — отмечает Эдуард Артемьев и добавляет, что музыканты выполняют благородную миссию — приобщают людей к прекрасному.

7 октября: Харизма и хор

Вечер английской хоровой музыки

Участником «60 параллели» не в первый раз становится прославленный американский дирижер Дэнни Гриффин. Вместе с хоровой капеллой «Светилен» они представляют программу «Вечер английской хоровой музыки», вместившую в себя лучшие духовные произведения, а также классические композиции из кинолент. Гриффин вновь пленяет сургутян обаянием и талантом. Впрочем, этими же эпитетами можно (и нужно) наделить коллектив «Светилена». Благодаря магии спиричуэлс и мастерству артистов, объединенных универсальным языком музыки, этот вечер получился по-настоящему особенным.

8 октября: Три в одном

Концерт «Музыкальные страсти Дениса Шаповалова»

Герой четвертого дня фестиваля искусств — виолончелист Денис Шаповалов, чьим даром восхищался сам Мстислав Ростропович. Музыкант участвует в фестивале не в первый раз, но в этом году он решил проявить себя в трех амплуа сразу: виолончелиста, дирижера и ведущего концерта. Вместе с камерным составом Симфонического оркестра Сургутской филармонии Денис Шаповалов исполняет Моцарта, Вивальди и Дж. Россини, попутно рассказывая зрителям любопытные факты из жизни этих композиторов. Кроме того, виолончелист презентует собственное произведение, не забыв отметить перед игрой, что, помимо классики, он жалует старый добрый рок. И эта любовь чувствуется в каждой ноте. Шаповалов — не только преданный ценитель классики, но и дерзкий бунтарь. Может быть, в этом весь цимес?

15 октября: Дали джазу

Концертная программа UralSib Jazz Project

Ни одна «60 параллель» не обходится без порции отменного джаза. И нынче эту нишу убедительно и благозвучно заполняет группа UralSib Jazz Project, состоящая из лучших музыкантов Сибири и Урала. К слову, концепция концерта родилась в голове саксофониста Сургутской филармонии Егора Тренина.

Совместно с ним джаз на сцене филармонии творят: Алексей Быков (бас-гитара, Екатеринбург) Андрей Злоян (гитара, Тюмень) Василий Подлесный (рояль, Ноябрьск), Вячеслав Евлютин (барабаны, Екатеринбург) и Милана Рахманова (вокал, Сургут). За визуальную часть вечера отвечает Юрий Семенков — автор сочного видеоарта, сопровождающего выступления музыкантов. Специальный гость программы — самобытная вокалистка из Лянтора Вера Кондратьева, регулярно принимающая участие в «60 параллели», — на этот раз, к сожалению, отменяет выступление из-за болезни. Пожелаем ей скорейшего выздоровления, а сибирско-уральскому джазу скажем твердое «да».

20 октября: Картины с Фарер



Киновстреча с Фарерскими островами

Впервые в рамках «60 параллели» организуется кинопоказ. Участие в фестивале принимает не только фарерская музыка, но и короткометражные фильмы с далеких островов. Проникнуться северным киноколоритом можно, посмотрев картину «Долина» режиссера Хайрикура оэ Хейюна (Хайдрика) или «Бочку», которую сняли Йоаннес Ланхоге и Йонфинн Стенберг.

Первая кинолента повествует о проблеме педофилии, являя собой драму не только личностно-семейную, но и всечеловеческую. Это крупные планы, слезящиеся глаза, множество бытовых сцен и напряженных диалогов. Фильм о выборе и совести. Каждый зритель, по словам автора, должен выйти из зала с мыслью: «А как поступил бы я?» Хайдрик рассказывает, что снял кино по мотивам реальных событий, о которых он узнал в одном из ток-шоу.

Второй фарерский фильм погружает приунывшего после первой картины зрителя в мир черного юмора и абсурда. Историю о том, как компания верных друзей нашла бочку спирта, можно сравнить с аналогичным случаем, описанным в российской картине «Не валяй дурака…», а также со всенародно любимым фильмом про приключения Шурика и операцию «Ы». При этом скандинавская баллада о выпивохах отличается сугубо нордическим нравом, а ее резкий финал буквально пригвождает зрителя к стулу, заставляя в буквальном смысле плакать и смеяться.

21 октября: Смерть ему к лицу

Концерт певца Хайдрика

«Человек-оркестр», «талантливый и с непростым прошлым», «стирающий стереотип о нордическом характере» — так сургутяне описывают фарерского певца, режиссера и художника Хайдрика. Честь закрывать фестиваль выпала именно ему. Однако перед выходом зарубежных гостей зрителям дают шанс насладиться выступлением вокалистки и участницы пятого сезона «Голоса» Алёны Поль.

Она поет песни уже бывавших в Сургуте фаререских музыкантов (Айвёр Полсдоттир, Гури Хансдоттир) и даже песню самого Хайдрика Maria’s Donkey. Примечательно, что сам певец больше не исполняет ее. Говорят, по личным причинам.

Программа фарерцев называется «Funeral» («Похороны»).

«Нужно отпускать прошлое и идти дальше», — уверен Хайдрик. Этому он и посвящает свою «похоронную процессию» — вереницу меланхоличных композиций, от которых у всех людей в зале щемит сердце.

В ходе концерта песни Хайдрика периодически разбавляются неожиданными каверами на Джастина Бибера или, например, фарерской версией песни «А снег идет» Майи Кристалинской. Вокалисту аккомпанируют пианист и скрипач Халльдор Свейнсон, гитарист Хейен Зиска Давидсен и струнный квартет Сургутской филармонии.

Подытоживая, можно сказать, что фестиваль искусств Сургутской филармонии «60 параллель» — культурная визитка нашего города, предъявить которую не стыдно даже самым искушенным гостям.

Мнения сургутян:



Алёна Поль, музыкант: В этому году мне довелось посетить два мероприятия фестиваля: концерт Государственного оркестра им. Светланова, а также выступление Хайдрика и музыкантов с Фарерских остров, мною очень любимых.

Первый концерт поразил своим составом (более 90 человек на сцене!), и все они прибыли к нам, чтобы порадовать Сургутского зрителя. Невероятная чистота исполнения, фееричная техника и потрясающий репертуар оркестра не оставили никого равнодушным. Особенно запомнилось исполнение 4 симфонии Чайковского и душевное исполнение «Элегии» С.В. Рахманинова юной пианисткой Ольгой Иваненко.

Во втором концерте радость моя перешла на новый уровень — уровень восторга. Нам с Сашей посчастливилось принять участие в фарерском концерте: огромной честью было открывать концерт нашими кавер-версиями фарерских песен, горячо мною любимых. А после было волшебство, которое захватывает и уши, и голову , и душу. Совместная музыкальная медитация с чудесными музыкантами. Музыка Хайдрика оказалась настолько родной не только для меня, но и для многих слушателей в зале, что в конце выступления ребят ждали самые бурные овации и многочисленные улыбки. Ура! Мы словно побывали в далеких Скандинавских краях. И все это стало возможным, благодаря стараниям Антона Ковальского, самого преданного почитателя Фарерской музыки! Спасибо тебе, друг!

Светлана Мосендз, PR-специалист:

Для меня самой яркой и любимой частью фестиваля были и остаются выступления исполнителей с Фарерских островов. Не пропустила еще ни одного и уже прочно ассоциирую сургутскую осень именно с приездом нового невероятного скандинавского голоса. Хотелось бы, чтобы эта традиция продолжилась, потому что это действительно интересный культурный обмен. И то, что в этом году он начался с кинопросмотра, большой плюс. Таких приятных дополнений к концерту хочется больше.

Если говорить об организационной части, то, несмотря на академичность места проведения и лиричность исполнителей, после концерта внимания к ним не меньше, чем к рок-звездам: с ними хотят фотографироваться, брать автографы, сказать слова благодарности лично. А подходящего места нет. Вот и толпятся «фанаты» в тусклом театральном свете фойе. Пора принять как данность, что Сургут просто так не отпускает своих фарерских звезд — и выделять под общение с исполнителями дополнительное время и место.

Ольга Фролова, дизайнер:

Хорошо, что Сургут дружит с Фарерскими островами в плане культуры. Помимо джазового концерта 15 октября, прошедшего на очень высоком уровне, мне удалось посетить два завершающих мероприятия фестиваля: кинопоказ и концерт. Не могу сказать, чего ожидала от просмотра и концерта. Наверное, не такого серьезного подхода и тона. Но это несущественно, потому что, когда есть искренний интерес, пытаешься понять, что хочет выразить автор, а не просто поразвлекаться.

Неожиданно было все: трагические темы фильмов, неоднозначные финалы, юмор в фильме второго автора, режиссерский профессионализм, философский взгляд на жизнь, что очень необычно для молодого человека.

Не каждому понравился концерт. Подруга, которой я отдала приглашения, ушла после первой части, потому что общее настроение показалось ей чересчур негативным. Но если отвлечься от мрачноватых названий и даже содержания (само собой, не все хорошо понимают английский язык), по звучанию эта музыка спокойная, романтичная и даже легкая.

Хорошо, что мы каждую осень слышим новую музыку, очень своеобразную, у каждого музыканта по-своему интересную. Фестиваль, надеюсь, будет продолжаться и расширяться, может быть, у него может быть вторая часть, например, весной.

Евгений Яровой, инженер, блогер:

Фестиваль «60 параллель» создан, в первую очередь, для погружения в новую интересую музыку, которая раньше не была доступна горожанам. Приезд коллективов из других городов и стран позволил насладиться не столько иной музыкой, сколько вникнуть в культуру людей, живущих на 60-й параллели. В целом фестиваль не только открыл новые страны для сургутян, например, Фареры, но и познакомил с творчеством родных югорских исполнителей. Например, с музыкой Веры Кондратьевой из Лянтора.

Хочется более разнообразную программу, которая охватывала бы не только Сургут, но и другие города. Также не хватает какого-то городского мероприятия — например, уличного концерта.