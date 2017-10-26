Тур по культуре

Творческий бренд города. Международный культурный мост. «Национальное событие-2017». Все это об уникальном фестивале искусств «60 параллель» — детище Сургутской филармонии. Созданный на основе проекта из 2000-х и принявший сегодняшний вид пять лет назад, этот фестиваль дал возможность горожанам не только услышать, но и увидеть воочию музыкантов из США, Эстонии, Швеции и Финляндии. Ну а заморские гости с Фарерских островов и вовсе стали традицией «60 параллели». Чем удивил горожан недавно завершившийся фестиваль искусств?
29 сентября: Старое, русское
Сказка для всей семьи «Конек-Горбунок»
«60 параллель» открывается выступлением коллектива из Москвы. Днем
Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Людмилы
Зыкиной показывает сказку с оркестром для всей семьи «Конек-Горбунок».
Произведение Петра Ершова читает актер Вячеслав Корниченко. В режиме онлайн сказку иллюстрирует одаренная художница Лилия Чистина, работающая в жанре песочной анимации. Зал реагирует, дети аплодируют — вершится волшебство. Хорошо, что в большом серьезном фестивале есть место и для детской программы.
Концерт-посвящение Людмиле Зыкиной «Ты тоже родился в России»
Вечером того же дня столичные артисты выходят на сцену с
концертом-посвящением Людмиле Зыкиной «Ты
тоже родился в России». Худрук и главный дирижер
ансамбля Дмитрий Дмитриенко
совместно с солисткой Ольгой Чирковой окунают
зрителей в атмосферу глубокую и народную, где клен шумит, течет река Волга и
поет под дугой колокольчик.
Вообще, концерты этого коллектива, проходящие в рамках программы Минкульта РФ «Всероссийские филармонические сезоны», удачно вписываются в межкультурное полотно фестиваля, представляя собой квинтэссенцию русского творчества. Вот, мол, вам выступления иностранных талантов, но и про своих — родных — не забывайте.
1 октября: Как в кино
Премьера концертной программы «Утомленные солнцем»
Третий концерт «60 параллели» проходит под знаком именитого композитора Эдуарда Артемьева, чьи песни хорошо известны каждому, кто любит отечественный кинематограф. В Международный день музыки Симфонический оркестр Сургутской филармонии под руководством Станислава Дятлова представляет программу «Утомленные солнцем», состоящую из саундтреков к российским фильмам. Мощные музыкальные партии вкупе с видеорядом: зрители ощущают себя героями кинокадров.
Композитор не преминул дистанционно поздравить сургутян с праздником, и его обращение зачитывается со сцены.
«Музыка многогранна, всеобъемлюща и обладает огромной силой, она присутствует в жизни каждого и обладает сильным воздействием на внутренний мир человека», — отмечает Эдуард Артемьев и добавляет, что музыканты выполняют благородную миссию — приобщают людей к прекрасному.
7 октября: Харизма и хор
Вечер английской хоровой музыки
Участником «60 параллели» не в первый раз становится прославленный американский дирижер Дэнни Гриффин. Вместе с хоровой капеллой «Светилен» они представляют программу «Вечер английской хоровой музыки», вместившую в себя лучшие духовные произведения, а также классические композиции из кинолент. Гриффин вновь пленяет сургутян обаянием и талантом. Впрочем, этими же эпитетами можно (и нужно) наделить коллектив «Светилена». Благодаря магии спиричуэлс и мастерству артистов, объединенных универсальным языком музыки, этот вечер получился по-настоящему особенным.
8 октября: Три в одном
Концерт «Музыкальные страсти Дениса Шаповалова»
Герой четвертого дня фестиваля искусств — виолончелист Денис Шаповалов, чьим даром восхищался сам Мстислав Ростропович. Музыкант участвует в фестивале не в первый раз, но в этом году он решил проявить себя в трех амплуа сразу: виолончелиста, дирижера и ведущего концерта. Вместе с камерным составом Симфонического оркестра Сургутской филармонии Денис Шаповалов исполняет Моцарта, Вивальди и Дж. Россини, попутно рассказывая зрителям любопытные факты из жизни этих композиторов. Кроме того, виолончелист презентует собственное произведение, не забыв отметить перед игрой, что, помимо классики, он жалует старый добрый рок. И эта любовь чувствуется в каждой ноте. Шаповалов — не только преданный ценитель классики, но и дерзкий бунтарь. Может быть, в этом весь цимес?
15 октября: Дали джазу
Концертная программа UralSib Jazz Project
Ни одна «60 параллель» не
обходится без порции отменного джаза. И нынче эту нишу убедительно и
благозвучно заполняет группа UralSib Jazz Project, состоящая из лучших
музыкантов Сибири и Урала. К слову, концепция концерта родилась в голове
саксофониста Сургутской филармонии Егора
Тренина.
Совместно с ним джаз на сцене филармонии творят: Алексей Быков (бас-гитара, Екатеринбург) Андрей Злоян (гитара, Тюмень) Василий Подлесный (рояль, Ноябрьск), Вячеслав Евлютин (барабаны, Екатеринбург) и Милана Рахманова (вокал, Сургут). За визуальную часть вечера отвечает Юрий Семенков — автор сочного видеоарта, сопровождающего выступления музыкантов. Специальный гость программы — самобытная вокалистка из Лянтора Вера Кондратьева, регулярно принимающая участие в «60 параллели», — на этот раз, к сожалению, отменяет выступление из-за болезни. Пожелаем ей скорейшего выздоровления, а сибирско-уральскому джазу скажем твердое «да».
20 октября: Картины с Фарер
Киновстреча с Фарерскими островами
Впервые в рамках «60 параллели» организуется кинопоказ. Участие в фестивале принимает не только фарерская музыка, но и короткометражные фильмы с далеких островов. Проникнуться северным киноколоритом можно, посмотрев картину «Долина» режиссера Хайрикура оэ Хейюна (Хайдрика) или «Бочку», которую сняли Йоаннес Ланхоге и Йонфинн Стенберг.
Первая кинолента повествует о проблеме педофилии, являя собой драму не только личностно-семейную, но и всечеловеческую. Это крупные планы, слезящиеся глаза, множество бытовых сцен и напряженных диалогов. Фильм о выборе и совести. Каждый зритель, по словам автора, должен выйти из зала с мыслью: «А как поступил бы я?» Хайдрик рассказывает, что снял кино по мотивам реальных событий, о которых он узнал в одном из ток-шоу.
Второй фарерский фильм погружает приунывшего после первой картины зрителя в мир черного юмора и абсурда. Историю о том, как компания верных друзей нашла бочку спирта, можно сравнить с аналогичным случаем, описанным в российской картине «Не валяй дурака…», а также со всенародно любимым фильмом про приключения Шурика и операцию «Ы». При этом скандинавская баллада о выпивохах отличается сугубо нордическим нравом, а ее резкий финал буквально пригвождает зрителя к стулу, заставляя в буквальном смысле плакать и смеяться.
21 октября: Смерть ему к лицу
Концерт певца Хайдрика
«Человек-оркестр», «талантливый и с непростым прошлым», «стирающий стереотип о нордическом характере» — так сургутяне описывают фарерского певца, режиссера и художника Хайдрика. Честь закрывать фестиваль выпала именно ему. Однако перед выходом зарубежных гостей зрителям дают шанс насладиться выступлением вокалистки и участницы пятого сезона «Голоса» Алёны Поль.
Она поет песни уже бывавших в Сургуте фаререских музыкантов (Айвёр Полсдоттир, Гури Хансдоттир) и даже песню самого Хайдрика Maria’s Donkey. Примечательно, что сам певец больше не исполняет ее. Говорят, по личным причинам.
Программа
фарерцев называется «Funeral» («Похороны»).
«Нужно отпускать прошлое и идти дальше», — уверен Хайдрик. Этому он и посвящает свою «похоронную процессию» — вереницу меланхоличных композиций, от которых у всех людей в зале щемит сердце.
В ходе концерта песни Хайдрика периодически разбавляются неожиданными каверами на Джастина Бибера или, например, фарерской версией песни «А снег идет» Майи Кристалинской. Вокалисту аккомпанируют пианист и скрипач Халльдор Свейнсон, гитарист Хейен Зиска Давидсен и струнный квартет Сургутской филармонии.
Подытоживая, можно сказать, что фестиваль искусств Сургутской филармонии «60 параллель» — культурная визитка нашего города, предъявить которую не стыдно даже самым искушенным гостям.
Мнения сургутян:
Алёна Поль, музыкант: В этому году мне довелось посетить два мероприятия фестиваля: концерт Государственного оркестра им. Светланова, а также выступление Хайдрика и музыкантов с Фарерских остров, мною очень любимых.
Первый концерт поразил своим составом (более 90 человек на сцене!), и все они прибыли к нам, чтобы порадовать Сургутского зрителя. Невероятная чистота исполнения, фееричная техника и потрясающий репертуар оркестра не оставили никого равнодушным. Особенно запомнилось исполнение 4 симфонии Чайковского и душевное исполнение «Элегии» С.В. Рахманинова юной пианисткой Ольгой Иваненко.
Во втором концерте радость моя перешла на новый уровень — уровень восторга. Нам с Сашей посчастливилось принять участие в фарерском концерте: огромной честью было открывать концерт нашими кавер-версиями фарерских песен, горячо мною любимых. А после было волшебство, которое захватывает и уши, и голову , и душу. Совместная музыкальная медитация с чудесными музыкантами. Музыка Хайдрика оказалась настолько родной не только для меня, но и для многих слушателей в зале, что в конце выступления ребят ждали самые бурные овации и многочисленные улыбки. Ура! Мы словно побывали в далеких Скандинавских краях. И все это стало возможным, благодаря стараниям Антона Ковальского, самого преданного почитателя Фарерской музыки! Спасибо тебе, друг!
Светлана Мосендз, PR-специалист:
Для меня самой яркой и
любимой частью фестиваля были и остаются выступления исполнителей с Фарерских
островов. Не пропустила еще ни одного и уже прочно ассоциирую сургутскую осень
именно с приездом нового невероятного скандинавского голоса. Хотелось бы, чтобы
эта традиция продолжилась, потому что это действительно интересный культурный
обмен. И то, что в этом году он начался с кинопросмотра, большой плюс. Таких
приятных дополнений к концерту хочется больше.
Если говорить об организационной части, то, несмотря на академичность места проведения и лиричность исполнителей, после концерта внимания к ним не меньше, чем к рок-звездам: с ними хотят фотографироваться, брать автографы, сказать слова благодарности лично. А подходящего места нет. Вот и толпятся «фанаты» в тусклом театральном свете фойе. Пора принять как данность, что Сургут просто так не отпускает своих фарерских звезд — и выделять под общение с исполнителями дополнительное время и место.
Ольга Фролова, дизайнер:
Хорошо, что Сургут дружит с Фарерскими островами в плане культуры. Помимо джазового концерта 15 октября, прошедшего на очень высоком уровне, мне удалось посетить два завершающих мероприятия фестиваля: кинопоказ и концерт. Не могу сказать, чего ожидала от просмотра и концерта. Наверное, не такого серьезного подхода и тона. Но это несущественно, потому что, когда есть искренний интерес, пытаешься понять, что хочет выразить автор, а не просто поразвлекаться.
Неожиданно было все:
трагические темы фильмов, неоднозначные финалы, юмор в фильме второго автора,
режиссерский профессионализм, философский взгляд на жизнь, что
очень необычно для молодого человека.
Не каждому понравился концерт. Подруга, которой я отдала приглашения, ушла после первой части, потому что общее настроение показалось ей чересчур негативным. Но если отвлечься от мрачноватых названий и даже содержания (само собой, не все хорошо понимают английский язык), по звучанию эта музыка спокойная, романтичная и даже легкая.
Хорошо, что мы каждую осень слышим новую музыку, очень своеобразную, у каждого музыканта по-своему интересную. Фестиваль, надеюсь, будет продолжаться и расширяться, может быть, у него может быть вторая часть, например, весной.
Евгений Яровой, инженер, блогер:
Фестиваль «60 параллель» создан, в первую
очередь, для погружения в новую интересую музыку, которая раньше не была
доступна горожанам. Приезд коллективов из других городов и стран позволил
насладиться не столько иной музыкой, сколько вникнуть в культуру людей, живущих
на 60-й параллели. В целом фестиваль не только открыл новые страны для сургутян,
например, Фареры, но и познакомил с творчеством родных югорских исполнителей.
Например, с музыкой Веры Кондратьевой
из Лянтора.
Хочется более разнообразную программу, которая охватывала бы не только Сургут, но и другие города. Также не хватает какого-то городского мероприятия — например, уличного концерта.
Африка в Сургуте// ONLINE// 27 октября в 15:00// коллекционер, преподаватель, к.ф.н. Павел Ушаков